El tren para Vaca Muerta pide visión de estadistas

El ferrocarril de carga para unir el puerto y la zona franca de Bahía Blanca corre el riesgo de quedar trunco. Este proyecto solo se podrá concretar si se usa parte de las vías existentes, con un plan para ponerlas a punto, y sólo hacer los kilómetros y las derivaciones necesarias al corredor petrolero. Pero como ello implica el paso de formaciones cerca de localidades pobladas, varios jefes comunales pegaron el grito en el cielo sin contemplar los beneficios que este ferrocarril puede traerle al país y a sus propias comunidades.

Jefes comunales del Alto Valle, encabezados por el cipoleño Aníbal Tortoriello, se oponen al paso de una formación de cargas asegurando que es un gran riesgo para el tránsito. No ven que la construcción de vías revolucionará las ciudades a la vera de la traza, al generar actividad y trabajo para las estaciones de servicio, talleres, restaurantes que preparan comida para los trabajadores y todos los comercios. Durante su construcción, se demandaran miles de obreros, la mayoría de ellos personas que viven en la cercanía del tren, habrá canteras reactivándose para producir el balastro que necesita la obra, fábricas haciendo durmientes y más. En total se calcula que serán 10 mil empleos entre directos e indirectos.

"No usar el actual tendido férreo implicaría duplicar el costo de la obra", aclaró el ministro de Transporte de la Nación Guillermo Dietrich. Así y todo, la obra demandaría una inversión cercana a los u$s 570 millones tal y como está contemplada actualmente En la misma sintonía, el titular de la cartera de Energía de Neuquén, Alejandro Monteiro, dijo que tanto el gobierno nacional como las operadoras sólo contemplan la posibilidad de hacer el tren en la actual traza considerada.

El proyecto es una de las obras fundamentales para afianzar el crecimiento de las inversiones en la formación de recursos no convencionales. El tren permitiría bajar hasta un 50% los costos logísticos.

Mirá también Un claro avance parala integración regional El relanzamiento del Comité Intergubernamental Coordinador de la Cuenca del Plata fortalece la promoción, coordinación y seguimiento de las acciones.

Monteiro, luego de la reunión de la Mesa Vaca Muerta encabezada por el presidente Mauricio Macri y el gobernador neuquino Omar Gutiérrez, dejó en claro que "los funcionarios de Transporte de Nación ya avisaron que si no hay chance de hacerlo por la traza actual, no hay proyecto, no dan los números".

En la vereda de enfrente, 12 intendentes le enviaron una nota al ministro nacional en la que le piden que el tren no ingrese a estas localidades. Consideran que esto afectaría la vida cotidiana de los vecinos.

Licitación

La estratégica obra para la economía de la región norpatagónica será licitada a través del sistema de Participación Público Privado (PPP). Se proyecta la construcción de 22 kilómetros de nuevas vías en Bahía Blanca y 90 kilómetros entre Contraalmirante Cordero y Añelo más la reconstrucción de la traza entre Bahía y Neuquén. Se prevé el llamado a licitación para el cuarto trimestre del 2018. La adjudicación será en abril del 2019 y la firma del contrato de construcción, en mayo del mismo año.

La obra demandará unos cuatro años de construcción y recién estaría finalizada en 2023.

En su primer año de operación el tren estaría en condiciones de transportar 1,5 millones de toneladas de carga.

Este ferrocarril permitirá baja en los costos petroleros y contribuirá con la reducción de tránsito en las rutas relacionadas con las economías regionales afectadas. Es clave para el sector petrolero y se estima que la construcción del tren bajará el principio el costo de un pozo en un 10%.

"Del proceso para la concreción del tren participó YPF con negociaciones que se extendieron por más de un año. Esto es fruto de una Argentina con una visión federal, que ayudará a reducir los costos enormemente", resaltó Dietrich.

"La explotación de Vaca Muerta es una de las inversiones más importantes de la historia argentina en tanto esa reserva energética de gas y petróleo es una de las más grandes del mundo y este ferrocarril está llamado a jugar un rol fundamental", dijo Miguel Donadío, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.