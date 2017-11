El puerto de Miami recibió a más de 5 millones de pasajeros

Las inversiones en infraestructura llevadas a cabo en el puerto de Miami dieron sus frutos. Se quebró la barrera de los cinco millones de pasajeros, una cifra que parecía inalcanzable hace pocos años.

"El equipo del puerto valora todas y cada una de las líneas de cruceros que han elegido a Miami como puerto base. Nos enfocamos en brindar un servicio de calidad, operaciones perfectas y excelencia en todo. Seguimos invirtiendo en infraestructura de terminales de cruceros para la próxima generación de cruceros", destacó Juan Kuryla, director y CEO del Puerto de Miami en un comunicado.

Para el alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Giménez, "nuestro puerto marítimo generó un estimado de 5,3 millones de visitantes, un hito importante no solo para PortMiami, sino para la comunidad de viajes y turismo de Miami. Los pasajeros de cruceros contribuyen con el crecimiento económico de nuestros socios de cruceros, nuestra industria hotelera y de entretenimiento, y generan cientos de miles de empleos para los ciudadanos del condado de Miami-Dade".

En marzo, Royal Caribbean International y el condado de Miami-Dade dieron el puntapié inicial a la construcción de la nueva terminal de cruceros de clase mundial, Cruise Terminal A adaptada a la nueva era de cruceros inteligentes. Con una inversión superior a los u$s 200 millones en participación pública-privada con el condado de Miami-Dade incluye el desarrollo, la construcción y operación de la terminal de cruceros. Si no hay retrasos inesperados, se espera el corte de cinta para fines de 2018.

La expansión continuará en 2018 con la llegada ya confirmada de los barcos Carnival Horizon y Carnival Magic de Carnival Cruise Lines; del Norwegian Bliss de Norwegian Cruise Line. A esto se suman los transatlánticos Allure of the Seas de Royal Caribbean International, Mariner of the Seas y Symphony of the Seas.

MSC Cruises MSC Meraviglia también tocarán los muelles de Miami en 2019, mientras que el Virgin Voyages recalará un años más tarde.

"No hay otro destino en el mundo que ofrezca cruceros modernos, incluidas las marcas de cruceros líderes en la industria y naves de nueva construcción, hermosas playas, restaurantes, tiendas, arte y entretenimiento como lo hace PortMiami", dijo la comisionada de Miami-Dade Rebeca Sosa, presidenta del Comité de Desarrollo Económico y Turismo.

Presencia

En Miami operan unas 13 empresas de cruceros, entre las cuales se encuentran Aida Cruises, Azamara Club Cruises, Carnival Cruise Lines, Celebrity Cruises, Costa Cruises, Crystal Cruises, Disney Cruise Line, MSC Cruises, Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, Regent Seven Seas Cruises, Resorts World Bimini y Royal Caribbean International.

El año pasado, más de 9 millones de toneladas de carga han pasado a través de este puerto.

De acuerdo a un informe elaborado por el Condado Miami-Dade, el total de Teus, unidad equivalente a un contenedor de 20 pies que pasaron en agosto por la terminal marítima "rompió récords" y se debió en buena parte a las inversiones hechas en los últimos años.

Las instalaciones han recibido más de u$s 1.300 millones de inversión en infraestructura, entre lo que se incluye el dragado del puerto, la construcción de un nuevo acceso de vehículos y la compra de cuatro grúas "súper post-Panamax", las más grandes del mercado y que permiten el paso de embarcaciones de cargo provenientes del Canal de Panamá.

Gracias a todas estas actividades, el puerto de Miami produce 98.000 puestos de trabajo, y tiene un impacto económico importante en el condado de Miami-Dade valorado en más de u$s12 mil millones.