El día de Colón

El día de la raza comenzó a festejarse espontáneamente a partir del siglo XX, en 1913 en la unión Iberoamericana pensaron en una fiesta que uniese a España con Iberoamérica y elijen el 12 de octubre fecha en que Colón llega a Bahamas y descubre América. La fecha elegida es tan importante que determina el paso de la Edad Media a la Edad Moderna.

En 1914 se celebra por primera vez como "Fiesta de la raza" y en 1915 pasa a llamarse "Día de la raza"; instaurado luego en Argentina en 1916 por el presidente Hipólito Yrigoyen. Los españoles en 1920 comenzaron a llamarlo día de la Hispanidad aunque en muchos países de América se siguió usando la vieja denominación o se inventaron otras varias. En definitiva, lo más importante pasó a ser discutir sobre lo menos importante que es como llamar al evento, dejando de lado el hecho fundamental y que marca el paso de la humanidad a una nueva edad histórica por el impacto que tiene, de hecho el mundo ya no sería lo mismo a partir del descubrimiento; nadie puede negarlo.

Nuestro País siguió así hasta el año 2007 cuando con un Decreto de Necesidad y Urgencia se crea el "Día del Respeto a la Diversidad Cultural". El segundo paso fue ir más allá, desacreditar a Colón y desarmar su hermoso monumento regalo de la comunidad italiana y ubicarlo en un lugar menos importante faltándole el respeto a Colón, a la historia, a los argentinos, a los italianos y a todos los americanos.

El cambio de visión parece responder a la necesidad de cierta parte de la sociedad de cambiar las cosas para ponerse en el lugar de víctimas, incluso hay quienes proponen poner a Colón en el lugar de los genocidas. El cambio a la era moderna que marcó el descubrimiento de Colón trajo muchas cosas nuevas, entre ellas y mucho tiempo después, los derechos humanos con los que pretendemos juzgar el pasado olvidando que los macedonios, los romanos, los aztecas, los incas, la Iglesia etc. fueron colonizadores, avanzaron sobre tierras desconocidas agrandaron el mundo y esclavizaron a las culturas que no se adaptaron. No fueron genocidas en los parámetros de su tiempo.

Saben, a veces admiro lo prácticos que son los norteamericanos que festejan el "Columbus Day", hagamos lo mismo y dejemos la polémica; simple y concreto festejemos el día que Colón descubrió América, sin él quien sabe en donde estaríamos ahora.