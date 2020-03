El coronavirus no puede frenar la logística

En la lucha contra el flagelo del Coronavirus varias actividades pueden detenerse por semanas o incluso meses, pero esto no sucede con la salud, ni de la logística. Las redes de distribución cumplen un rol fundamental en la lucha contra la pandemia y son responsables de abastecer de insumos a los hospitales, y de que la vida siga su curso normal pese a la cuarentena. Tal los casos de la provisión de alimentos básicos, bebidas, medicamentos, dinero, recolección de residuos, y tantos otros rubros que hacen al quehacer cotidiano.

Como señala la Federación Argentina de Entidades del Transporte y Logística (FAETYL), "la logística sigue siendo la columna vertebral del país, y su marcha no puede detenerse ni demorarse".

Ramón Jatip, presidente de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), reiteró ante distintos funcionarios provinciales la necesidad de circulación de camiones, tal cual lo realizó ante el Ministerio de Transporte de la Nación, a fin de poder llegar con los insumos básicos necesarios para el normal abastecimiento a toda la población.

Con los cuidados del caso, la circulación de buques de carga tampoco se detiene.

La Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables publicó una circular con nuevos lineamientos frente a la llegada de embarcaciones de cargas y pasajeros al país en coordinación con los ministerios de Salud, y Transporte e Interior.

La norma establece que "no se prohibirá el ingreso de embarcaciones que transporten mercaderías y los tripulantes extranjeros no residentes en el país podrán descender si no presentan síntomas y navegaron más de 14 días sin atracar en ningún puerto de una zona afectada o no transitaron, amarraron o embarcaron en los últimos 14 días en una zona afectada por el virus. Los demás, no podrán descender del barco durante 15 días salvo que sea necesario recambio de tripulación.

Asimismo, el Servicio de Tráfico de Prefectura informó que están coordinando con sus pares uruguayos, la facilitación de embarco y desembarco de Prácticos. No hay restricciones para que desembarquen o embarquen en Montevideo. Por vía fluvial también pueden trasladarse, el tema es que Buquebús redujo los movimientos a uno diario de ida y regreso a Montevideo, lo mismo que Colonia Express respecto a Colonia. Los vuelos a Montevideo fueron cancelados.

El plan B, en caso de no encontrar otra salida, sería tomar con base al Pontón Recalada como se hacía antiguamente. Mientras tanto, se tomó contacto con la empresa Módena para proponer soluciones de embarque de prácticos vía helicópteros.

"Además de las normas dictadas, tomamos otras precauciones que hacen al sentido común. Si un buque llega, lo amarramos con personal propio y se realizan los trámites que implican papeles en la planchada con el fin de evitar contacto", dijo a Transport & Cargo José Beni, gerente general de la Administración General de Puertos (AGP), responsable del puerto de Buenos Aires.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) que conduce Juan Carlos Schmid apoyó estas medidas.

"Los sindicatos del transporte, acompañamos toda prevención tendiente a preservar la salud de la población y reconocemos el rol principal del Estado ejercido por el Poder Ejecutivo, rol que desde siempre debe estar presente como lo demuestran dramáticamente los episodios lamentables sucedidos en el hemisferio Norte.", resaltó el dirigente sindical.