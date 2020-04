El autotransporte de carga reclama ayuda al Gobierno y podría paralizarse el suministro en el país

Hace 40 días desde la Confederación Argentina de Transporte Automotor de Cargas (CATAC) les solicitaron a sus miembros que salgan a trabajar, pero hoy analizan pedirles que se queden en sus casas. Sin aviones ni trenes, el retiro de los camiones de las rutas paralizaría la logística de distribución de insumos en la Argentina.

“Así como hemos pedido un sacrificio, hoy tendremos que decirles a nuestras cámaras que se queden en casa y se cuiden, pidiéndole disculpas a los argentinos. No tenemos más dinero, tenemos que resguardar a los choferes. Necesitamos que baje el combustible y que nos asista el Gobierno. Desde que esto empezó, nosotros pusimos de nuestro peculio todo lo que teníamos. Hoy ya no tenemos más. El Gobierno nos prometió ayuda financiera, en AFIP, en los aportes patronales y no tuvimos nada”, dijo a Transport & Cargo Ramón Jatip, presidente de CATAC, confederación que reúne a cerca de 70 cámaras y asociaciones de auto transportistas del todo el país.

El titular de CATAC dejó bien en claro que “con los empleados no tenemos ningún problema, preferimos vender camiones antes que despedir choferes. Ellos son sagrados. Le pedimos al Gobierno que nos ayude a pagar obras sociales y sueldos para que podamos salir a la ruta nuevamente. Todos se metieron en sus casas menos nosotros”.

El principal reclamo es el precio del combustible. En abril de 2019, el costo del barril de crudo era de u$s 75 dólares y el litro de gasoil costaba $ 40 pesos. Un año después el barril de crudo bajó un 70%, pero el gasoil no ha bajado nunca en Argentina, al contrario, sube.

“El valor del gasoil debería bajar entre el 30% y el 35% en surtidor, pero el Gobierno mira para otro lado. Los transportistas estamos haciendo un esfuerzo único, poniendo nuestros camiones para atender las 24 provincias, llevando los alimentos solos -sin trenes ni aviones- y necesitamos que el combustible baje el precio. El Gobierno no ha cumplido sus promesas, sólo nos puso la carga en el hombro y nosotros salimos. Exigimos que bajen los precios”, aseveró Jatip.

Desde CATAC señalan que “desde el Gobierno no nos han atendido, lo venimos pidiendo desde que los barriles empezaron a bajar. Hoy estamos sin recursos y el transporte se va a parar solo, sin falta de hacer un paro. Los bancos no nos han abierto las puertas, no podemos sacar nuestro dinero y el transporte funciona con pesos. Estamos en un momento tan malo que nos empezamos a parar solos. Que adecuen el combustible para que podamos seguir trabajando”.

En un comunicado CATAC y la mayoría de las federaciones que representan al transporte automotor del país, destacaron el estado de alerta en el que se encuentran.

“Pareciera ser que con la pandemia quieren tapar el bosque. Alguien no entendió aún que si el transporte se muere el país se paraliza”, reza el comunicado.