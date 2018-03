Conferencia

El próximo 5 de mayo, el consultor fluvial José Luis González Climent, brindará la conferencia "Hidrovía Paraguay-Paraná, pasado, presente y futuro". La misma, tendrá lugar en el Aula Magna de la Universidad de la Marina Mercante, ubicada en la Avda. Rivadavia 2258, será a las 18.30.Entre el 12 y el 17 de abril el tráfico de pasajeros superaró las 210.000 personas, lo que representa cerca de un 15% más que en la Semana Santa de 2016, con un porcentaje de ocupación del 85%.El promedio diario de pasajeros transportados en el feriado pascual fue de 35.000, con una demanda máxima el pasado lunes de 42.221 pasajeros, lo que representa un 17% más que el año pasado para el mismo día.El 24 de febrero de este año, Aerolíneas Argentinas había logrado un récord histórico de pasajeros transportados en un solo día, con 40.481 personas."Con ocasión de este feriado largo, llevamos al mercado una mayor oferta de plazas y una red de conexiones más amplia que en la temporada anterior, gracias a los nuevos corredores regionales y el hub de Córdoba inaugurado recientemente. Estamos muy satisfechos por la excelente respuesta por parte de los pasajeros. Un ejemplo más de cómo crece y se consolida Aerolíneas Argentinas", expresó Diego García, director Comercial del Grupo.El gobierno firmó un acuerdo con Colombia para eliminar los aranceles en el comercio bilateral de vehículos. Esto significa la posibilidad de exportación de un cupo creciente hasta llegar a las 42.000 unidades anuales en el cuarto año de implementación. Sumados los cupos durante ese periodo inicial de cuatro años, Colombia representa un potencial de exportación de 100.000 vehículos.Esto significa un nuevo mercado anual de u$s 700 millones para camionetas, buses, camiones y autos de industria nacional con una previsión de aumento de producción de 9.000 vehículos nuevos durante el primer año.Hoy trabajan en la industria automotriz más de 70.000 personas de forma directa y otras 150.000 en forma indirecta, en 11 terminales, y existen más de 500 autopartistas. El sector anunció inversiones por aproximadamente U$S 3.500 millones entre autopartistas y terminales automotrices en estos últimos 15 meses.Boeing comenzará a utilizar piezas de titanio impresas en 3D en la construcción de su avión de pasajeros 787 Dreamliner. Estos son los primeros componentes estructurales impresos en 3D que han sido aprobados por la Autoridad Federal de Aviación y eventualmente podrían ahorrarle a Boeing hasta $ 3 millones de dólares en costes de construcción por cada aparato construido.Estos ahorros son importantes para Boeing, que perdió dinero en cada 787 construido hasta el año pasado. Esta circunstancia es bastante normal en los programas de aviones comerciales, que necesitan una gran cantidad de dinero en la investigación inicial y en la ingeniería, antes de recortar gastos, haciendo el proceso de fabricación más eficiente.Por ejemplo, la producción del Dreamliner sólo se convirtió en rentable en el año 2016.El nuevo Alfa Romeo Giulia sigue sorprendiendo por el éxito de ventas en todo el mundo gracias a sus atributos únicos. El nuevo Giulia tiene las prestigiosas cinco estrellas en las pruebas de choque realizadas por la EuroNcap.Durante las exigentes pruebas realizadas por ese organismo independiente que realiza test de choque estandarizados que se aplican por igual a todos los vehículos, el nuevo Giulia obtuvo las cinco estrellas incluyendo un resultado del 98 % en protección de los ocupantes, la puntuación más alta jamás obtenida por un vehículo, incluso teniendo en cuenta el sistema de clasificación más estricto introducido en 2015.Esos excelentes resultados se consiguieron gracias a dos elementos fundamentales: por una parte, la adopción de numerosos e innovadores dispositivos de seguridad; por otra, la eficiencia de una carrocería rígida, resistente y de bajo peso por el amplio uso de materiales ultraligeros como fibra de carbono, aluminio y materiales compuestos de aluminio.Entre los múltiples sistemas del Giulia se destacan el Integrated Brake System (IBS), que reduce sensiblemente la distancia de frenado (de 100 a 0 km/h en 38 metros para el Giulia y en 32 metros para la versión Quadrifoglio); el Forward Collision Warning (FCW) y el Autonomous Emergency Brake (AEB) con función de reconocimiento de peatones que, mediante el uso de un sensor radar y una cámara integrada en el parabrisas, detectan la presencia de posibles obstáculos o vehículos presentes en la trayectoria del automóvil, alertando al conductor del riesgo de colisión inminente. Si el conductor no reacciona a tiempo, el sistema acciona automáticamente los frenos, evitando el impacto o mitigando sus consecuencias.