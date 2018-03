El mejor

HSBC Argentina fue seleccionada en la categoría "Mejor Proveedor de Comercio Exterior" en la encuesta anual que realiza Euromoney, la publicación económico-financiera especializada con sede en Londres. La compañía obtuvo también la misma distinción a nivel regional, en América Latina."Contamos con 5.400 profesionales en todo el mundo que asisten a nuestros clientes en 54 países, permitiéndonos operar en el 90% del comercio internacional", explicó Patricia Bindi, directora de la Banca de Empresas de HSBC Argentina. "El comercio es sinónimo de crecimiento y uno de los factores clave en el desarrollo de la economía. En HSBC trabajamos fuertemente apuntalando a las empresas a conectarse con otros mercados internacionales para lograr un sólido posicionamiento de la Argentina en el mundo", señaló Bindi.La encuesta de 2017 recopiló 6.306 respuestas en total y se realizó entre los meses de septiembre y noviembre del año pasado. En la Argentina, los clientes de diferentes entidades financieras del país opinaron sobre el mercado financiero del comercio y eligieron a las mejores empresas en base a sus productos y servicios.El Gobierno de Brasil redactó un decreto que permitiría a empresas extranjeras tener un 100% de propiedad de aerolíneas con sede en el país, publicó el diario Valor Económico.Citando a tres asesores del presidente Michel Temer, el periódico afirmó que el decreto presidencial en estudio también impulsaría la aviación regional con subsidios para favorecer a aviones más pequeños, como aquellos ensamblados por el fabricante nacional Embraer SA.El decreto podría ser publicado a fines de enero, según Valor. Representantes de la presidencia, de la agencia de aviación civil Anac y funcionarios del Ministerio de Transporte no estaban disponibles de inmediato para comentar.La propiedad extranjera de aerolíneas brasileñas fue objeto de un intenso debate el año pasado, cuando la incertidumbre legislativa dejó a los inversores con dudas respecto a si el Gobierno aprobaría leyes para impulsar a la atribulada industria ante una fuerte recesión.En marzo, la ex presidenta Dilma Rousseff emitió un decreto para elevar el límite de propiedad extranjera en aerolíneas desde 20% a 49%.La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, informó que en un plazo máximo de 90 días se procederá al cierre de al menos cuatro zonas francas comerciales, para fomentar el crecimiento de las zonas francas de carácter industrial, es decir donde los productos sufren transformaciones como el cambio de motores a gas natural vehicular."Es una política de Estado de generar mayores empleos justamente en las zonas industriales donde se sufren transformaciones, una de ellas es el cambio de motor de incentivo al tema de gas, una zona comercial no tiene esas características", dijo en rueda de prensa.Ardaya explicó que la decisión responde a una resolución biministerial para que las zonas francas comerciales puedan transformarse en zonas industriales para evitar su cierre, en un plazo de 90 días."La administración (aduanera) se está preparando para hacer el cierre de las (zonas) comerciales y eso implica realizar un inventario y ver que nada quede pendiente en la parte administrativa", agregó.La resolución biministerial que establece el cierre de zonas francas comerciales es la número 007/2016, firmada por el viceministro de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala, Álvaro Pardo, según fuentes oficiales.Anomalías denunciadas tienen paralizada la licitación para modernizar y ampliar el aeropuerto paraguayo internacional Silvio Pettirossi, en tanto la Contraloría General de la República (CGR) realiza una auditoría.El contralor, Enrique García, envió al titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Jiménez, un pedido de suspender el proceso para otorgar el contrato de los trabajos en la terminal aérea internacional Silvio Pettirossi.García solicitó al MOPC esperar hasta ser emitido el dictamen correspondiente de la investigación que realizará la CGR para definir la adjudicación. El organismo de control verificará las documentaciones de la licitación requerido por la Comisión Permanente del poder Legislativo, tras poner en duda la credibilidad de la convocatoria.Jiménez afirmó que el proceso de evaluación de ofertas continúa pero no contratarán a ninguna empresa hasta tanto la Contraloría se pronuncie sobre el tema. Para ello el ministro auguró poco tiempo pues la auditoria se limita a los puntos denunciados específicamente por varios legisladores de dicha Comisión, la cual funciona mientras dure el receso hasta marzo de las dos cámaras del Congreso.Con el objetivo de realizar los estudios preliminares sobre la interconexión ferroviaria internacional entre las localidades de Robore (Bolivia) y Puerto Carmelo Peralta (Paraguay), se firmó el memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de Paraguay y el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de Bolivia. En el documento, las autoridades justifican su medida bajo la premisa que "el transporte ferroviario constituye un medio adecuado para canalizar el intercambio físico de mercancías e integración de personas, en atención a sus innegables ventajas en materia de sustentabilidad ambiental y eficiencia económica en las que se desarrolla, contribuyendo de esta manera a la integración de los países y al desarrollo del comercio internacional".De esta manera, las partes decidieron establecer un "Plan de Acción lnterinstitucionaI Paraguayo -Boliviano" para realizar estudios preliminares orientados a la construcción de un trazado ferroviario que conecte las localidades de Roboré, como parte del Corredor Bioceánico Central, y Puerto Carmelo Peralta".A través de sus áreas competentes, gestionarán los requerimientos y procurarán la emisión de los actos necesarios por parte de las respectivas autoridades nacionales o bilaterales a efectos de cumplir con el objeto del Memorándum de Entendimiento.Los recursos para el desarrollo de las acciones en conjunto serán erogados según la capacidad de cada parte, de conformidad con la disponibilidad de sus recursos económicos, financieros, humanos y de las previsiones presupuestarias correspondientes, observando en todo momento las disposiciones legales pertinentes, sin que esto signifique la creación de obligaciones jurídicamente vinculantes entre las partes.Durante el año 2016 la norma ISO 9001-2008 fue reemplazada por la nueva versión ISO 9001-2015 . Si bien las empresas tienen un plazo de adecuación para re-certificar ( 2017-2018) , el grupo RVA-VACCARI ha recertificado en el mes de diciembre de 2016 la nueva norma, para sus procesos de 4PL- Outsourcing de Comercio Internacional, Forwarding y Despacho de Aduanas. Cabe señalar que ha sido una de las pocas empresas que lo ha logrado durante el primer año de vigencia de la nueva norma.El Gobierno realizó la consulta técnica para comprar trenes para el área metropolitanaArrancaron las negociaciones para compra 174 formaciones eléctricas para el servicio ferroviario del Área Metropolitana de Buenos Aires. Asistieron representantes de 13 empresas alemanas, españolas, chinas, rusas y argentinas, se informó oficialmente.El Ministerio de Transporte precisó que se realizó el primero de tres encuentros con el objetivo de mejorar los aspectos técnicos de los pliegos y contribuir a la transparencia en el proceso licitatorio, para la compra de 174 trenes eléctricos, lo que equivale a unos 1.500 coches.Durante de la presentación -proceso conocido como Data Room-, los técnicos y expertos de Trenes Argentinos Operaciones y del Ministerio de Transporte detallaron las características y requisitos técnicos de las formaciones, como los sistemas eléctricos y de frenos o las normativas de calidad, entre otras.Por su parte, los representantes y directivos de Alstom, Bombardier, Siemens, CRRC (China Railway Rolling Stock Corporation), Hyundai, Mitsubishi, KBR, Stadler Rail, Materfer, Emepa, Benito Roggio, CAF y Transma Holding, dejaron sus consultas técnicas sobre los requerimientos y anteproyectos de pliegos.La actividad se realizó en el marco del Plan Integral de Obras para los Trenes Metropolitanos, que fue anunciado en septiembre por el presidente Mauricio Macri, y que prevé la puesta en marcha de la Red de Expresos Regionales (RER) en los próximos 7 años.Par ello, el Ministerio de Transporte tiene prevista la adquisición de nuevo material rodante para incorporar a las líneas metropolitanas, en paralelo a las obras integrales para mejorar el sistema, que permitirán tener mejores frecuencias y más servicios para los casi 1,5 millones de pasajeros que viajan en tren todos los días en la Región.El proceso de data-room es previo a la licitación y no forma parte del procedimiento de selección del contratista, sino que su finalidad es mejorar la calidad técnica de los pliegos antes de su publicación, con la participación de expertos y potenciales interesados.