El Ministerio de Transporte de la Nación, a través de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), puso en marcha la renovación de 1.500 kilómetros de vías para el ferrocarril Belgrano Cargas.El primer paso es el llamado a licitación de este proyecto que permitirá conectar el NOA y NEA con los puertos de Rosario y Santa Fe.Según se informó, "con estas obras se logrará bajar los tiempos de viaje y brindar previsibilidad al transporte de carga vía tren, bajando los costos logísticos y potenciando las economías regionales".Finalmente, detallaron que "la obra se realizará en 3 etapas y generará 10 mil puestos de trabajos directos y 38 mil indirectos, brindando mayores oportunidades para las provincias norteñas".Oscar Andreani fue galardonado con el premio "Empresario de la década" en los Premios Anuales Security, que la empresa Security Servicios Legales Prepagos entrega desde 1994.La entidad aspira a alentar y fortalecer principios tales como la ética, la excelencia, la integridad de los procedimientos y la vocación de servicio, con el único y excluyente propósito de destacar estos valores entre los empresarios, profesionales del derecho y del seguro, los exponentes de las distintas manifestaciones del arte, la cultura y del quehacer nacional.El Premio Security consiste en la ya tradicional figura, enmarcada en vidrio templado, con la Dama de la Justicia labrada en plata en sobre relieve.La Comisión Directiva y los miembros de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN) hicieron llegar a todos los obreros navales argentinos su pleno reconocimiento y sus sinceros saludos con motivo de celebrarse el Día del Trabajador Naval Argentino.Fue un 20 de abril de 1917 cuando los trabajadores navales de entonces se unían para constituir la primera organización sindical, persuadidos de que conformaban juntos una herramienta fundamental para la defensa de los intereses y derechos de los trabajadores y sus familias."Renovamos en este día tan especial nuestra convicción de que no hay nada mejor para una Argentina integrada, inclusiva, fuerte y en desarrollo que la unión de la industria argentina en general y de la industria naval en particular, en sus esfuerzos y en sus logros; recíprocamente tolerante y comprensiva; con trabajadores y con empresarios honestamente comprometidos con la defensa de las fuentes laborales y productivas, como así también leales y respetuosos de nuestras relaciones y compromisos", señaló la ABIN en un comunicado.El vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador junto al ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Jorge Elustondo, pusieron en funciones a Ernesto Gaspari en el cargo de presidente del Astillero Río Santiago (ARS). De cara al futuro, Gaspari se refirió a múltiples proyectos del ARS que se encuentran en distintas etapas de desarrollo, como las gestiones que llevaron adelante junto al titular de Producción y todo el equipo, con el ministro de Economía y el presidente del Banco Provincia para obtener las cartas de crédito necesarias para concretar los trabajos de fabricación de los bulk carriers para un armador nacional."El gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, se encuentra abocado a la recuperación de la empresa, tendiente a obtener una nueva imagen asociada al progreso y a la cultura del trabajo, consolidándola como una fabrica clave para la Armada Argentina y la industria de la defensa nacional" dijo Gaspari.Las autoridades de la Cámara de la Industria Naval Mar del Plata fueron recibidas por el presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, Martín Merlini, en el marco de las reuniones protocolares que viene manteniendo con representantes de distintos sectores desde que asumió el cargo.La entidad estuvo representada por su titular, José Garrido; el vicepresidente, Enrique Godoy; el secretario, Domingo Contessi, y la gerente, Florencia Garrido. Junto a Merlini participó el gerente general del consorcio, Ricardo Manocchio."Saben que, al igual que el resto de los sectores con presencia en el puerto de Mar del Plata, van a contar con el respaldo para que la industria invierta, crezca y genere más mano de obra", señaló Merlini.También, al igual que ya lo hizo con representantes de otras cámaras empresarias y sectores gremiales, el presidente del consorcio les manifestó su decisión de contar a la brevedad con un directorio y en tal sentido ratificó que, a los efectos de definir quiénes lo conformarán, está escuchando opiniones de todos los protagonistas del puerto local.LAN fue elegida como la empresa del año en e-commerce por los premios eCommerce Award LATAM 2016 en la categoría industria turística, debido a la exitosa gestión del sitio web de la compañía -LAN.com.El objetivo del premio es reconocer a las empresas que cumplen con las buenas prácticas y con su constante trabajo hacen posible el desarrollo de la Economía Digital en cada país de la Región."Nuestros productos digitales representan una parte cada vez más importante de la experiencia de viaje de nuestros clientes y es por esto que para LAN el desarrollo de estos es una de nuestras prioridades.Hoy nuestros clientes tienen la posibilidad de comprar sus pasajes de manera simple a través de nuestras plataformas digitales, realizar una serie de servicios como el check-in, revisar el estado de sus vuelo, canjear KMS y muchas otras alternativas", afirmó Eli Senerman, Director Digital de LATAM.Actualmente más del 30% de los pasajeros realizan su check in a través del servicio LAN.com Mobile y más de 620 mil usuarios visitan el sitio diariamente.Rieles está organizando la undécima edición del Congreso y exposición de la industria Ferroviaria "Latinrieles 2016"En esta ocasión, el congreso se celebrará los días 13 y 14 de octubre de 2016 en el Hotel 725 Continental – Buenos Aires. Este congreso, además de ser un punto de encuentro para la exposición y difusión de los trabajos de investigación, tecnología y buenas prácticas de gestión más relevantes, ha permitido un importante acercamiento entre actores que trabajan en este sector. Asimismo, constituye el único evento en Argentina que reúne a sindicatos, universidades, empresas, proveedores, consultores y especialistas en esta materia.Como en ediciones anteriores, el Congreso pretende cubrir todas las áreas temáticas relacionadas; Trenes de cargas, trenes de pasajeros, servicios, proveedores, nuevas tendencias y formación.British Airways ha decidido simplificar sus tarifas para los vuelos de corto recorrido -pasando de seis a solo tres- para competir con compañías de bajo coste como EasyJet. Así, la aerolínea que preside desde principios de mes Alex Cruz clasifica ahora sus precios en Basic, Plus y Plus Flex.La tarifa Basic es similar a las de las low cost. Es la más barata y no incluye equipaje facturado ni tampoco asiento, salvo que se pague por ello. Los cambios de vuelo también conllevan un pago extra de 60 libras, al contrario que EasyJet que con la tarifa Flexi permite hacer todos los que se quieran entre una y tres semanas antes del viaje.El Aeropuerto Internacional de Cayo Marathon en los Cayos de Florida, en el sureste de Estados Unidos, fue inaugurado ayer, con la instauración de un puerto de aduanas en anticipación de un aumento de los vuelos con destino o procedentes de Cuba."Estamos muy cerca de Cuba y no tenemos que ir hasta Cayo Hueso o Miami. Tiene mucha historia Marathon con Cuba y esto puede impulsar esa fórmula", dijo Roman Gastesi, administrador del condado Monroe.La terminal cuenta con un nuevo punto de control de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), ya que hasta ahora, sólo servía para el despegue y aterrizaje de aviones privados o mercantes, pero no vuelos comerciales.El ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Jorge Elustondo, y el jefe de Gabinete, Alberto Torres, participaron en Avellaneda de la reunión de trabajo convocada por la diputada nacional Gladys González para tratar la problemática de los puertos bonaerenses."Aspiramos a que haya un antes y un después de la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal y el vicegobernador Daniel Salvador. Queremos que puertos y el Astillero Río Santiago se conviertan en un hito", aseguró Elustondo.Al mismo tiempo, aclaró que la tardanza en las designaciones no se debe a una desatención del tema, sino a la complejidad de la situación que enfrenta el sector. "Hasta ahora, el área portuaria había funcionado como un botín. El 48% de las exportaciones del país salen de los puertos de la provincia. Ocuparse de los puertos es también atender a la economía, la rentabilidad, la innovación y al empleo de grandes regiones", reflexionó Elustondo.La diputada González manifestó su preocupación por la "fuerte cartelización" en las licitaciones de Dock Sud y los problemas de competitividad que ha generado el retraso de la política de cambio y la coyuntura económica internacional.En relación a ese tema, el jefe de Gabinete aseguró que ya está terminada la licitación para el dragado del Puerto Dock Sud: "Dimos de baja un llamado que se iba a hacer por tres años y lo cambiamos por una licitación de un año para solucionar la complicación que hay ahora. A partir de allí, se van a planificar muy seriamente las políticas a tomar en el futuro", aseguró Torres.De la reunión también participaron los concejales Sebastián Vinagre, Rubén Conde, Daniel Lewicki, Susana Marco y el titular de PAMI Avellaneda, Fernando Landaburu.