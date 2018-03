Jornada

Más capacidad

Cooperación

Nuevas estrategias

Con presencia

El 26 de abril, se realizará una jornada sobre Marketing On-Line en la Unidad de Enseñanza Universitaria de Quequén ubicada en calle 508 y 519. La charla a cardo del Lic. Martín Alewaerts, con entrada libre y gratuita, comenzará a las 17.El taller se enmarca en el programa "UniQuén Impulsa, de la idea al proyecto", que se articula con la Unidad Universitaria de Quequén y el Centro de Innovación y Creación de Empresas (CICE). El programa está abierto a la comunidad y continuará todo 2016 con capacitaciones que abarcan costos, marketing, ventas, redes sociales, aspectos legales e impositivos, entre otros.Los interesados en inscripción e informes podrán solicitarlos al mail nedep2014@hotmail.com.El puerto de Nueva Palmira cuenta ahora con un muelle costero, más grúas y cintas para despachar 1.400 toneladas de producción agrícola en buques y 1.500 toneladas en barcazas. Además, aumentó la capacidad de almacenaje a 98.000 toneladas y mejoró la plataforma de operaciones de camiones. La obra, diseñada para acelerar la carga de granos y otros productos, requirió una inversión de 25 millones de dólares.A partir de la inauguración de estas obras, la carga de barcaza varió de 600 toneladas de grano por barcaza a 1.500, mientras que la de buques creció de 800 toneladas a 1.400.Por otra parte, el nuevo muelle costero cuenta con grúas y cintas transportadoras nuevas para mover 2.000 toneladas de granos, con lo cual se llenará a un ritmo de una barcaza por hora.En cuanto al almacenaje, la capacidad pasó de 68.000 toneladas a 98.000. La plataforma volcadora que utilizan los camiones en el puerto fue modificada para descargar a un ritmo de 1.000 toneladas por hora.La inversión de u$s 25 millones estuvo a cargo de la empresa TGU, concesionaria del puerto de Nueva Palmira hasta 2029.La empresa de ingeniería alemana Siemens y la aeronáutica Airbus firmaron un acuerdo de colaboración para avanzar hacia la electrificación de la aviación, que busca demostrar la viabilidad técnica de diversos sistemas de propulsión híbridos eléctricos al 2020.En el marco de este acuerdo, las empresas planean desarrollar sistemas de propulsión con potencias de hasta 10 y más megawatts, por ejemplo, para aeronaves de menos de 100 plazas, helicópteros o UAV (vehículos aéreos no tripulados), para viajes clásicos de corta y media distancia.Ambas firmas ya han presentado una aeronave hibrida en 2011, y desde entonces Siemens ha desarrollado un motor eléctrico para aeronaves que entrega cinco veces más potencia manteniendo el mismo peso.Los sistemas de propulsión eléctrica-híbrida pueden reducir de forma drástica el consumo de combustible de una aeronave y reducir los niveles de ruido. Europa busca una reducción del 75% en emisiones de CO2 para 2050, en comparación con los valores del año 2000. Estos objetivos tan ambiciosos no se pueden lograr con las tecnologías convencionales.Bayer Argentina en conjunto con la Universidad Nacional de La Matanza han desarrollado un programa de posgrado en el área del Comercio Internacional dirigido a empleados de la compañía y también a sus socios estratégicos. La capacitación se desarrollará con el propósito de generar valor en los recursos humanos aumentando la eficiencia operativa, y mejorando las prácticas entre colegas internos y externos, para optimizar así la cadena de valor internacional.El curso tiene una modalidad presencial y se ejecuta mediante 2 encuentros mensuales que se desarrollarán de abril a noviembre de 2016, con una duración total de 100 horas.Para mayor información, tel: 01159450724.Peel Ports estuvo presente en la feria Intermodal 2016. Dada la importancia del encuentro, que es cita obligada para los exportadores y operadores de la región, estuvieron presentes Andreas Meyer, Director Regional de Centroamérica y Sudamérica, y Roger Megann, Director Global de Ventas.El stand tuvo una gran convocatoria y el puerto consolidó varios contactos de negocios, sobre todo en la recepción brindada. Los directivos pudieron de tal modo destacar nuevamente los beneficios de la nueva terminal de contenedores Liverpool2 para los propietarios de carga, puerto que abrirá en los próximos meses.