Belgrano Cargas

Directo a Madrid

Puente aéreo

MSC de compras

Apoyo sindical

Polo Petroquímico

Más subte

Recursos pesqueros

Impacto visual

Las Cámaras de Comercio Exterior del NOA se reunieron con las autoridades del Belgrano Cargas y Logística en Tucumán, con el propósito de avanzar en la recuperación definitiva de la red ferroviaria de cargas, y fortalecer el desarrollo de las economías regionales del norte argentino.Durante el encuentro, que contó con la presencia del titular del Plan Belgrano, José Cano, los representantes de las cámaras de comercio exterior de la región dieron a conocer los escenarios potenciales de la demanda de sus productos y analizarán estrategias de participación en los diversos mercados. En la oportunidad se remarcó que las producciones de la región necesitan con urgencia recuperar y superar los niveles de operatividad y eficiencia, combinando el modo ferroviario con otros complementarios, como de camiones y los barcos.El Gobierno nacional busca ampliar la capacidad operativa del Aeropuerto de Córdoba con miras a regionalizar su actividad e incluir nuevos vuelos internacionales.Así lo confirmó Mauricio Macri en su reciente visita a Córdoba.Dentro de su intención de ampliar la capacidad operativa, Macri habló de reflotar el vuelo Córdoba-Madrid, que realizaba la empresa Iberia, pero no de manera directa sino con escala en Asunción. La empresa interesada en el itinerario es Air Europa.Sin embargo, el presidente aclaró que antes de sumar vuelos internacionales es necesario ampliar y modificar las características técnicas del aeropuerto, como su pista de aterrizaje, y agregarle nuevo equipamiento. La idea que está detrás de esas negociaciones es insertar a la provincia dentro de la región, otorgando mayor participación en el esquema de negocios. Es así como, desde el cese de actividades de Iberia en 2011, Córdoba buscó continuar con este proceso fortaleciendo alternativas a través de Aerolíneas Argentinas.Alas Uruguay, la aerolínea de bandera uruguaya fundada por ex trabajadores de Pluna realizó su primer vuelo a Buenos Aires. "Fue muy emocionante ver como muchos de nuestros ex compañeros argentinos en Pluna nos recibían con aplausos y lágrimas en los ojos", señaló la directora de Alas Uruguay, Sabrina Acevedo.El puente aéreo constituye un negocio clave a consolidar para garantizar la viabilidad de la aerolínea, y dependerá de las frecuencias y horarios que le concedan en Argentina. Hasta ahora cuenta con dos frecuencias diarias pero se apunta, en el corto o mediano plazo, alcanzar las cinco frecuencias diarias.MSC TrainMSC Rail, subsidiaria de Mediterranean Shipping Company SA, adquirió y tomó el control de la administración del operador de transporte ferroviario de cargas portugués CP Carga Logística e Transportes Ferroviarios de Mercadorias SA, abriendo así nuevas posibilidades para la expansión del negocio en la Península Ibérica y el resto de Europa. Esto marca el comienzo de la implementación de su estrategia a largo plazo para fortalecer y expandir el negocio de CP Carga."Ahora tenemos la oportunidad de poner nuestro plan estratégico en acción, para conducir a la empresa hacia un futuro brillante y posicionarla como uno de los jugadores importantes en la Península Ibérica en los próximos años. La adquisición y las inversiones relacionadas con ella demuestran el compromiso inquebrantable de MSC hacia Portugal y el desarrollo de su sector logístico", manifestó Giuseppe Prudente, Director de Logística en MSC. El acuerdo representa una inversión de 53 millones de euros, de los cuales 51 millones se utilizarán para recapitalizar la empresa. La firma del contrato entre las dos entidades siguió luego del concurso público efectuado para la venta de la CP Carga, el que fue ganado por MSC Rail. En este cierre inicial, MSC adquirió el 95% de la compañía y se pondrá a la venta entre los empleados el 5% restante. Entre otras disposiciones, MSC Rail se comprometió a mantener los actuales acuerdos con los empleados.La inversión argentina en la mejora del ferrocarril para el transporte de pasajeros y de carga continuará con el nuevo gobierno de Mauricio Macri. La renovación del servicio de Belgrano Cargas uenta con el apoyo de Unión Ferroviaria. Unión Ferroviaria (UF) es uno de los principales sindicatos del sector ferroviario en Argentina. Los dirigentes de UF se han mostrado satisfechos con la intención del nuevo gobierno de seguir apostando por el desarrollo ferroviario del país."La renovación del servicio ferroviario en Argentina comenzó en el anterior gobierno y ahora proseguirá con Mauricio Macri y su ministro de transportes Guillermo Dietrich", destacaron fuentes sindicales. La inversión mejorará el sistema de transporte de pasajeros en el país y su sistema logístico, pero también supondrá un incremento en los volúmenes de empleo. Los sindicatos esperan que el empleo asociado al desarrollo ferroviario pueda ampliar sus volúmenes si se reactivan también los talleres ferroviarios. Argentina está mejorando su ferrocarril con una notable presencia de productos extranjeros. De hecho, Belgrano Cargas ha incorporará hasta 3.500 vagones procedentes de China.La inversión de la empresa DOW en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca fue uno de los principales anuncios que realizó el presidente Mauricio Macri durante su participación en el Foro Económico de Davos.Dow cuenta en Argentina con tres centros de I+D, dos complejos industriales, tres plantas industriales y dos fincas olivícolas. El grupo, que posee el conglomerado de empresas químicas más grande del país, demostró su interés en incrementar las inversiones. Según difundió DOW en un comunicado, en la conversación se destacó que "las reglas de juego claras y estabilidad a largo plazo son elementos fundamentales para que Dow lleve adelante sus planes en la Argentina, siemprealineados con los objetivos industriales nacionales.Subterráneos de Buenos Aires S.E. sumará 60 nuevos coches 0 kilómetro y con aire acondicionado a la Línea D, que beneficiarán a los casi 340 mil usuarios que lautilizan diariamente. Así, permitirán ofrecer un mayor confort a los pasajeros y llevar la frecuencia a 2 minutos en la línea que conecta Catedral-Congreso de Tucumán. "Como ocurre en muchos subtes del mundo, este año queremos que todas las líneas ofrezcan un servicio de calidad con un intervalo máximo de 3 minutos, y con estos nuevos coches para la Línea D aspiramos, en el futuro, a 2 minutos de intervalo", señaló Juan Pablo Piccardo, presidente de Subterráneos de Buenos Aires. Se trata de unidades Alstom idénticas a las adquiridas para la Línea H: de acero inoxidable, totalmente accesible y equipado con cámaras de seguridad y sistema de aviso sonoro de estaciones. Además, para hacer más cómodo el viaje, poseen suspensiones neumáticas que se ajustan en función de la carga que transportan y tienen la capacidad de ahorrar energía a partir de la regeneración durante el frenado. Para garantizar mayor seguridad, también cuentan con un dispositivo de antiempotramiento que evita que un coche se superponga a otro y vienen equipados con "caja negra". Asimismo, a partir de las revisiones generales que se realizan a la flota, ya se incorporaron al recorrido 18 coches con aire acondicionado que cuentan, además, con nuevailuminación, interior renovado y sistema de aviso sonoro de estaciones. Esta instancia, que alcanzará a un total de 48 unidades de la Línea D, consiste en la reparación profunda de los sistemas mecánicos, eléctricos y neumáticos del coche, y la renovación de su interior y carrocerías."Buscamos aumentar los recursos pesqueros en los puertos santacruceños", así lo dio a conocer el Subsecretario de Pesca y Actividades Portuarias, Alexis Quintana, quien se reunió con la gobernadora de la provincia, Alicia Kirchner, para interiorizarla acerca de la actividad que llevan adelante desde el área a su cargo. "Buscamos mayor movilidad, aprovechando que tenemos la herramienta que son los reembolsos por puertos patagónicos que es el 11% en el caso de Puerto Deseado, tenemos que utilizarlos a nuestro favor para buscar mayor trabajo, mayor riqueza, para los santacruceños que están trabajando en el sector de la pesca" destacó Quintana.Juan Cherañuk, Secretario de Turismo Municipal de Ushuaia, evaluó el proyecto que se está estudiando en torno al posible traslado de contenedores acumulados en el puerto. "Cerca de cien mil pasajeros llegan a través del puerto cada temporada y resolver la contaminación visual de la zona va a implicar también resolver la parte vial y utilizar el espacio que quede libre", expuso. "Podría hacerse una oferta gastronómica en la zona del puerto, como así también reubicar las boleterías de actividades turísticas que hoy ocupan las veredas de la pasarela costera", indicó. El funcionario destacó que en lo estrictamente turístico el espacio que quede disponible se podría utilizar para generar áreas gastronómicas, expendio de boleterías para que las empresas se localicen allí y se desocupen las veredas que actualmente están frente al puerto.