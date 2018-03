Dos provincias se unifican por el Ferrocarril Belgrano

El ministro de Planeamiento e Industria de la provincia de La Rioja, Rubén Galleguillo, se reunió con varios representantes de las provincias de Catamarca y Córdoba para avanzar en la formulación del proyecto ferroviario, para el Belgrano Cargas, en el marco del proyectado Corredor Bioceánico.

Tomaron parte en la reunión el subsecretario de Planeamiento e Industria de la provincia de La Rioja, Luis Agost Carreño, el director de la Unidad Ejecutiva del Proyecto Ferroviario de la provincia de Catamarca, José Blass Bosh, y el representante de la provincia de Córdoba y coordinador con China del financiamiento del proyecto, Carlos Lurgo.

"Hemos tenido la visita de representantes de las provincias de Catamarca y Córdoba para discutir y trabajar en cuestiones que hacen al corredor bioceánico. Concretamente estamos trabajando en la formulación de un ente biprovincial del proyecto con el Gobierno de Catamarca", explicó a la prensa local el ministro Galleguillo.

A juicio del funcionario, "los costos diferenciales que tiene la provincia en materia de flete pueden reducirse sustancialmente si somos capaces de extender las vías férreas del Belgrano Cargas desde la terminal de Serrezuela hacia el tramo Chamical en La Rioja en una primera instancia, y en una segunda instancia hacia Capital y Recreo en Catamarca".

El ministro también destacó que, "Hay proyectos concretos que están presupuestados. Hay toda una ingeniería, no sólo técnica sino también financiera, en marcha de manera tal que, en breve, vamos a tener la posibilidad de poner en valor esto que, para ambas provincias, va a ser muy importante".

Un tiempo

Por último, Galleguillo observó que "se está trabajando bien, son proyectos que llevan su tiempo no sólo por la magnitud de las obras sino por la cantidad de actores involucrados en el proceso, pero estamos convencidos que estamos en el buen camino".En estas provincias se percibe que le ha llegado al momento al ferrocarril. El Plan Belgrano, es una de las promesas más enfáticas de Mauricio Macri en la campaña, que apunta a saldar "una deuda histórica" con la región a partir de una propuesta "social, productiva y de infraestructura" que para integrar las regiones del NOA y del NEA que forman las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del Estero. Dentro de este esquema, el transporte ferroviario está llamado a jugar un rol fundamental.El desafío será poner en marcha un plan de infraestructura de u$s 16.000 millones en 10 años, acompañado de un Fondo de Reparación Histórica que involucre un monto de $50.000 millones en 4 años.Para conectar las provincias del Norte entre ellas y con el resto del país, se desarrollará un plan de infraestructura vial, ferroviaria y aerocomercial para integrar productivamente al país. Esto incluye una inversión de u$s 10.000 millones para la transformación en autovías de la Ruta 9, que une Córdoba con Salta, la Ruta 34 (Rosario?La Banda/Acceso Salta-Orán) y la Ruta 14, entre Paso de los Libres y Posadas, junto a la construcción de un nuevo puente entre Resistencia y Corrientes. Otras obras contemplan seguridad, pavimentaciones o nuevas trazas en las rutas nacionales: 9, 11, 12, 14, 16, 34, 38, 50, 51, 60, 64, 66, 81, 89, 100, 119, 157 y en las rutas provinciales 33 (Salta) y 73 (Jujuy). Asimismo, se destinarán u$s 4 mil millones para la puesta en valor del ramal troncal del FC Mitre con origen en Tucumán y destino en Rosario y Buenos Aires/La Plata. Está prevista la mejore la circulación ferroviaria San Miguel de Tucumán, por lo que se incluye el traslado a una playa de transbordo y de maniobras en las afueras de la ciudad para mejorar cualitativamente el movimiento de cargas del NOA. Los fondos también alcanzarán al Ferrocarril Belgrano para integrar a los productores de la región entre sí y con el resto del país.Desde el gobierno aseguran que "cada peso que la Nación desembolse será auditado debidamente".