Dock Sud es ejemplo de consenso público y privado

“La logística es la clave de la competitividad de cualquier país”. La frase, expresada por Carla Monrabal, presidenta del Consorcio de Gestión de Puerto Dock Sud, expresa una realidad incontrastable en un mercado global cada vez más exigente. Licenciada en Comercio Internacional egresada de la Universidad de la Marina Mercante, Monrabal resalta que las políticas públicas deben considera todos los eslabones de la escala de valor, y que es importante tomar en cuenta los altos costos que implica la logística.

Estas reflexiones, fueron expresadas durante las III Jornadas de Transporte y Logística en ocasión de celebrarse el 22 aniversario de Transport & Cargo. El evento, organizado en conjunto con Globalports, consta de varios paneles y disertaciones de expertos programadas durante la segunda quincena de julio. En el cierre de este jueves 16 de julio, que coordinó Gustavo Anzchuz de la AIPPYC, Monrabal compartió el panel con Roberto Negro, CEO de International Trade Logistics SA (ITL), y también director del Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud.

Este Consorcio fue el último que se conformó en la provincia de Buenos Aires, tiene aproximadamente año y medio, y posee desafíos muy importantes que emprender.

La funcionaria explicó que, en su caso, como presidenta del Consorcio, representa al sector público dentro del directorio, y su principal objetivo es lograr una buena articulación de los intereses públicos y privados.

“La provincia de Buenos Aires tiene muchos puertos, cada uno con diferentes sectores, pero el objetivo trazado desde la Provincia es el mismo: lograr el fortalecimiento y crecimiento de cada puerto, en todo lo que esto implica. Es decir que cada puerto sea el mejor en lo que se especializa y trabaja” dijo Monrabal.

En cuanto a Dock Sud, subrayó que es importante tener una línea clara de gestión, estar activos para facilitar la articulación con las empresas y con todos los que representan a la comunidad portuaria.

“Las tareas son múltiples, desde coordinar un dragado para ofrecer las condiciones mínimas que necesita el puerto para ser competitivo; trabajar en políticas conjuntas con todos los sectores industriales que favorezcan los tiempos logísticos, así como los permisionarios que forman parte de ellos; darle mayor agregado de valor a aquellos sectores que precisan de un puerto y hoy no están cerca de uno, hasta atraer a aquellas industrias que requieren de un puerto para trabajar y ser más competitivos”, aseveró Carla Monrabal.

Por su parte, Roberto Negro, señaló que en sus 36 años de experiencia portuaria le tocó transitar diferentes etapas, desde la transformación del puerto de Buenos Aires, con muelles abiertos, la concesión de sus terminales portuarias en los 90, y desde hace 12 años desde el puerto de Dock Sud, primero con la delegación portuaria, y hoy con la nueva experiencia de la formación de un Consorcio.

“Esta es una vivencia completamente nueva, por ser Dock Sud un puerto con un altísimo grado de complejidad, un caso único en el país y en pocos lugares. Primero por la diversidad de sus operaciones que van desde los combustibles líquidos, el almacenamiento de combustibles, arena y piedra, carga logística y en contendores, pero a su vez estamos insertos en una región con ciertas complejidades que incluye centros urbanos anclados en el mismo puerto”, destacó el directivo.

Hoy, desde el directorio del Consorcio se trabaja fuertemente en generar los cimientos de su funcionamiento. Se crean los reglamentos, y se aprende a compartir la toma de decisiones.

“Uno de los cambios fundamentales, en este año y medio fue la autarquía en el manejo de los fondos que se recaudan. Antes éstos iban a rentas generales y era un trámite más complejo para hacer las cosas que el puerto necesita. Ahora, manejando un presupuesto propio, es más ágil responder a los diferentes aspectos que se requieren. Nuestro objetivo es convertir a este puerto en uno de los mejores de la Argentina”, anticipó Negro.

Monrabal, coincidió en que no es un tema menor el contexto portuario, y la comunidad logística que convive en el día a día.

“No hay alternativa, se tiene que articular lo público y lo privado. Es importante trabajar en equipo. En el Dock Sud la circulación no es menor a los 3.000 camiones al día, y las secciones de inflamables y contenedores, requieren permanente articulación. Las planificaciones no son estáticas, deben actualizarse y modificarse de acuerdo a las situaciones que se presentan. Lo importante es tener una meta clara a dónde se quiere llegar, los desvíos son parte del camino”, sentenció Monrabal.

Al cierre, los dos panelistas sintetizaron las ideas fundamentales en su gestión.

“Como directores del Consorcio tenemos que potenciar a todas las empresas que trabajan en el puerto, y contemplar las problemáticas de cada una para que se sigan desarrollando. Todo necesita trabajo, esfuerzo y tiempo. En todas las reuniones de directorio en las que participo se trata de avanzar dentro de las posibilidades, y dentro de esta pandemia que nos afecta a todos, pero se tiene la decisión de avanzar”, manifestó Negro.

Por su parte, Monrabal, expresó: “Como representante de la provincia mantengo un diálogo permanente con la Secretaria de Actividades Portuarias, en el marco de esta programación de estrategias, definiendo cuál es el horizonte, trabajando en la cadena del sector productivo, buscando beneficios para las industrias que están orientadas a las exportaciones, entre muchos otros aspectos”.