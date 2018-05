Dietrich: "El mandato es desterrar la corrupción en la obra pública"

El ministro de Transportes de la Nación Guillermo Dietrich, repasó las principales acciones de su cartera en diálogo con Transport & Cargo.

-Las estadísticas del movimiento de contenedores de la Argentina en 2017 revelan que el volumen de carga creció respecto a 2016 ¿Qué medidas se tomaron desde el gobierno para que este tendencia al crecimiento sea posible?

-Desde que asumimos, tenemos la convicción y el objetivo de mejorar íntegramente el transporte público, haciendo foco en medidas que logren reducir los costos logísticos. En este sentido, en agosto de 2016 se implementó la resolución 76/2016 del Puerto de Buenos Aires que establece la no obligatoriedad de los certificados TAP para las operaciones de exportación e importación. La resolución no comprendió la eliminación del TAP sino que reglamentó que no es ni obligatorio ni exclusivo de una empresa. Con esta medida se redujeron notablemente los gastos de las empresas que realizan las operaciones de comercio exterior. Además, conformamos una Comisión Tripartita integrada por sectores empresariales, gremiales y referentes del Ministerio de Transporte, como mesa de diálogo y trabajo para identificar los problemas de contexto que afectan a la Marina Mercante, lo que permitió la creación de la Ley de Marina Mercante. Otro ejemplo puntual del impacto que conlleva medidas claras y transparentes para fomentar el sector fue la derogación de la disposición 1108 que establecía que las cargas de exportación que salían de puertos argentinos solo podían ser transbordadas en otras terminales nacionales o de miembros del Mercosur con los que el país mantiene acuerdos de transporte marítimo. Esto impactó positivamente en el comercio fluvial bilateral con Uruguay. Y seguimos llevando adelante medidas que favorezcan el movimiento de contenedores y por eso, recientemente eliminamos recargos tarifarios a los contenedores de tipo "High Cube" de exportación y a los de importación que ingresen como equipaje no acompañado al Puerto de Buenos, lo que puede generar un ahorro a los exportadores de u$s 15 millones. Esta disposición está en línea con las anteriormente fijadas y que han logrado bajas de hasta el 40% en los costos de transporte y que han generado un ahorro de u$s 10 millones a la comunidad logística y portuaria en el primer trimestre de 2018. Es decir, medidas claras y concretas que reduzcan los costos logísticos, incrementen los movimientos de carga y sobre todo potencien las economías regionales.

-¿Qué impulso se le está dando al ferrocarril de carga como medio idóneo en medianas y largas distancias en un país tan extenso como la Argentina?

-Hay una inversión millonaria en la recuperación del tren Belgrano. Estamos invirtiendo u$s 3 mil millones, haciendo nuevas todas las vías. Pero es importante analizar que cuando asumimos nos encontramos con un tren que cada vez llevaba menos. En 2015, el Belgrano Cargas transportaba dos millones de toneladas por año. Este año va a duplicar lo que transportó en 2015. Para lograr esto, en el ferrocarril de cargas se renovaron ya más de 450 kilómetros de vías, mientras que otros 550 kilómetros están en plena ejecución. Los 500 kilómetros de vía que estamos empezando a construir están generando más de 2.500 puestos de trabajos directos y un montón de indirectos. Ese tren, a medida que vayamos avanzando en las obras, permitirá que los costos de transporte de la mercadería de las economías regionales bajen y por lo tanto se pueda producir más. Cada vez que terminamos kilómetros de vías implica más velocidad en los trenes, mayor capacidad de carga y menores costos de logística. Por eso es de vital importancia seguir reactivando el Belgrano Cargas para conectar el norte del país y beneficiar a todos los argentinos.

-¿Cómo marcha el proceso de PPP para el desarrollo de las obras de infraestructura planeadas por el Ministerio?

-Es algo histórico para Argentina. En la primera licitación dentro del esquema de participación público-privada, recibimos ofertas 33% por debajo de los precios proyectados. Fueron 32 ofertas para corredores que cada uno vale u$s mil millones. Hay siete empresas internacionales y 19 empresas locales. Este cambio de transparencia de que todo es público es muy profundo. Por ejemplo uno de los próximos PPP es el tren a Vaca Muerta. Hoy uno de los cuello de botella más importante para el desarrollo de Vaca Muerta es que la arena que se tiene que llevar allá para el proceso de fraking, esa arena que son millones de toneladas, hay un punto que no alcanza la ruta para llevarlo. Si no tenemos el tren no puede crecer Vaca Muerta. Si no crece Vaca Muerta no podemos generar trabajo y no generamos la energía que necesitamos para poder desarrollar el país. Estos problemas, gracias al proyecto de PPP se van a resolver. Todos los PPP que tenemos van a terminar generando un shock adicional de infraestructura. Lo más importante es que Argentina demostró que puede hacer obra pública de una forma mucho más conveniente para el país en la cual las empresas toman más riesgos y nosotros como argentinos en vez de pagar toda junta la obra a medida que se va haciendo la pagamos en quince años. Sacamos a licitación 6 corredores para hacer 3 mil kilómetros de rutas en la Argentina, u$s 6 mil millones, que se van a pagar en 15 años. Desterrar la corrupción en la obra pública que es uno de los mandatos que nos planteó el presidente Macri. Cuando haces las cosas con transparencia, generando competencia los precios bajan y con los PPP hoy estamos construyendo autopistas a la mitad de lo que las hacía el kirchnerismo. Es decir, con el mismo peso hacemos el doble. La cartelización de la obra pública viene de hace muchas décadas en Argentina, la estamos desterrando y espero que definitivamente.

-¿Qué frutos ya se observan de la llamada "Revolución de los Aviones?

-Para poder cumplir con nuestra meta de duplicar la cantidad de personas que vuelan en avión en el país ideamos un plan que tiene tres ejes: hacer crecer a Aerolíneas Argentinas, lograr que vuelen más líneas aéreas y modernizar nuestros aeropuertos y tecnología. En estos últimos dos años Aerolíneas Argentinas ya sumo 47 nuevas rutas aéreas, de las cuales 40 conectan a la provincias entre sí o con el exterior, es decir que son federales. Para ampliar el sector aerocomercial ya empezaron a volar Avianca, FlyBondi, Norwegian, que empezó a volar a Londres y comenzará en poco tiempo con vuelos internos, Sky Airlines a volar desde tres provincias a Santiago de Chile, Ethiopian Airlines, Copa que vuela desde Mendoza y Rosario y sumó frecuencias a Córdoba, KLM aumentó sus frecuencias y la lista continúa. Una nueva línea aérea con precios económicos significa que empieza a volar gente que nunca antes lo hizo, significa cumplir sueños a familias enteras que pueden tener la oportunidad de volar todos juntos. En el primer trimestre de este año viajaron un 37% más de pasajeros que en el mismo período del 2015 en el mercado de cabotaje y un 42% más en el mercado internacional. Se crearon 133 nuevas rutas, 58 de cabotaje y 75 internacionales, y se terminaron obras en 15 aeropuertos, mientras que en otros 12 están en ejecución y se invertirán casi $ 22.000 millones en los aeropuertos. Y te menciono un ejemplo puntual de lo que significa la revolución de los aviones para nuestro país. En diciembre de 2015 American Airlines había venido a plantearnos la posibilidad de dejar de volar a la Argentina. Hoy no solo ha consolidado su presencia contratando más personal argentino, sino que ha anunciado para el año próximo dos nuevas rutas que no existían: una desde Buenos Aires a Los Ángeles y otra de Córdoba a Miami. Estamos realizando un proceso de transformación muy profundo y esto impacta además en el mercado laboral ya que en 2017 se sumaron 161 nuevos pilotos a las distintas líneas aéreas, más del 10% respecto a los que había a diciembre de 2016. Para fines de 2018 se prevé un nuevo aumento cuando se sumen 150 pilotos más en empresas. Tenemos una visión de largo plazo, estamos trabajando con profunda convicción en lo que hacemos, sabiendo que es el camino correcto para transformar el transporte aéreo en nuestro país.

-¿Cómo sigue el plan de obra púbica tras los anuncios de recortes en el presupuesto?

-Lo primero que es importante aclarar es que ninguna obra que arrancó va a parar, y la gran mayoría arrancó. Tenemos en obra el mayor plan de infraestructura de nuestro país. Las personas lo ven en sus provincias. Estamos repavimentando 15.000 kilómetros de rutas. Terminamos 15 aeropuertos, estamos interviniendo puertos en todo el país, haciendo metrobuses, pavimentando calles, haciendo trenes de carga. Todo esto se refleja en nuevos récords de asfalto, de cemento, de personal de mano de obra para la construcción. A todo esto se suma la inversión de las PPP, de u$s 6.000 millones. Hicimos una inversión gigante en los servicios ferroviarios, en rutas y autopistas, y en la revolución de los aviones. Todo eso no va a parar. Vamos a hacer 3.000 kilómetros de rutas y autopistas, 2.000 kilómetros de rutas seguras, todo esto es lo que va a ser salvar vidas a miles de argentinos. No habrá ningún recorte en ninguna obra pública que se haya iniciado, y es más, va a empezar un montón de obra pública nueva.