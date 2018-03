Denuncias cruzadas entre aerolíneas y aeropuertos

Los cinco grandes grupos aéreos europeos, IAG, Air France, Lufthansa, Ryanair y easyJet, han creado una nueva asociación de la industria europea, la A4E, en la que intentarán integrar a otras aerolíneas, y con la que esperan defender los intereses comunes de todo el sector. Estas cinco empresas aéreas fundadoras de lo que se denominará Aerolíneas para Europa (A4E), movilizan entre ellas en torno a la mitad del volumen de tráfico aéreo en el viejo continente.

"Representamos el interés de todas las aerolíneas, no solo el de las que estamos aquí", dijo en una conferencia de prensa el responsable ejecutivo de la empresa aérea alemana Lufthansa, Carsten Spohr, que invitó al resto de las compañías aéreas a que se sumen a la alianza.

Según lo comentado por las compañías que conforman la A4E, entre sus principales objetivos se encuentra la modificación de la regulación aeroportuaria en Europa ante la reiterada subida de las tasas en los últimos años. La nueva asociación pretende también la puesta en marcha de un nuevo dispositivo para el control de tráfico aéreo en Europa que evite, entre otras cosas, que una huelga de controladores en un país repercuta en los vuelos de todo el continente. Otro de los caballos de batalla de la recién formada empresa, será la lucha contra la fiscalidad que carga la actividad aérea, con el argumento de que si se bajan los impuestos el sector generará miles de nuevos puestos de trabajo y contribuirá a incrementar el producto interno bruto. La constitución de la nueva compañía A4E contó con el firme respaldo de la Comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc, quien estimó que se lanza así "un mensaje muy fuerte" para el objetivo de "encontrar soluciones a los retos" con los que se enfrenta el sector aéreo del continente europeo.

Despegaron

El primer paso concreto ya fue dado. El consejero delegado de Ryanair, Michael O’Leary, en representación de la A4E, reclamó la necesidad de reducir las tasas aeroportuarias y eliminar impuestos no razonables al sector para promover su competitividad en un encuentro con eurodiputados para analizar la nueva estrategia de aviación de la UE."La realidad es que en los últimos diez años, las tasas aeroportuarias han crecido un 90% en los diez aeropuertos europeos más grandes, mientras que los billetes de las aerolíneas han caído un 20% en el mismo periodo", reprochó O’Leary.El Consejo Internacional de Aeropuertos Europa (ACI-Europe) no aprueba el lobby de aerolíneas ‘Airlines for Europe’ (A4E), formado por IAG, Lufthansa, Ryanair, easyJet y Air France-KLM. ACI-Europe considera que este lobby pide una mayor regulación aeroportuaria con propuestas que no benefician a los consumidores.Por su parte, el Consejo Internacional de Aeropuertos Europa (ACI-Europe) no aprobó lo que definió como el "lobby de aerolíneas" y consideró que el mismo pide una mayor regulación aeroportuaria con propuestas que no benefician a los consumidores."Las aerolíneas ignoran deliberadamente la realidad de los mercados de hoy. La competencia en aeropuertos tiene un gran aumento en Europa", dijo, Olivier Jankovec, director general de ACI-Europe. Asimismo, la ACI acusó a la A4E de estar construyendo su alianza a costa de los aeropuertos, mientras que las grandes aerolíneas son incapaces de avanzar juntas en políticas estratégicas clave, como el proyecto que han anunciado las compañías aéreas."Las aerolíneas tienen una desafortunada tendencia a olvidar que pagan precios por debajo del costo por las instalaciones y servicios que usan en los aeropuertos y no parece que A4E vaya a hacerlo de manera diferente. De hecho, esta unión de compañías busca reducir aún más estas tarifas", resaltó Jankovec.