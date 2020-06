Denuncian penalmente al intendente de Azul

Como si se tratara de principados de la Edad Media, son varios los municipios del país que, contra las órdenes presidenciales, entorpecen y dificultan la actividad del autotransporte de cargas. Este rubro, declarado servicio esencial por el Poder Ejecutivo Nacional, es clave para mantener la cadena de abastecimiento.

“Hemos denunciado penalmente al intendente de Azul Hernán Bertellys, porque por cuenta propia, excediendo a la Constitución Nacional, precinta los camiones que llevan mercadería, con los camioneros adentro. Y mientras ese camión está repartiendo o descargando, el chofer no puede bajar, sean las horas que sean. Nos enojamos muchísimo por el secuestro de choferes. Intentamos hablar con este intendente, pero con nuestros abogados realizamos una denuncia penal que ojalá prospere y estas actitudes culminen. No pedimos que nos reciban en sus casas, pero los camiones son nuestra propiedad y hay un ser humano arriba; un político no puede precintarlo. Nos dolió muchísimo”, dijo Raón Jatip, Presidente de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), en el programa “El Borne”, en Radio Chivilcoy LT32.

Jatip manifestó: “Nos sentimos muy mal con muchos intendentes que se quisieron hacer notar echando a los camioneros, en vez de cuidar a los ciudadanos. Muchas estaciones de servicio también se hacen notar, no atendiendo a los camioneros que hacen kilómetros y tienen distintas necesidades. Hemos sido discriminados en ciudades, en las que no nos han dejado bajar ni a un almacén”.

A juicio del presidente de CATAC, “nos pasó un huracán por encima, y nos tocó la responsabilidad de decirle a todos nuestros compañeros transportistas y a la familia camionera que no nos podíamos quedar en casa, porque estamos en la primera línea, poniéndole el pecho a esta tragedia que aún no pasó. A nosotros nos toca abastecer el país y en muchos lados han tratado muy mal a nuestros choferes”.

Consultado por las acciones concretas desde los ministerios para respaldar al sector, Ramón Jatip declaró: “El Gobiernos nos puso en la ruta y nos hizo responsables de toda la carga, pero a partir del 20 de marzo se olvidaron del transporte. El gasoil tiene que bajar el 30%, no congelar el precio, porque el barril de crudo vale menos de u$s 20 y el año pasado, en esta época, costaba u$s 70, y el gasoil valía $40. Le pedimos encarecidamente que nos ayuden a pagar los sueldos de los choferes. Salimos a trabajar, no pudimos entrar a los bancos durante 40 días a sacar nuestro dinero y nos gastamos todo lo que teníamos. El Gobierno tiene que ayudar a los que trabajan, porque no hay más dinero. Por ahora no nos solucionaron nada, hasta volvimos a pagar los peajes. Sabemos que tenemos un deber que cumplir y nuestros camiones están en todas las rutas del país llevando todo lo que les hace falta a los vecinos. Ojalá no se nos contagie nadie y los muchachos se sigan cuidando. Estamos con el corazón en la boca, rogando que esto salga bien”.

Jatip avizoró el futuro de la pandemia en Argentina y cómo afectará en lo laboral: “Desde CATAC estamos convencidos de que lo peor todavía no pasó; el pico de infección se está empezando a ver ahora. Ojalá Dios nos dé la mano que precisamos, pero esto no vino para irse en un par de meses. Como transportistas queremos seguir abasteciendo a los argentinos; nadie distribuye nada, sólo los camiones. Las grandes empresas están complicadísimas”.

Por su parte, el denunciado intendente de Azul, expresó que “me pondré a derecho como corresponde, pero que quede claro que nosotros no secuestramos a los trabajadores transportistas. Para nosotros son compañeros de trabajo tan esenciales hoy para que tengamos el abastecimiento necesario para nuestra subsistencia. Nosotros etiquetamos la puerta de los vehículos para poder seguir la ruta epidemiológica, en el caso que se presente un caso de Covid 19 proveniente de un transportista.

En coincidencia con la posición de CATAC, el gremio de Camioneros amenazó con un “desabastecimiento” en caso de que se continúen dando los controles en las rutas en el marco de la pandemia del Covid-19, algo que según denunciaron, lleva horas de espera y hasta incluye el impedimento de que los conductores se bajen del vehículo para alimentarse o utilizar un baño.