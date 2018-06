De estibador a empresario: 50 años de gestión

Cómo pudieron sobrevivir exitosamente los vaivenes de la economía bajo el modelo cooperativista, es la pregunta del millón que todos le hacen a Herme Juarez, quien preside la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín desde 1968.

En diálogo con Transport & Cargo, el Ceo de la Cooperativa reflejó su visión sobre este punto y analizó la situación actual y perspectivas futuras del sector

-¿Cómo ve las medidas impuestas en el sector portuario por el presidente Mauricio Macri, a través del ministro de Transportes Guillermo Dietrich?

-Se ha hecho lo correcto. Fuimos los primeros en asumir el mandato de menores costos logísticos que ya impacta en mayor número de embarques. El portuario sabe ubicarse en los nuevos contextos. Fuimos los primeros en acompañar las políticas de Estado, reduciendo nuestras tarifas de estiba un 60% sin bajar calidad, con auto seguro, sin despidos, generando tranquilidad para nuestra gran familia de 1.500 trabajadores.

-¿Cómo influyó en su dinámica comercial la apertura del mercado e ingreso de empresas en competencia?

-Fue una adaptación pacifica, aportando nuestra experiencia para que funcionemos en armonía. Nuestro compromiso es respaldar al gobierno, hay que ser funcional y parte de una cadena productiva que sacará el país adelante. Somos optimistas desde los comienzos, porque salimos de la marginalidad para ser desde Puerto San Martín un modelo de organización y trabajo calificado.

Apoyo

Desde nuestra cooperativa apoyamos la gestión del presidente, y nos honraría aportar nuestra experiencia en la nueva mesa chica del gobierno para analizar el contexto económico y sumar fuerzas.

-¿Por qué el segundo semestre de este 2018 es tan particular?

-Todos esperamos con ansias seguir creciendo desde julio en adelante, no es deseo ¡es convicción de que lo lograremos!

Estoy transitando mi 50 aniversario de gestión y surfear los vaivenes de la economía no ha sido fácil. El portuario es jornalero, a diferencia de un empleado asalariado, cobra según demanda portuaria y en cosechas malas o inclemencias climáticas no hay "pique" (jerga popular que significa la falta de trabajo.) Es ahí cuando salimos a contenerlos y asegurarles ingresos para sus familias.

Pacientes

En épocas de inestabilidad con todos los gobiernos fuimos pacientes. Esperamos que pase la mala racha con el respaldo económico del ahorro que supimos hacer y trabajar con buena administración. De hecho en mayo otorgamos el 15 % de aumento y seguimos absorbiendo el impuesto a las ganancias para que cobren el total limpio de retenciones, un derecho laboral único en el país.

En este punto la clave es la previsión que le mencione antes: saber guardar, cuidar los recursos, saber proyectar desde la calma.

- ¿Cuál fue su visión ante la semana de incertidumbre cuando escaló el dólar?

-Con atino el presidente y su equipo económico ha superado la turbulencia cambiaria y escalada del dólar para devolvernos el rumbo. Estoy convencido que estamos lejos de una crisis, es época de esfuerzo en todos los sentidos.

-¿Usted se ha sentido parte de la grieta social?

-En declaraciones, el mismo presidente ha sido explícito en la división social y de rivalidad, entre los que quieren construir el futuro de Argentina y quienes quieren destruirla. Los estibadores estamos claramente del lado de los proactivos, con garra y entusiasmo para seguir creciendo.

-¿Qué significa en lo personal, medio siglo de gestión?

-Muchas veces me consultan desde pymes o cooperativas que inician actividades y me piden consejos sobre políticas de gestión. Yo les sugiero poner en práctica una mentalidad emprendedora y soñar en grande, invertir sin titubear, jerarquizar los servicios. ¿Porque no desear un puerto eficiente como los de Holanda, Singapur u Emiratos Árabes?

Logramos reducir los costos portuarios, tenemos mayor rendimiento, la apertura generó mayor competitividad y desde nuestro sector garantizamos paz social.

Hay que permitirse soñar en grande. En la actualidad elaboramos un proyecto de energías sustentables para nuestros edificios y en educación invertiremos para crear un colegio inspirado en el exitoso sistema finlandés. Somos profesionales del puerto con cultura de trabajo y esfuerzo, unimos expertos en nuestras sub áreas para materializar proyectos que generen puestos de trabajo genuinos con oportunidades e inclusión para los santafesinos.