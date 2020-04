Coronavirus: el transporte aéreo pide urgentes medidas para subsistir

El Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe (ACI-LAC), la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), la Organización de Servicios de Navegación Aérea Civil (CANSO), y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) reforzaron su llamado conjunto a los gobiernos y autoridades para trabajar de manera coordinada con el fin de mantener la viabilidad de la industria de la aviación.

Un ejemplo puntual es el del congreso de Estados Unidos, que aprobó un paquete de ayuda de u$s 58.000 millones, la mitad en forma de subvenciones para cubrir unos 750.000 salarios del personal de las aerolíneas. Aquellos que reciben fondos no pueden despedir empleados antes del 30 de septiembre o cambiar los contratos de negociación colectiva.

Las organizaciones, que representan a los principales actores del sector, en América Latina y el Caribe reconocieron en un comunicado que “es comprensible que los gobiernos hayan implementado medidas drásticas como prohibiciones de viaje durante esta crisis de salud pública para proteger a sus ciudadanos y contener la pandemia COVID-19”. Pero también dejaron en claro que “en este momento, el sistema de transporte aéreo está desempeñando su papel permitiendo el transporte urgente de medicamentos, vacunas y personal médico y la repatriación segura de los ciudadanos a través de sus numerosas capacidades de transporte de emergencia y acceso remoto”.

Sin embargo, el comunicado señala que “fuera de estos vuelos críticos, el resto del sector del transporte aéreo en nuestra región se ha detenido específicamente debido a las restricciones de movilidad, prohibiciones de viaje y cierres de fronteras vigentes. Como resultado, junto con otros negocios clave en la cadena de valor, la industria ahora enfrenta cada vez más una crisis de liquidez. Estamos atravesando una reducción masiva de tráfico aéreo sin un final a la vista y debemos asegurarnos de que los proveedores del transporte aéreo sobrevivan a esta crisis, ya que tendrán un papel esencial que desempeñar en la recuperación socioeconómica”.

Las propuestas específicas que se sugieren implementar a lo largo de la cadena de valor del transporte aéreo son las siguientes:

1. Ayuda a la continuidad de los servicios prestados por las aerolíneas, aeropuertos, proveedores de servicios de navegación aérea y servicios asociados que respaldarán conjuntamente el retorno del tráfico aéreo comercial y garantizarán la sostenibilidad económica y financiera de la industria de la aviación.

2. Inclusión del sector de la aviación en cualquier esquema nacional o paquete de ayuda especial para proporcionar alivio a la grave situación actual.

3. Facilitación de la renegociación de la deuda y permitir que los presupuestos gubernamentales se reinviertan en el sector de la aviación.

4. Ajuste de las condiciones laborales para empresas y empleados bajo acuerdos conjuntos como medida de contingencia.

5. Flexibilidad con respecto a las reglas de slots y otras disposiciones no relacionadas con la seguridad que puedan permitir a la industria regresar a las operaciones rápidamente una vez que termine la contingencia.

6. Alivio temporal en el requerimiento de desarrollo de infraestructura aeroportuaria, particularmente para cumplir con las obligaciones o proyectos de nivel de servicio que la industria no requiere de inmediato.

7. Flexibilidad con las obligaciones de calidad de servicio hasta que las operaciones vuelvan a la normalidad.

“Finalmente, y lo más importante, solicitamos que cualquier medida de alivio se considere de manera no discriminatoria sin que ningún sector se beneficie a expensas de otro. También sugerimos enérgicamente una mayor colaboración entre la industria y el gobierno, no solo durante el resto de esta crisis, sino también durante su fase de recuperación. América Latina y el Caribe dependen en gran medida de la conectividad aérea nacional, regional e internacional. Si la base de esta industria no sobrevive al brote de COVID-19, la recuperación socioeconómica de esta crisis en toda la región se verá gravemente obstaculizada”, resaltó el comunicado.