Coronavirus: del impuesto PAIS a posponer impuestos, qué le piden las aerolíneas al Gobierno

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA por sus siglas en inglés) envió una nota al ministro de Transporte Mario Meoni para solicitar medidas de urgencia que permitan atender la situación que está enfrentando la industria aérea como consecuencia de la propagación del COVID-19.

La asociación, que representa cerca de 300 líneas aéreas que realizan el 82% del tráfico aéreo mundial, destacó que “el desafío primordial es prevenir la expansión del virus en el país. Paralelamente es fundamental mantener el funcionamiento de la economía, y con ella la de la aviación. Como consecuencia de las medidas sanitarias adoptadas, la situación financiera es preocupante. Día a día, las finanzas y viabilidad del transporte aéreo en el mundo se ven gravemente afectadas. Algunas aerolíneas han empezado a tomar medidas drásticas e incluso algunas ya han cesado su operación temporal o permanentemente. Permitir que las aerolíneas mantengan la continuidad de sus servicios va a fomentar que los demás sectores que se nutren de la aviación sirvan también como un motor de reactivación de la economía durante y posterior a esta crisis”.

Frente a este panorama, IATA sugirió que las siguientes acciones sean adoptadas de manera urgente para permitir el acceso a recursos y el flujo de caja necesario para aliviar las dificultades económicas del sector:

1. Medidas de apoyo para mantener el flujo de caja:

. a) Diferir obligaciones tributarias y de retribución

• Posponer la liquidación y/o pago de los impuestos y cargas sociales, por el período de un año, vigencia que se ha definido para emergencia sanitaria en Argentina, tal como fuera anunciado por en el paquete de medidas económicas comunicado el día 17 de marzo pasado.

• Eliminación, reducción o diferimiento de la liquidación del impuesto DNT, por el período de un año.

• Flexibilizar la aplicación de multas impuestas por la Dirección Nacional de Migraciones, atento al dinámico contexto migratorio que estamos atravesando, y diferir los pagos de las multas ya impuestas por un período de un año.

• Posibilidad de aplicar el crédito fiscal correspondiente al Impuesto al Valor Agregado para el pago de impuestos.

• Diferimiento de la liquidación y/o pago de Ingresos Brutos

b) Control sobre tasas y costos operativos

• Eliminar, reducir o diferir por el plazo de un año los pagos relacionados con las tasas de estacionamiento y aterrizaje aeroportuarios.

• Posponer la liquidación y/o pago de tasas de sobrevuelo y apoyo al aterrizaje (navegación aérea) por el período de un año.

• Reducción, eliminación o diferimiento de los costos de handling.

c) Revisión de impuestos y sobrecostos relacionados con el consumo de combustible

• Revisión de la estructura del precio del combustible a lo largo de la cadena de valor, teniendo en cuenta que el combustible representa más del 30% de los costos de operación de las aerolíneas. O eliminar los impuestos sobre el combustible por decisión del Gobierno Nacional.

2. Medidas financieras:

a) Crear líneas de crédito y paquetes de ayuda financiera directa a las aerolíneas por parte del Gobierno.

b) Incremento del presupuesto nacional para destinar recursos dirigidos a atender la crisis de las aerolíneas.

c) Bajo condiciones normales de mercado, el banco adquirente de una empresa que no está seguro de la viabilidad financiera de la misma suele optar por exigir garantías y/o diferir el flujo de efectivo proveniente de sus ventas. Sin embargo, en una condición como la actual esto añade una importante presión de liquidez a una aerolínea y puede llevar a su bancarrota. Sugerimos a los Gobiernos mediante sus autoridades competentes que estas medidas sean revisadas para que no pongan en riesgo la viabilidad financiera del sector.

d) Implementación de políticas preferenciales de acceso a fondos creados por el Estado

3. Medidas de estímulo para recomponer la demanda:

a) Reducción de la enorme carga de tasas al pasajero que existe actualmente.

b) Eliminación del Impuesto PAIS, por el período de un año.

4. Coordinación y articulación entre autoridades y la industria:

Desde IATA, propusieron la conformación de un grupo de trabajo integrado por autoridades y actores de la industria con el objeto de mejorar la comunicación, planificación, interpretación y aplicación de las diferentes normas que se dictan en este dinámico y desafiante contexto.