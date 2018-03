Breves de Transport y Cargo

Inversión

Río Santiago

Buen arranque

En Expoagro

Scania Argentina anunció durante la visita que el gobernador de la provincia de Tucumán, Juan Manzur, realizó en las instalaciones de la firma sueca, una inversión de u$s 8 millones en su planta de producción ubicada en la localidad de Colombres, que significará un aumento del 20% en su capacidad productiva."Desde hace algunos años y a través de un sistemático y sostenido programa de inversiones y mejora continua, la fábrica de Scania Tucumán ha logrado convertirse en una pieza clave del sistema de producción global de la marca; asegurando no solo un producto de calidad y excelencia, sino un compromiso solido con el país y sus recursos humanos", explicó Adolpho Bastos, Director General de Scania Tucumán.La planta de producción de Scania en Argentina se encuentra en marcha desde hace 40 años y actualmente se especializa en la producción de piezas de transmisión, que se exportan principalmente a mercados de Scania en Latinoamérica y Europa. Además, cuenta con normas certificadas ISO 9000 y 14001.El ministro de Comercio, Industria y Energía surcoreano, Joo Hyunghwan, mantuvo una reunión de trabajo con el presidente de Astillero Río Santiago (ARS), Ernesto Gaspari, con el objetivo de concretar la construcción de un buque del tipo multipropósito para la Armada Argentina.Durante el encuentro, el titular de la cartera de Comercio, Industria y Energía, Joo Hyunghwan, expresó la necesidad de concretar la firma de un convenio de entendimiento entre los ministerios de Defensa de ambos países, para luego avanzar en un contrato de obra con el ARS.A su término, Gaspari, informó que "venimos trabajando coordinadamente con todas las partes, para concretar la construcción en el ARS de un buque multipropósito para nuestra Armada con el diseño de Posco DAEWOO".El buque que construiría el astillero tendrá múltiples utilidades para la Armada Argentina, entre las que se destacan la asistencia marítima fluvial en ocasión de desastres naturales y el uso militar como para el desembarco de una fuerza anfibia.El diseño de los LPD "Clase Makassar" tiene 122 metros de eslora, 22 de manga y un calado de 4,9 metros. Posee una capacidad de desplazamiento de 7.300 toneladas y una velocidad máxima de 16,5 nudos.La Armada Argentina no cuenta con un buque de características similares desde la baja del buque de desembarco "Cabo San Antonio", que fue construido también por el Astillero Río Santiago en 1966 y dado de baja por la Armada en 1997.Alfa Romeo comenzó muy bien el año en la Argentina, con buenas ventas de sus modelos Giulietta, el auto más premiado de Europa, y el joven deportivo MiTo.El caso del MiTo es especial, ya que mientras el patentamiento de automóviles 0 km en la Argentina creció un 40,2 % en el acumulado de los dos primeros meses, las ventas de MiTo crecieron en ese mismo período un 60%, un 20% más que el mercado.El éxito del deportivo italiano se apoya en un diseño atractivo y un alto nivel de equipamiento, todo sumado al comportamiento típico de un Alfa Romeo.La marca ofrece en la Argentina tres versiones del MiTo: Progression – manual y automático - y Quadrifoglio Verde. Todos con motor naftero 1.4, con distintas potencias que ofrece de serie un altísimo nivel de confort y seguridad, superior a los rivales del segmento. El nuevo MiTo Progression hereda en su estética el emblema del legendario GT 1300 de 1966, manteniendo intacto su encanto deportivo y agresivo en cada detalle. El contraste cromático entre los tonos blancos y negros no admite matices. Entre el equipamiento de serie se incluye llantas de aleación de 16?, paragolpes trasero deportivo, sistema Start & Stop que optimiza el consumo de combustible, salidas de escape cromado que realza su estética deportiva, tapizado Tessuto Sport, siete airbags y sistema de frenos ABS. Entre los sistemas de asistencia a la conducción, también incluye de serie control de frenado en curvas, de tracción y dinámico de estabilidad, con asistencia en el arranque en pendientes. Volante de cuero multifunción, pantalla multimedia one touch con comando de voz, sensor de estacionamiento y computadora de a bordo son otros de los elementos de serie que hacen del Alfa Romeo MiTo uno de los compactos deportivos más exitosos del mercado. Además, claro, de estar fabricado en Italia, cuna de los mejores automóviles del mundo y contar con la mejor garantía del mercado: 5 años o 100.000 kms.Acompañando al Secretario General de la UATRE, Gerónimo Venegas, el Presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Arturo Rojas, estuvo con el Presidente de la Nación Mauricio Macri y los Ministros de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, y de la Provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquis, en la 11º edición de Expoagro, que se desarrolla en la localidad bonaerense de San Nicolás.Rojas manifestó su agradecimiento al asegurar que "contar con un dirigente tan generoso como Gerónimo Venegas, un referente en las altas esferas de la política provincial y nacional, nos abre la puerta grande no solo al puerto sino a todo el distrito. Momo es un gran gestionador, no sólo en obras portuarias, financiadas por el Estado Nacional como el corrimiento de la escollera Norte de Quequén, la remoción de los cascos hundidos, la quita de los duques de alba y el espigón de defensa, y la creación de un nuevo muelle pesquero, sino también para infraestructura que nos permita la ampliación y el fortalecimiento del Hinterland, como la mejora de los accesos viales que se está desarrollando con una inversión provincial de $73,6 millones, y la optimización de los costos operativos como la recuperación del tren de carga".