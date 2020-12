Balance y expectativas en un año duro y atípico

El Coronavirus tiñó un 2020 más que complicado para la Argentina y el mundo. El transporte, la logística y la industria naval, fueron declarados esenciales y nunca dejaron de operar, manteniendo así la esencial cadena e abastecimientos.

Transport & Cargo convocó a 13 referentes del sector para realizar un balance del año que culmina, y conocer su visión sobre lo que se puede esperar para 2021 frente un escenario pos pandemia.

Tres fueron las preguntas:

1- ¿Cuáles fueron los hechos más destacados de 2020 en el sector?

2- ¿Qué perspectivas observa para 2021 frente al nuevo escenario de pos pandemia?

Juan Paberolis, consultor marítimo

1- En un año signado por la pandemia, el hecho para destacar es que finalmente comenzaron a darse los primeros pasos para el llamado a licitación y adjudicación por concesión de la hidrovía, delegando facultades en el Ministerio de Transporte.

2- Si bien se ha anticipado que la vía navegable será licitada en un formato de riesgo empresario, será muy importante estar atentos a la redacción final del pliego. Por ejemplo, en lo que hace a la determinación de las secciones, especialmente en lo que atañe a las nuevas terminales ubicadas sobre el río Coronda. Lo mismo con las alturas de referencia, incluyendo en el nuevo pliego renovadas series de alturas en el tiempo de manera ponderada, dada la bajante extraordinaria que caracterizo gran parte del 2020 y las perspectivas de que este fenómeno no sea meramente esporádico sino tal vez semipermanente. Lo que ocurra en las próximas décadas podría estar mucho mas relacionado con el pasado reciente.

Marcello Vaccari, managing director del grupo VACLOG – RVA

1- El 2020 nos puso a prueba, extrañamos calma y seguridad, pero pasamos la prueba, planificando distinto, virtualizando y aprendiendo sobre la marcha. Se extraña la interacción en vivo con las personas, es fácil trabajar virtual con equipos afianzados, pero es difícil incorporar nuevas personas sin contacto real previo.

La voluntad de las personas y los sistemas jugaron un rol central para mantener la logística en marcha. Aún hay procesos del Estado y de privados que se quedaron en el tiempo, siguen llenos de papeles físicos, firmas, ir y venir, colas; aún les falta adaptarse y perdieron la oportunidad para simplificar.

Disminuyeron los volúmenes y subió el impacto de los costos fijos ayudados por la cuarentena, la pandemia, las restricciones (BCRA, SIMIs, etc.) y la precaución frente a la crisis. Explotó el e-commerce, parece que en USA en ocho semanas creció lo mismo que en los últimos 10 años. Los fletes aéreos sufrieron mayores dificultades, mucho menos espacio sin aviones de pasajeros.

2- Para el 2021 hay dudas por las consecuencias económicas, nuestra inestabilidad macro, impuestos y que libertad dará el Estado para que la actividad vuelva a crecer. Además, hace falta flexibilizar normas para generar empleo y rápido.

La vacuna es la esperanza, y cuando hay esperanza todo tiende a mejorar. Los consumidores, los empresarios, los inversores reaccionan favorablemente cuando las perspectivas son buenas, creo que Argentina necesita focalizarse en el progreso y el bienestar más que en la política y el pasado.

Juan Carlos Schmid, secretario general de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA)

1- El año que termina no es decididamente extraordinario, pero si positivo porque la pandemia no terminó afectando seriamente la operatoria portuaria. Incluso al COVID se sumó una bajante histórica en el río Paraná que no registraba antecedentes, sin embargo, el comercio exterior no se detuvo, el corredor fluvial siguió funcionando, y los recambios de tripulaciones, a diferencia de lo que ocurrió en el mundo, se pudieron realizar a pesar de las restricciones que implicaba la cuarentena y los protocolos de seguridad sanitaria. Y esto vale para la vía troncal del Paraná, otros tráficos fluviales y marítimos y la operatoria portuaria. También es importante que el gobierno haya determinado casi de inmediato que esta actividad era esencial, porque ello logro mantener la vital cadena de abastecimiento. Asimismo, al esfuerzo y profesionalismo de nuestros trabajadores, se sumó el margen de ganancia que pudieron obtener las empresas. Este no fue un año malo para los empresarios, sufrieron el impacto por otros motivos, pero no perdieron su rentabilidad, algo que sí sucedió en otros rubros de la economía.

2- Con vistas a 2021, le manifesté al presidente de la Nación y al ministro de Transporte, la necesidad de colocar en el radar el complejo marítimo, portuario y de la industria naval de Argentina, incluida una mirada sobre el sector pesquero. Todos tienen entre ellos una ligazón, y deben recibir políticas de estado que sean más incisivas y pongan de relieve que este sector es el eslabón fundamental para el comercio exterior. Debemos recuperar nuestra navegación interior y parte de la capacidad de bodega para las cargas de exportación. También hay que poner la capacidad productiva de nuestros astilleros al servicio de la renovación de la flota pesquera. Lograríamos generar más mano de obra para la industria naval y evitaríamos que nuestros tripulantes pierdan sus vidas en el fondo del mar por embarcarse en parques flotantes obsoletos para ganarse el pan.

Se observa una recuperación en el precio de las materias primas y en el valor de los fletes internacionales, más un rebrote económico con crecimiento del PBI mundial. Pero si no hay una planificación detrás de esto, ese envió que puede dar el comercio exterior va a ser desaprovechado de nuevo, como ha ocurrido muchas veces en nuestro país.

Miguel Ángel Álvarez, presidente de la Cámara Santafesina de la Industria Naval y miembro de comisión directiva de la Cámara Naviera Argentina

1- Las consecuencias de la pandemia destacaron en este 2020. Comercio internacional y tráfico marítimo tuvieron un impacto inesperado ante esta calamidad que se abatió sobre la humanidad. Las medidas que se tomaron para evitar los contagios produjeron innumerables inconvenientes, contratiempos y desinteligencias a nivel nacional e internacional. En nuestro sector se vio reflejado en relación a los cambios de tripulaciones, imposibilidad de realizar escalas, suspensión de servicios de cruceros, falta de protocolos homogéneos en las terminales portuarias, aparición de casos positivos en tripulantes y personal portuario, entre otros problemas que afectaron la de por si baja operatividad.

En el ámbito nacional la demora en la nominación de las autoridades del área, sumado a los inconvenientes propios del ASPO, devino en una falta de medidas de políticas destinadas a la reactivación de la marina mercante e industria naval nacional. Se reclama la puesta en vigencia de los artículos vetados, no reglamentados o no operativos de las Leyes 27418 y 27419, que en la práctica no lograron los fines perseguidos por sus impulsores. A pesar de la buena recepción de las actuales autoridades estamos a la espera de que dichas medidas se concreten y podamos salir de la cada vez mayor disminución de nuestra flota y potencial industrial.

2- Los efectos del COVID19 y las malas perspectivas fiscales deberán solucionarse en base a un inevitable ajuste en el nivel del gasto, la economía tenderá a salir de la curva descendente y partir hacia una lenta recuperación. La reactivación de la economía en China posiblemente impulse el precio de los commodities en beneficio de nuestras exportaciones y balanza comercial. El nuevo escenario laboral, transformado radicalmente por el trabajo a distancia, precisará una urgente adaptación de empresas, organizaciones sindicales, gubernamentales, legislación, reglamentaciones y trámites burocráticos.

Delia Flores, especialista en comercio exterior – Mercosur

1- Este año tuvo dos hechos importantes en materia de comercio exterior: el acercamiento entre los presidentes de Argentina y Brasil que ayudará a renovar el impulso al Mercosur y también al acuerdo entre la UE y el Mercosur, firmado durante el periodo anterior y que venía un poco cuestionado desde diversos lados.

La licitación para la concesión de la hidrovía es también un hecho importante.

2- El proyecto para recuperar las líneas marítimas del estado y los programas post pandemia para activar astilleros son esperanzadores. El transporte carretero sigue siendo una buena opción para los países limítrofes, y en este segmento pensando en las buenas relaciones entre Brasil y Argentina y el Mercosur, habrá bastante demanda.

Jorge Metz, consultor marítimo

1- Se necesita resolver, en el corto y mediano plazo, la distorsión de precios y falta de competitividad en nuestro comercio exterior. Es la única alternativa que tendremos para la producción primaria y agroindustrial. Era el presente año el esperado por los organismos de crédito internacionales que denominaron el año de las Cuencas Transfronterizas y debíamos culminar con la presentación para estos días del porfolio de proyectos de inversión para toda la Cuenca del Plata. Por otro lado, se vencían los plazos de concesión de las terminales del Puerto de Buenos Aires y todos esperábamos la apertura de los sobres con las ofertas técnicas y económicas. Finalmente tendríamos entre manos el pliego de licitación internacional para el llamado a concesión de la red troncal desde Confluencia hasta el Océano. Pero todo pasó a un segundo plano por la pandemia y la declarada cuarentena del Gobierno Nacional.

2- El próximo año nos encuentra con poca fe, y ello no permite observar mejor el futuro.

Patrick Campbell, presidente de ONE Argentina

1- La pandemia, que nos llevó a la cuarentena más larga del mundo, sin dudas afectó la economía y por ende la situación de muchas empresas. Nuestra actividad fue una de las considerada esenciales y tuvimos que sostenerla como pudimos para traer insumos sensibles. También para mantener las exportaciones, y generar las divisas tan urgentes y necesarias para el país. Junto con el Comité de Crisis dependiente del área de Transporte, logramos con mucho esfuerzo mantener la cadena logística, ya que al principio se quería fondear cada buque 14 días por la cuarentena de tripulaciones, lo que hubiera ocasionado cancelaciones de servicios o descargas en otros puertos. Aun con demoras el servicio nunca paró. Destaco en ese sentido a las terminales y a los trabajadores portuarios que acompañaron.

2- Somos positivos en cuanto a volúmenes de comercio exterior aun con la economía restringida. Asimismo, la hidrovía es el tema central de 2021. Necesitamos reformas tributarias y flexibilidad laboral para empezar a recuperar la economía del país con más fuentes de trabajo. Todavía hay mucha congestión en varias terminales del mundo que están ocasionando demoras en los itinerarios de los barcos y falta de equipo vacío.

Como ONE Argentina una alegría desde el directorio haber certificado a la empresa como Great Place to Work. Gracias al compromiso de todos nuestros empleados

Aldo Moroz, Terminal Director, Hutchison Ports, Bactssa

1- Se debe resaltar la inmediata adaptación de la actividad portuaria argentina a la condición de esencialidad de la misma, esto involucra a empresas operadoras y trabajadores. Por el lado negativo, la fuerte caída de los volúmenes que impactó fuertemente en la sustentabilidad del negocio. También las innumerables crisis propias de adaptabilidad a la fuerte crisis global y local agravado por la pandemia, las cuales han tenido conocimiento público. Además, la industria del shipping, el principal cliente de las terminales, sufrió en el último par de años un rediseño comercial, con nuevas alianzas y redefiniendo sus trades con la utilización de buques de mayor tamaño que estresan en forma continua aquellos puertos que demoran la actualización de su infraestructura. En nuestro caso particular sufrimos porque el puerto tiene demoras críticas en su adecuación a estos cambios.

En particular en Bactssa el cambio de estrategia del gobierno de no continuar con la política del mantenimiento del statu quo de los tres operadores actuales del puerto de Buenos Aires hasta que se realice el nuevo proceso licitatorio, cuya promesa había sido efectuada a mediados de año, y cambiada luego de solo un par de meses, ha puesto en riesgo la garantía de seguridad jurídica. El impacto empresarial, a la operatividad del puerto de Buenos Aires, y en forma directa a la fuerza laboral puede crear inestabilidad en este periodo tan crítico por la incidencia de la pandemia. No parece el momento más adecuado para crear una crisis no necesaria.

2- El futuro estará relacionado con la solución o no de los problemas que afronta el país y que impactan en forma directa en la actividad portuaria. Las perspectivas globales estiman un crecimiento para el año que viene de alrededor de un 5%, que puede replicarse a nivel local.

En Bactssa esperamos que el gobierno reconsidere su posición y vuelva a reafirmar sus promesas de mantener el statu quo de las tres terminales hasta tanto se realice el nuevo proceso licitatorio, sin producir una acción claramente discriminatoria contra el primer operador portuario global, el cual ha demostrado compromiso con el puerto nacional en cada uno de sus procesos licitatorios. Bactssa reafirma que continuará comprometida con su permanencia y el desarrollo y seguirá luchando y defendiendo sus derechos adquiridos luego de 26 años de operaciones en Puerto Buenos Aires.

Sandra Cipolla, presidenta de SPI Astilleros

1- En un año signado por una pandemia, con crisis internacional, más las propias de nuestro país, el objetivo primario fue volver a la actividad, preservando la salud de nuestros trabajadores y sosteniendo la productividad. Todo el sector se alineó y se realizó un protocolo de altísimo nivel que abarcó a la industria naval de todo el país.

Este año, SPI Astilleros tuvo el privilegio reparar la Fragata A.R.A. Libertad. Asimismo, y acompañados por el sistema financiero, definimos realizar la inversión de la construcción de una draga de succión para dar solución a recurrentes problemáticas como lo son la falta de calados en los interiores de los puertos, tanto fluviales como marítimos. Procedimos a la botadura de los buques pesqueros Merluan y Barlovento: si bien por la cuarentena no pudimos realizar la ceremonia de forma tradicional, pudimos compartirlo en las redes sociales. También se selló un acuerdo para la construcción de un buque de pesca que, entendemos, será uno de los mejores construidos en el país; contará con tecnología internacional y construcción nacional.

En SPI, además, estamos iniciando una importante inversión para ampliar nuestra capacidad instalada en la ciudad de Mar del Plata que nos permitirá construir buques de mayor porte y trabajar en simultáneo en la reparación de ocho barcos.

2- En esta etapa de la post pandemia la industria naval puede aportar, no solo con el desarrollo propio a través de sus astilleros y talleres navales, sino también en la cadena de valor y el sistema regional con el que se maneja. En ese marco nos parece sumamente positivo y alentador el impulso por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación del Consejo Social, Productivo y Sectorial de la Industria Naval en el cual estamos representados los distintos actores del sector.

Argentina tiene un potencial enorme y, en ese contexto, reafirmamos el compromiso de nuestras empresas con el desarrollo productivo y la generación de fuentes de trabajo. En ese mismo camino, que comenzamos a transitar hace más de 40 años, es en el que nos va a encontrar el 2021.

Héctor Solé, gerente comercial de SN Estudio Aduanero

1- Los comienzos del 2020 se orientaron al desarrollo en materia de exportaciones buscando insertar la producción argentina en el mundo. Esta acción claramente se vio afectada por la pandemia mundial que nos tocó y que aún estamos atravesando. Esta situación sanitaria condujo a modificar y reorganizar la estrategia de negocios, instalando nuevas modalidades dentro del contexto global, reconvirtiendo muchas actividades. La tecnología pasó a ser el eje principal del comercio internacional.

2- Se proyecta mantener la interacción y conectividad que generó la reconversión de negocios, y esto a su vez generará una reducción de costos y tiempos.

En forma paulatina se irán recuperando las distintas economías regionales y nacionales.

Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara de Puertos Privados comerciales

1- Debido a la pandemia y a la bajante extraordinaria del rio fue un año complejo para el funcionamiento de la logística portuaria, pese a ello y gracias a un trabajo público-privado en equipo y muy bien coordinado, logramos mantener las operaciones funcionando, solucionando cada problema que surgió. El acompañamiento de los gremios y los trabajadores fue determinante. Un proceso dinámico de mejora de protocolos y trabajo conjunto permitió que uno de los sectores más importantes del país siga operando eficientemente en un contexto difícil.

2- Será un año complejo con muchas incertidumbres, pero toda crisis trae oportunidades, y sin dudas debemos salir para adelante, con políticas que generen previsibilidad y confianza para generar inversiones privadas y lo más importante que es trabajo de calidad y sustentable. Sera un año para debatir nuevas leyes que nos hagan crecer y desarrollar nuestros sectores en los que somos competitivos tomando decisiones serias e inteligentes y permitiéndonos incrementar nuestras exportaciones y lograr agregarles más valor con una mayor participación industrial.

Tenemos un gran país y con una estrategia clara y seria la posibilidad de revertir la crisis depende de decisiones valientes y realistas que pueden tener un rápido impacto. Por último, ojalá el clima acompañe para que podamos tener una buena producción agropecuaria.

Alejandro Wolf, presidente de Yusen Logistics Argentina

1- Si algo debemos resaltar es el aprendizaje como factor esencial, porque la pandemia generó impactos en nuestro desempeño que nos puso a prueba a todos. Nuestra capacidad de adaptación como empresa fue el factor de mayor exigencia y lo mismo hemos notado en muchos de nuestros clientes que han sabido incorporar nuevas estrategias y procedimientos para lograr objetivos acordes con este escenario. En medio del impacto de lo altamente improbable, descubrimos nuestras capacidades de resiliencia superando expectativas y pudiendo mantener el nivel de respuesta. También aprendimos que esto se logra con una estrategia del management y el compromiso de todo el personal de una empresa.

2- Es llamativo como algunos tráficos marítimos en recuperación, han mostrado una reacción que superó los volúmenes pre pandemia. Más allá de los inconvenientes operativos que genera esta sobredemanda por falta de contenedores, bodega, etc., queda en evidencia un escenario muy optimista que esperamos involucre a Latinoamérica. En cualquier caso, se percibe en diferentes frentes del mercado local que la tendencia para el próximo año es positiva y si el entorno acompaña las posibilidades de crecimiento serán muy buenas.

Domingo Contessi, presidente de Astillero Naval Federico Contessi

1- A comienzos del año planificamos inaugurar la primera etapa de ampliación de nuestra infraestructura industrial, botar tres buques, uno de ellos el congelador "Federico C" que es el pesquero más grande que hemos construido y teníamos la expectativa de firmar varios contratos por nuevos buques; pero nadie pronosticó el impacto que tendría la pandemia que puso en jaque todos nuestros planes. Afortunadamente supimos adaptarnos y cumplir con todas las metas previstas. Esto nos llena de satisfacción y nos hace sentir muy orgullosos de nuestro gran equipo de trabajo compuesto por empleados, profesionales, proveedores y empresas navalpartistas.

2- Las perspectivas son muy buenas. Cerramos la venta de una decena de buques pesqueros, lo cual nos garantiza trabajo por los próximos dos años, algo inédito en los 70 años de nuestra vida empresarial. En su mayoría son buques de altura, con diferentes sofisticaciones y todos diseñados por nuestro departamento técnico.

Durante décadas el sistema castigó a los armadores que intentaban renovar sus pesqueros y permitió la incorporación sistemática de buques usados: el resultado fue el envejecimiento de la flota pesquera que hoy tiene 39 años de antigüedad promedio. Sin embargo, en los últimos años se convirtió en política de estado la renovación de la flota y se crearon mecanismos de incentivo a la construcción de pesqueros en astilleros nacionales. La frutilla del postre fue la decisión de las actuales autoridades de impedir la importación de buques pesqueros usados, una competencia desleal que nuestro sector siempre padeció, esto fue fundamental para que los armadores opten por construir, ya sea en el país como en el extranjero.

Nuestro astillero ha sido el primero en convertir los efectos de estas políticas en órdenes de construcción: tal vez un premio a la continuidad y a la vocación que nos transmitió el fundador de la firma, Don Federico Contessi. Aquí nunca dejamos de construir, aún en los peores momentos donde solo lo hacíamos para no tener que despedir a nuestro personal. Hoy tenemos la oportunidad de renovar parte de la flota que nosotros mismos construimos en los ´80 y para estar a la altura de ese desafío seguimos aumentando la nómina de personal, incorporando maquinaria de última generación y programando la segunda etapa de inversión mucho más ambiciosa, para poder construir buques de hasta 75m. de eslora.

Vemos con satisfacción que astilleros que se dedicaban a otros rubros o que eran netamente reparadores, también reciben hoy órdenes de construcción de barcos pesqueros y programan inversiones edilicias. Esto demuestra que cuando se le dan oportunidades la industria naval argentina responde. Para consolidar esta tendencia deberían mantenerse las reglas de juego, instrumentarse las herramientas financieras e impositivas necesarias y extender las políticas de incentivo a todos los rubros de la industria naval.