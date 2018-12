Balance del año desde la opinión de los referentes

Transport & Cargo convocó a siete referentes del sector transporte, comercio exterior y logística por para realizar un balance del año que culmina, y conocer su visión sobre lo que se puede esperar para 2019.

Tres fueron las preguntas:

1- ¿Cuáles fueron los hechos más destacados de 2018 en el sector transporte y logística?

2-¿Qué perspectivas observa para 2019?

3-¿Qué medidas debieran tomarse para logar una mayor baja de costos y competitividad en el sector?

Julio Delfino, presidente del Centro de Navegación

1-Creería que lo más afecto al mercado y a las operaciones en general de la logística internacional en la argentina el 2018 fue la fuerte caída (mayor al 50% ) en las importaciones y el aumento (mayor a 30% en exportaciones con preponderancia en la carga reefer) fruto de la devaluación. Tristemente, hoy no tenemos estadísticas válidas para determinar los impactos en números reales, basándonos en datos parciales o sesgados de una realidad que observamos pero no estamos a la altura de mensurar. En esa línea un cambio importante a partir de noviembre pasado fue la llegada de la resolución de la AFIP para anticipar manifiestos dándole lugar al primer paso que podría darnos luz en el conocimiento de los números reales de nuestro comercio exterior. Esperamos que la modernidad e interacción con la Aduana además de importaciones alcance a las exportaciones, dándoles información necesaria oficial tanto a públicos como privados.

2-El 2019 esperamos objetivamente un salto significativo en las exportaciones motivadas por la cosecha que ya está comenzando en forma exitosa. En cantidad de barcos graneleros creemos determinara al menos 1.000 barcos adicionales con respecto a 2018. Mucho tendrán que ver otras variables de precios internacionales y coyunturales socioeconómicos locales en un año con elecciones, para que la dinámica de la cosecha se traduzca o contagie al resto de los sectores productivos ligados a la exportación. Simultáneamente si el horizonte que encontramos en el 2019 es de una inflación decreciente y tipo de cambio estable o creciente en bandas tal como lo planificado por el BCRA, también observaremos importante aumento en importaciones tan importante para el consumo doméstico como íntimamente relacionada a las exportaciones que requieren bienes de capital del extranjero.

3-Continuar con el plan de trasparentar, simplificar trámites de todos los organismos dependientes del estado y eficientizar los procesos relacionados a la cadena del comercio exterior. Tanto importaciones como exportaciones deben ser pensadas en conjunto con la lógica y la dinámica que el mercado argentino ya tiene presente. Previsibilidad, para planificar embarques, donde los presupuestos se cumplan o puedan mejorarse gracias a una competencia sana y real en todos los ámbitos donde los privados interactúan sumado a seguir mejorando infraestructura de rutas, puentes, accesos a puertos, y sus muelles cuidando sus calados. También velando para que la hidrovía logre su mejor eficiencia como autopista que nos conecta al mundo evitando con distintas medidas congestión, creería son las tareas que se deben intensificar para alcanzar mayor competitividad.

Miguel Pascucci, presidente de la Cámara de depósitos fiscales privados

1-Los depósitos fiscales en este 2018, podemos asegurar que hemos tenido como objetivo aumentar competitividad sin importar sacrificar rentabilidad a fin de que la baja de actividad no impacte en el resultado de nuestros negocios.

La decisión es no lamentarnos, asegurar los puestos de trabajo de nuestro empleados, y acompañar a nuestros clientes, con precios que no han sufrido aumentos, más allá de lo indispensable a fin de cubrir costos

Creemos que se puede mejorar mucho la competitividad para colaborar con la baja de costos, y siempre vamos a insistir en que debemos dejar de ser bodega gratis, es decir que un transporte espere más para descargar que para transitar. Inútil es pedir que bajen los costos de las terminales si las demoras en descargar y cargar hacen que solo se pueda hacer un viaje por día, cunado en situaciones normales debieran ser tres o cuatro viajes.

Lo expresado es aplicable a todos los puertos del país, el desafío es que con la nueva configuración que estamos viendo y que las autoridades quieren realizar, se tome en cuenta la experiencia. Es importante el precio de las operaciones, pero ello debe ir acompañado por el estricto cumplimiento de los tiempos.

2-La esperanza para el año que iniciamos es que se estabilice la economía, y mejoremos el nivel comercial, basado en el aumento de las exportaciones. Con ello se lograra un intercambio equilibrado que hará crecer a las importaciones.

3-La puesta en marcha de la nueva resolución que reglamente la actividad, debe como objetivo mejorar la seguridad y el control de las operaciones y no retroceder con medidas que han sido exitosas a fin de los objetivos trazados por nuestras autoridades y que no sean mezquinos intereses sectoriales los que vayan en contra del interés común.

Finalmente queremos solicitar a las autoridades menos discrecionalidad y más tecnología a fin de mejorar la conectividad de las operaciones de comercio exterior en general.

Sergio Ganchi Logística Total Mercosur

1-Al arrancar el año en el mes de marzo sentimos la búsqueda incesante por parte de importadores, de ser más competitivos, reducir costos, comenzaban a sentirse las variaciones cambiarias. Para mitad de año el incremento en Brasil del gasoil, y el posterior paro aduanero generó una gran pérdida de trabajo, fue muy laborioso poder cumplir con los clientes en un contexto tan desprovisto de recursos, en donde se habían incrementado los costos, y no estaban definidas las nuevas reglas de juego. Un mes después Brasil termina incorporando la ley de flete mínimo, con esto logro levantar el paro de camiones, trasladando el incremento al cliente final. Por último la variación del tipo de cambio en dos momentos del segundo semestre, altero el flujo de cargas. Terminando diciembre que cierra anticipadamente sus flujos de cargas.

2-Nuestra mirada es positiva, siempre nos fijamos escenarios optimistas. De una forma u otra siempre tratamos de encontrar la dinámica en donde podamos sumar.

Visualizamos un marzo que tomará por sorpresa con el impulso de operaciones, que se darán repentinamente a causa del movimiento global, de cargas.

Consideramos que a inicio del próximo año cambiará la curva negativa hacia un insipiente crecimiento. Tenemos muy buenas proyecciones por parte de nuestros clientes estables. Somos muy optimistas.

3-Sin dudas unicidad de criterios, porque una región sin acuerdos, es como un comprador que no desarrolló proveedores y tiene que salir a comprar siempre como la primera vez.

La logística internacional conlleva ser desarrollada interpretar variables, aprovechar dinámicas, estudiar los flujos en que se mueven los recursos y quienes participan en el tablero. Si esto no se aprovecha para el bien de todos los participantes de la región, será imposible ser competitivos, mucho menos bajar costos.

Confiamos que el gobierno tendrá la capacidad para negociar buenos acuerdos, que favorezcan la actividad comercial.

Patrick Campbell, presidente de ONE Argentina

1- Si bien existen aún muchos problemas en el país soy positivo porque se va encontrando de a poco un rumbo tratando de ser más claros en el gasto público y mayor trasparencia en los procesos. Eso ayuda mucho a planificar y evitar sobrecostos.

La Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) y los métodos de simplificación ayudarán mucho a la agilización de procesos digitales evitando los documentos y el mano a mano con funcionarios. Destaco hechos claros el avance en el área energética y la salida del buque regasificador después de tantos años de importación millonaria. El G 20 y la apertura con el mundo fueron claves a nuestro futuro. Se han abierto muchos mercados nuevos para los cítricos y carnes de nuestro país.

2- Con respecto al 2019 se augura un año complejo por ser eleccionario. Esperamos tener una mejor reactivación de la economía el primer cuatrimestre y que Argentina mandé señales claras para futuras inversiones que están a la puerta de concretarse.

3-Sera una obligación controlar la inflación y la presión tributaria. Las empresas sufren mucho poder sostener recursos humanos de calidad con los costos actuales.

Bruno Porchietto CEO de Tecplata

1-Durante este año se siguió con mucha atención el inminente proceso de licitación del Puerto de Buenos Aires con una gran expectativa para conocer la visión del gobierno respecto a las características del proyecto y las implicancias a futuro de estas definiciones. Se siguió de cerca también, la evolución de las obras de infraestructura relacionadas con el sistema portuario a nivel autopistas, accesos, ferrocarril e hidrovía, todas ellas vitales para promover una mayor eficiencia logística que a su vez resulta fundamental para impulsar la creación de cadenas de valor que promuevan una mayor integración productiva.

A nivel internacional como hechos relevantes con impacto en el país, cabe mencionar el creciente fenómeno de concentración en las líneas marítimas y la marcada tendencia a una mayor integración vertical del sector.

2-Somos optimistas y confiamos que finalmente TecPlata va a comenzar a operar en corto plazo, estamos impulsando los acuerdos comerciales para cumplir con este objetivo y en paralelo trabajando con el Puerto de La Plata para impulsar algunas reformas logísticas y de los actuales accesos terrestres al puerto que nos permitan operar con la actual capacidad instalada de 450.000 teus. Estamos convencidos que la puesta en marcha de la terminal va a representar un gran impulso para la actividad económica de la zona con un significativo impacto en la generación de empleo directo e indirecto.

3-Sería sumamente importante promover el desarrollo del transporte multimodal, facilitando las conexiones entre el transporte marítimo, el vial y el terrestre. Sin duda la mejora de este aspecto tendría un impacto determinante en la mejora de la baja de costos y de la competitividad de toda la cadena logística y como consecuencia de todo el sector.

Silvia Note, titular de SN Estudio Aduanero

1- En 2018 fue importante para el desarrollo y ampliación de las distintas rutas, lo cual mejora y genera mayor conectividad de los corredores logísticos.

2-Teniendo en cuenta el éxito del G20 con los acuerdos logrados, el nuevo año propone el desafío de ampliar mercados para alcanzar más competitividad en sectores donde el comercio exterior no está aún desarrollado. Con una economía estable planificar la expansión de los mercados, es clave para posicionarse.

3-Es importantes que a través de los distintos organismos y cámaras sectoriales se implementen y faciliten las herramientas para acercar el comercio exterior a todos los sectores fundamentalmente a las Pymes generando reducción de tiempos y costos operativos.

Eduardo Pereyra, presidente de AirSeaLand

1-En lo personal creo que ha sido un año perdido. Se podrían haber hecho muchas cosas pero se hizo poco y nada. Se mejoraron rutas, se amplió la red ferroviaria, pero se demoran demasiado las obras, además de hacerse todas juntas, lo cual revela una falta de planificación ya que no se analizan el impacto negativo que ellas tienen.

El costo y la competitividad no pueden solamente planificarse a futuro, las empresas también tienen que pagar sus obligaciones hoy.

2-Al tratarse de un año electoral, va a ser muy difícil que la política se dedique a mejorar la competitividad y la economía a hacer lo que se debe. Si eso fuera posible, es urgente bajar la inflación en forma abrupta, nada puede planificarse con tasas del 50% o más. La asfixia impositiva torna inviable cualquier empresa por lo que deberían dar plazos más laxos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. A su vez las empresas deberemos concentrarnos en dar servicios integrales; aplicar más y mejor tecnología; utilizar bigdata para poder interpretar a quienes, qué, cómo, cuánto, cuándo y dónde se necesita lo que podemos brindar. En suma a seguir haciendo lo que la enorme mayoría de los empresarios argentinos hacemos, trabajar solos sin ayuda del Estado.

3-La logística en la Argentina está severamente castigada por la conflictividad social y sindical. La imposibilidad de prever tiempos de transito lógicos impide maximizar la utilización de las unidades y, por ende, reducir los costos. El constante aumento del combustible y la alta inflación hacen imposible sostener tarifas por periodos prolongados. El elevado, cuando no inexistente, costo financiero hace inviable la financiación que, sin embargo, es imprescindible para los clientes.

En la importación, los costos exorbitantes de las terminales portuarias así como la absurda consideración del contenedor high cube como un contenedor fuera de medida; concepto que aplican incluso operadores portuarios internacionales que no utilizan el mismo criterio en las otras terminales portuarias que operan en el resto del mundo, implica un 160% del costo de un contenedor normal. Eso cobra especial relevancia si consideramos que el HC es el contenedor más utilizado actualmente ya que su flete internacional así como su flete local no tienen prácticamente diferencias con el contenedor de 40 standard. También conspira con el costo final la modalidad imperante en algunas de ellas de tener que pedir turnos para la devolución de vacíos.

En ambos casos, si le sumamos las obras para la Autopista del bajo porteño tenemos una tormenta perfecta.

Resumiendo: bajar la inflación, bajar las tasas, terminar las obras viales, reducir la conflictividad social o (mejor aún) atacar sus verdaderas causas que muchas veces no son económicas ni legítimas, sino políticas; otorgar créditos blandos para PYMES con existencia visible de muchos años, financiación de obligaciones fiscales, reducción en los costos de las terminales portuarias, y toda otra medida que sirva para mejorar la estructura de costos.

Jorge López, vicepresidente de Grupo Logístico Andreani

1-En lo internacional, el TIR (la IRU nos otorgó esta herramienta y sistema que facilita y agiliza el paso entre fronteras). En lo local, el enorme crecimiento que presenta el e-commerce, desafiando a todos los operadores a dar una respuesta satisfactoria y eficiente acorde a las necesidades.

2-Ante un mercado que sólo crecerá en ciertos rubros (agro, minería, Vaca Muerta), los que estamos operando la logística de producción de consumo, tenemos el desafío de intensificar nuestro trabajo de eficientización, productividad y mayor competitividad.

3-Desburocratización / digitalización (eliminación de papeles). Reducción de tasas de interés. Simplificación administrativa y regulaciones locales. Equiparar IIBB de las actividades de correo y logística a las de transporte. Flexibilización laboral, especialmente en distribución en centros urbanos y última milla (adaptarse a nuevas realidades). Generalización de bitrenes (de 30 metros, rutas provinciales y municipales, accesos, autorización enganche deslizable). Ley de fleteros (neutralizar la industria del juicio).

Delia Flores, empresaria del transporte internacional, logística y despachante de aduana.

1-Resaltan las obras en infraestructura, rutas. La incorporación de bitrenes puede ayudar mucho, pero falta ampliar la red de rutas donde puedan utilizarse. Por ejemplo, un flete desde Sao Paulo a Buenos Aires no se puede hacer en su totalidad. En Brasil está permitido el uso de bitrenes sin restricciones. En Argentina no podría cruzar el puente de Uruguayana/ Paso de los Libres y no podría llegar hasta Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe.

En nuestro caso que tenemos empresa en Brasil y estamos fuertemente ligados a la logística entre ambos países, el paro de camioneros en Brasil nos afectó muchísimo.

El aumento desmedido y periódico del combustible fue otro hecho destacado que afecto terriblemente la rentabilidad.

2-Creo que habrá un aumento de las exportaciones, y esto empujará diversos sectores productivos y el transporte. El rubro de energías renovables y el eje Bahía Blanca / Neuquén seguirá incrementando su movimiento en materia de logística.

3- Más créditos y financiación. Los países que crecen son los que facilitan el crédito. Flexibilizar las leyes laborales es crucial.