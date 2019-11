Bahía Blanca se planifica al año 2040

Se lució Rodrigo Torras Ocampo, gerente general del Consorcio de Gestión del Puerto Bahía Blanca. En su ponencia durante el XXVIII Congreso Latinoamericano de Puertos llevado a cabo en Miami, Bahía Blanca mostró ante los responsables de los principales puertos de América que es posible planificarse con vistas al año 2040. No en vano el stand del puerto recibió la atención de los visitantes.

"Creemos que en Bahía Blanca la planificación es un gran impulso para el desarrollo, nos da previsibilidad, competitividad, seguridad en el manejo y eficiencia en las operaciones. Para esto hicimos lo que había que hacer, que es seguir todos los pasos hasta llegar al plan maestro que es la visión que tenemos para 2040", resaltó Rodrigo Torras Ocampo.

De ese trabajo surgió un documento público de fácil acceso, que delinea las ambiciones de largo plazo, a través de un proceso participativo, que involucra a toda la comunidad.

"Nos reunimos con autoridades municipales, provinciales, nacionales, universidades, Armada, Prefectura, actores y cámaras, y el sector privado y compañías que están instalados o podrían instalarse en un futuro. Allí surgió una visión portuaria que tiene tres ejes que se sostienen en cinco pilares. Soñamos en 2040 con el cluster convertirnos en el puerto natural de salida de Vaca Muerta. Apuntamos a que el producido de Vaca Muerta sea exportado desde Bahía Blanca como commoditie o que sea procesado y se agregue valor. Para eso hemos planificado acciones que hay que llevar adelante, como conexiones eficientes, y potenciar la industria", destacó el gerente del consorcio portuario bahiense.

Mirá también Búsqueda de soluciones integradoras Una propuesta de PTP Group logra reducir costos en la secuencia de transporte en beneficio de la competitividad.

El otro eje es puerto alimentario. En el futuro la mayor cantidad de las cosechas va a hacer que Bahía Blanca no sea competencia del complejo portuario de Rosario y Santa Fe sino complementario para trabajar en colaboración porque la carga va a ser tanta que se necesitarán alternativas para salir por diferentes lugares.

"Hacemos mucho foco en que no exportemos commodities sino en generar un espacio para que se puedan instalar compañías para agregar valor al producido del campo. A la ciudad de Bahía Blanca convergen oleoductos, electro ductos, existe un importante aeropuerto dentro de una base naval, tenemos energía disponible, medios de transporte, y entendemos que estamos destinados a poder desarrollar este nodo logístico y obtener diversificación de cargas para convertirnos en un puerto de contenedores, una carga que se va a generar con el desarrollo de los otros ejes", sostuvo Rodrigo Torras Ocampo.

Este plan se asienta en un positivo clima de negocios donde los inversores encuentren un lugar con la seguridad jurídica que les de tranquilidad. Bahía Blanca es modelo de gestión de recursos humanos, es un puerto de mayoría profesionales, con una estructura acotada para su complejidad porque trabaja de manera eficiente. Eso se hace en forma sustentable y en consonancia con el medioambiente. La ciudad y la región crecen de la mano.

"La operación de gas licuado fue un hito y un cambio de paradigma luego de 10 años de recibir buques que inyectaban gas, hemos logrado exportar el segundo buque hace un par de semanas. También nos hemos convertido en el principal puerto para las energías renovables. Manejamos más del 50% de componentes, de aerogeneradores de los parques eólicos que se desarrollaron en Argentina en los últimos tres años. Con respecto al eje alimentario creamos un directorio donde participa el puerto, la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca y también empresarios, dueños de compañías que producen alimentos porque creemos que es fundamental que ellos empujen este desarrollo. Para tal fin, pusimos a disposición 2.000 hectáreas para estos proyectos. Esta decisión no fue caprichosa, sino que va en consonancia con nuestro plan 2040. Hemos viajado a Europa a aprender de los principales puertos del mundo que ya tienen estos cluster alimentarios como Rotterdam. Para el nodo logístico multimodal, tenemos la primer sub zona franca de Argentina, para generar un espacio de acopio para los aerogeneradores con todos los beneficios de una sub zona franca. Hemos adquirido y desarrollado nuevas áreas para apoyo logístico, en más de 40 hectáreas", destacó el gerente general del Consorcio de Gestión del Puerto Bahía Blanca.