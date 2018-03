Negocian

El Consorcio de Gestión del Puerto Bahía Blanca y la empresa Vale, se encuentran negociando una nueva renovación de la concesión que vencerá a mediados de eneroEn 2011 la empresa brasileña comenzó a construir su fallida planta de procesamiento, almacenamiento y exportación de cloruro de potasio proveniente de Malargüe, Mendoza, iniciativa que abandonó en 2013.Ahora se está redefiniendo el proyecto y Vale prevé reducirlo en un tercio, para venderlo o bien explotarlo mediante la incorporación de un socio.En la primera renovación de la concesión Vale debió pagarle al Consorcio de Gestión u$s 4 millones por el lucro cesante que significó para el puerto la no realización del proyecto, aunque en esta oportunidad el Consorcio se mostró partidario de no aplicarle un nuevo punitorio que podría llegar a los u$s 13 millones.La idea del Consorcio es encarar un proyecto férreo de 350 kilómetros hacia el norte, en dirección a Rosario, para lograr captar cargas en la zona núcleo del cultivo de soja y así posibilitar la llegada de granos desde esa zona, aumentando el hinterland o área de influencia del puerto local.Los puertos de Comodoro y Rawson líderes en 2016 en la descarga de langostino. Ambos concentraron en el último año la mayor descarga de todos los puertos del país.Los datos surgieron de un trabajo estadístico de la Subsecretaría de Pesca de la Nación, dependiente del Ministerio de Agroindustria, que se realizó entre el 1º de enero de 2016 al 16 de diciembre. De allí se desprende que los puertos de Rawson y Comodoro Rivadavia, fueron líderes en el último año en cuanto a la captura y desembarco de langostino fresco.Hasta finalizar la temporada de cruceros que se extiende hasta fin de marzo de 2017 y como parte de iniciativas que promueven mejorar la experiencia del turista de cruceros, el Puerto Buenos Aires comenzó a recibir a los turistas con propuestas culturales que promueven los valores argentinos. En esta oportunidad, se presentó el primer show de tango dentro de la Terminal de Cruceros "Quinquela Martín", brindándoles a los pasajeros en su arribo al puerto, contacto directo con la danza que es emblema porteño.Los shows se presentarán durante el horario de embarque y desembarque de pasajeros, con variedad de estilos: tango canyengue, tango de salón, tango milonguero y tango fantasía."Nuestro puerto es el lugar donde el pasajero tiene su primer encuentro con el país y nos parece sumamente importante que esa primera impresión deje el mejor recuerdo. Esto es una parte de un paquete de medidas que se vienen trabajando desde marzo de este año, con beneficios a la industria y a los turistas de cruceros, gracias al trabajo en equipo de distintos organismos nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires" afirmó el Interventor de la Administración General de Puertos, Gonzalo Mórtola.La Cámara Argentina de Biocombustibles (Crbio) anunció que, en 2016, la Argentina alcanzará un récord en su producción de biodiesel con más de 2,7 millones de toneladas, lo que representará un aumento del 50 % con respecto al año anterior.De esta manera, Argentina ocupará el 4º puesto en el ranking de producción mundial de biodiesel, al obtener un 9% del total de más de 30 millones de toneladas, tres puntos porcentuales más que en 2015."La fluidez del diálogo y la disposición de las carteras de Energía y Agroindustria para promover el consumo de biodiesel en áreas como transporte público de pasajeros, generación eléctrica y encauzar algunos problemas sobre transparencia de la información, y protocolos de certificaciones de sustentabilidad, han contribuido decisivamente para conseguir este récord de producción. Se abren buenas perspectivas para 2017 cuando esperamos afianzar estos resultados con ajustes necesarios, como la anulación de los derechos móviles a la exportación de biodiesel, para estar a la altura de los desafíos que propone el mercado mundial," dijo Luis Zubizarreta, presidente de Carbio.En el Ministerio de Transporte de la Nación, se realizó la apertura de sobres para la licitación de la ampliación del muelle Piedra Buena de Puerto Madryn. La oferta más baja supone un ahorro para el Estado de $12 millones. Las obras generarán más de 100 nuevos puestos de trabajo y, una vez finalizadas, permitirán el arribo de más cruceros y turismo a la región patagónica.De la licitación participaron cuatro empresas: Concret Nor S.A., Dragados y Obras Portuarias S.A., Constructora Perfomar S.A. y Empresa Constructora Argentina de Servicios S.A. La oferta más baja fue de $ 197.835.234, casi $12 millones por debajo del presupuesto oficial de $210 millones."Con licitaciones transparentes, garantizando competitividad y profesionalismo, estamos avanzando para ejecutar las obras que transformen la infraestructura para el transporte en todo el país. La ampliación del muelle de Piedra Buena en Chubut se suma a la del muelle Storni de Puerto Madryn y a las obras que reactivamos, después de 5 años de haber estado frenadas, en el Puerto de Comodoro Rivadavia. Queremos que la provincia y la región tengan puertos a la altura de las necesidades para el desarrollo de las economías regionales", destacó Guillermo Dietrich, Ministro de Transporte de la Nación.La ampliación del muelle Piedra Buena será de 103 metros de longitud y permitirá el arribo de mayor cantidad de cruceros en la región. Forma parte de las obras de infraestructura que Nación tiene para reactivar el sector portuario y fomentar el turismo y la actividad económica de la región. Se estima que las obras finalizarán en los primeros meses de 2018.El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina (Senasa) verificó el embarque de 156 toneladas de carne fresca aviar, en el Puerto de Concepción del Uruguay (Provincia de Entre Ríos), con destino a China y a Sudáfrica.Son tres empresas de Entre Ríos que exportaron 52 toneladas cada una. "Granja Tres Arroyos SA" dos contenedores, uno con garras y el otro con cuartos traseros. "Las Camelias SA" y "Noelma SA" exportan alas de pollo con dos contenedores cada una, informó la institución en un comunicado.El buque Provincias Unidas empezó a realizar itinerarios semanales entre Paysandú y Montevideo en 2014 y ahora añade a su ruta el puerto argentino de Concepción del Uruguay. Una vez en Montevideo se hace el transbordo de los contenedores refrigerados a buques de ultramar.Las autoridades del puerto de Concepción del Uruguay confirmaron que se enviarán dos o tres embarques mensuales de carne fresca aviar en contenedores refrigerados.