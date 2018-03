Semana de cruceros

bvreves>Durante la semana pasada, ingresaron al puerto de Buenos Aires los cruceros Ocean Princess, Crystal Shymponhy, Marco Polo, MSC Magnífica, Rapsody of the Seas, Costa Luminosa, Empress, The World, Celebrity Infinity, Norwegian Sun, Star Princess y Costa Fascinosa. Esas doce naves, movilizaron un total de 30.000 pasajeros."La temporada de cruceros se viene dando tal cual fuera previsto, sin contratiempos. Recogemos de parte de los capitanes de los barcos, muestras de satisfacción por la calidad de los servicios y por la infraestructura, tanto del puerto en general, como en particular de la Terminal de Cruceros Benito Quinquela Martin, probablemente la mejor de Sudamérica", dijo Sergio Borrelli, titular de la Administración General de Puertos (AGP).Esta alta concurrencia es una manifestación de confianza por parte de las compañías de cruceros y de la industria turística a la Administración General de Puertos como autoridad portuaria, y al Puerto Buenos Aires como destino turístico", señaló la AGP en un comunicado.