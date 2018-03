Avanza el proyecto portuario en Ramallo

El objetivo de 130 millones de toneladas de exportación agropecuaria no está muy lejos y al complejo portuario San Martí San Lorenzo se deben agregar nuevas opciones. Esta realidad impulsó al Gazprombank de Rusia, a sellar una alianza estratégica con el PTP Group para construir un nuevo puerto en la localidad bonaerense de Ramallo, en el kilómetro 332 del Paraná. En una primera etapa podrá operar cuatro millones de toneladas anuales, aunque el plan de negocios contempla duplicar tal capacidad.

Un paso importante ya fue dado con la celebración de la audiencia pública donde fue expuesto tan importante proyecto. Al cierre de esta edición, la municipalidad de Ramallo se preparaba a dictar la respectiva ordenanza, paso previo a la decisión provincial que posibilitará el inmediato inicio de la construcción y posterior operación.

"El puerto multipropósito Ramallo es un proyecto que la empresa está desarrollando junto con el gigante ruso GazPromBank y que forma parte de la estrategia del banco de comenzar a materializar inversiones en nuestro país. El puerto será destinado a cargas generales, granos, oleaginosas y graneles líquidos siempre tomando a la hidrovía como el eje generador de negocios. La inversión en la primer etapa es de poco más de u$s 90 millones sobre un proyecto total de u$s 186 millones", dijo a Transport & Cargo Guillermo Misiano, presidente de PTP.

El directivo detalló que "las negociaciones con GazPromBank empezaron a principios de 2015 y luego del cambio de gobierno tomaron un ritmo muy importante transformando a este proyecto en el primero de muchos más, que la Federación Rusa apunta a desarrollar en Argentina y la región".

Etapas

Durante la primera etapa se generarán poco más de 250 puestos de trabajo directo y el plazo de construcción será de 18 meses. La nueva terminal tendrá 350 metros de frente de atraque, posibilidad de operación continua de buques y barcazas de forma simultánea y 18 tanques de acero al carbono construidos bajo normas API 650, con capacidad nominal de 5.000m2 cada uno. Además poseerá celda con 120.000 toneladas de capacidad de almacenaje, infraestructura para despacho a granel y embolsado, playa con capacidad para 30.000 Teus/año, ampliables a 90.000 Teus/año con slot plugs para refrigerados, 11.000m2 de depósito cubierto polifuncional, 40.000m2 de plazoleta para minerales áridos y break bulk, grúas MHC, sector de transferencia de carga, y playa de estadía para camiones.