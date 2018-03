Analizan los desafíos del transporte naviero

De visita por Buenos Aires, el presidente de la Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes Marítimos y Brokers (Fonasba), Glen Gordon Findlay destacó la amplia participación de la región latinoamericana y analizó junto a la comisión directiva del Centro de Navegación los desafíos futuros del negocio naviero y la actividad portuaria.

Gordon Findlay, titular de Fonasaba durante el bienio en curso, fue presentado ante la entidad por Javier Dulce, quien además de ser vicepresidente 1º del Centro de Navegación, detenta la vicepresidencia Regional para América de Fonasba.

Durante el encuentro, tuvo lugar un extenso intercambio de información y opiniones relacionadas con la actual situación de ambas organizaciones, objetivos y situaciones problemáticas comunes y los puntos de mayor interés en los cuales se podría cooperar para favorecer y darle mayor proyección a la actividad profesional de los miembros.

"Agradezco muy especialmente la participación del Centro de Navegación como socio de esa organización internacional. La Federación se encuentra en plena expansión y fortalecimiento de sus acciones gracias al significativo y activo aporte que los delegados realizaban en cada una de las reuniones y actividades realizadas", resaltó el presidente de Fonasba.

El directivo remarcó que el objetivo de su visita, fue "tomar contacto personal e interacción directa con las organizaciones nacionales, identificar y recoger todas aquellas inquietudes e iniciativas que permitan identificar situaciones comunes o generalizas y emprender acciones tendientes a su solución y a la profesionalización de la actividad a nivel mundial".

Fonasba es una asociación internacional con sede en Londres, Reino Unido de Gran Bretaña, creada en el año 1969 para representar institucionalmente a agentes marítimos y brokers, con el fin de promover prácticas justas y equitativas en dichas profesiones, cooperar con las diversas entidades internacionales y consultar y asesorar en todo asunto relacionado a los intereses de la industria marítima. Tiene por misión constituirse en un nexo y consulta de las Autoridades Nacionales y Supranacionales en materia de transporte marítimo internacional, como también realizar actividades, documentos e investigaciones para el sector. En dicho carácter es miembro de la Organización Marítima Internacional (OMI), Comisión de las Naciones Unidas para el desarrollo del Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) y está particularmente asociada a la Asociación Internacional de Armadores de Carga General (Intercargo), de la Unión Europea y otras organizaciones del quehacer naviero.

Alcance mundial

Actualmente asociaciones nacionales de 49 países son miembros de Fonasba, incluyendo el Centro de Navegación de Argentina, Angola, Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, China, Chipre, Croacia, Dinamarca, Emiratos Árabes, Eslovenia, España, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kenia, Libia, Líbano, Malta, Mauritania, Marruecos, México, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Rusia, Senegal, Serbia, Siria, Sudáfrica, Suecia, Túnez, Turquía, Ucrania, Venezuela, Yemen. Además lo integran un club de miembros formadoss por The Baltic Exchange Limited Baltic and International Maritime Council (Bimco), Association of Independent Tanker Owners (Intertanko), ITIC y The Shipbrokers Register.En octubre de 2007, lanzó el programa de calidad Fonasba Quality Standard (FQS) que está diseñado para ayudar a los propietarios de buques y los operadores identificar a los agentes y brokers que están bien financiados y demostrar un compromiso tangible con la calidad.Este programa responde plenamente a la actividad del agente marítimo, estableciendo como criterios reflejar la realidad del trabajo de los miembros en términos de responsabilidad, obligaciones y la realidad comercial de la industria actual.