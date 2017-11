Alumnos, Alumni, ¿sin luz?

Participando de una capacitación días atrás – no importa la edad que tengas, tratá de ser un estudiante crónico- , quien nos estaba educando nos sorprendió criticando el real significado de la palabra alumno. Nos dijo que en realidad quiere decir "sin luz" y automáticamente parecería peyorativo calificar a los alumnos como personas sin luces.

Pensé en mis viejos compañeros de secundaria del glorioso FM77 y a pesar que finalmente y con mucho esfuerzo salimos iluminados como reflectores del colegio Rivadavia, me hacía ruido la definición.

La etimología del latín alumnus es indiscutiblemente el verbo alo, alere, altum: "alimentar, hacer crecer" de donde viene el adjetivo altum: "alto, profundo" (literalmente. crecido) y el castellano alimentar, concluye entonces que Alumnus en latín significaba "cría, crío" y luego "pupilo, discípulo, alumno".

Averigüé también que lo de "sin luz" es una leyenda urbana que forma parte del "bestiario actual", toda vez que es una construcción errónea entre: "A" que en griego significa sin y LUMNO que en Latín es luz. O sea que la construcción "sin Luz" se construye mezclando a los griegos con los romanos; olvidando que hay unos cuantos años de diferencia entre ambos y dos lenguas completamente distintas, digno de la historieta Asterix.

Agrego a mi cápsula el remate con un "Res non verba" que para algunos quiere decir que "las vacas no hablan" pero que en realidad quiere decir "hechos no palabras" y a los hechos me refiero usando las palabras y los significados correctos.