Afianzan el proceso de integración regional

El proceso de integración regional dio un paso en avance. Jorge Metz, asumió como secretario general del Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata (CIC).

El organismo que tiene 51 años de vida, es la piedra fundacional de unificación y está integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Su función primordial es abocarse a estudios, programas y obras de infraestructura en hidrología, recursos naturales, transporte y navegación, suelos y energía.

"Muchos dicen en nuestra red hidrográfica que estamos en la encrucijada entre el desarrollo versus el ambiente, pero nosotros sabemos bien y conocemos la verdad: es una fuente de beneficio para el desarrollo y el medio ambiente. Todos defensores del medio ambiente, no tenemos otra chance, somos racionales, gente responsable, muchos de los cuales trabajan en el agua y todos viven en el ambiente. Cuidar el impacto en el medio ambiente sería cuidarnos a nosotros mismos. La sociedad moderna necesita recursos económicos posibles atendiendo también los recursos naturales. En esta extensión se generan millones de dólares anuales, actividad económica próxima de la región (importaciones, exportaciones, salarios, tasas, impuestos) y gente que trabaja, que tiene la oportunidad de alimentar, construir refugio y educar a sus familias. En este proceso se estimulan las oportunidades de negocios y de trabajo y esto genera la industria de servicios y acrecienta la demanda pública, incluyendo la protección del medio ambiente y preservación de los recursos naturales", señaló Jorge Metz.

Extensión

El secretario general del CIC resaltó que "esta red hidrográfica tiene una extensión de más de 3.100.000 km2. Es el 17% de la superficie de Sudamérica. Participan tres sistemas hídricos principales, los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay que confluyen en el Rio de La Plata y sus afluentes, los ríos Bermejo y Pilcomayo.

Habitan 110 millones de personas y concentra el 70% del PBI de los países miembros. Su actividad se centra en lo agrícola ganadera (soja, trigo, maíz y arroz), la industria automotriz, petrolera, minera y agroindustrial. Además con gran capacidad de generar energía hidroeléctrica, que produce 93.000 megavatios actualmente al 66% de su capacidad".

Jorge Metz aprovechó la ocasión para reconocer y felicitar "al equipo negociador liderado por el embajador Natalio Jamer y los ministros Vázquez Montenegro y Alonso Garcés, por haber logrado consensuar y modificar el estatuto de la CIC y la elección por unanimidad del cargo de secretario general que me conceden los representantes de las delegaciones. El honor y orgullo que me proporciona este nuevo desafío, esperando estar a la altura de estas circunstancias. Agradecer, además, a la Presidencia Pro Témpore del CIC, por su contribución en las actividades previas a mi asunción. Finalmente, no puedo dejar de reconocer y agradecer, así también, al Canciller Jorge Faurie y Ministro de Transporte Guillermo Dietrich y por supuesto al Presidente de la República Mauricio Macri, quien nos conduce y nos integra sobre la base del profesionalismo, compromiso, humildad, honestidad y trabajo en equipo".