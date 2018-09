Aerolíneas invertirá en la mejora de su hangares

Aerolíneas Argentinas pone en marcha nuevas obras en sus hangares por u$s 30 millones que se suman a las inversiones en infraestructura de este año, por otros u$s 32 millones. La compañía aérea amplía sus inversiones en seguridad y mantenimiento. Un total de u$s 15 millones serán destinados a la instalación de sistemas anti incendio en los hangares de Ezeiza. Y una cifra similar será dedicada a la puesta a punto de los hangares de ese mismo aeropuerto y del Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires.

Estas obras se sumarán a las que ya están en marcha para la modernización y ampliación de la infraestructura existente en diversos aeropuertos del país: Bariloche, Córdoba, Chapelco, Iguazú, Mendoza, Tucumán, Comodoro Rivadavia, Resistencia y La Rioja, entre otros. De manera complementaria, el plan incluye la adquisición de equipamiento para tareas de rampa, como así también una fuerte inversión en sistemas.

La compañía ya ha hecho inversiones importantes en la infraestructura de hangares. Este año se inauguró el Hangar 5, el mayor de la empresa, en Ezeiza, donde se realiza el mantenimiento de los aviones mayores de la flota. Y se invirtieron u$s 2,4 millones para la instalación de fibra óptica y redes Wi Fi en esos mismos espacios de trabajo.

Los fondos necesarios para llevar adelante este ambicioso plan de inversiones surgen de los aportes del Estado nacional, como así también de la venta de activos no operativos de la compañía. Por ejemplo, los seis pisos de oficinas que la empresa posee en una torre de la calle Bouchard, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Esos inmuebles están tasados en u$s 15 millones y saldrán a remate en setiembre.

Como fuente de financiamiento adicional, se evalúa llevar a cabo una operación denominada Sale and Lease Back con los dos aviones propios que integran la flota B737 - 700. En la práctica, esta modalidad implica su venta e inmediato alquiler, por lo cual seguirán estando operativos hasta que sean desprogramados de manera definitiva, lo cual está previsto para los meses de mayo y junio de 2021. Una vez cumplido ese plazo, estas aeronaves serán reemplazadas por B737 - MAX8. Se estima que la venta de estas dos aeronaves podría reportar ingresos adicionales por alrededor de u$s 32 millones. Por último, se llevará a cabo la venta de 50.000 ítems de repuestos desprogramados por un valor cercano a los u$s 3 millones.

Camino

Estas determinaciones forman parte de un camino iniciado hace dos años y medio, a través del cual se ha logrado reducir costos por medio de la renegociación de contratos, un sistema de compras más transparente, y la optimización de los recursos disponibles. A ello se suman las fuertes inversiones realizadas en este tiempo, cuyo objetivo ha sido que la empresa pueda competir en un mercado cada vez más complejo. Entre las más importantes se encuentran: la incorporación de 24 aviones (4 Airbus 330 -200, 4 Embraer 190, 11 Boeing 737 800 y 5 Boeing 737 MAX8); el plan de digitalización de la compañía, que en los dos últimos años acumula inversiones por más de u$s 10 millones, que han incluido el montaje de un nuevo data center, la adquisición de nuevos equipos centrales de procesamiento de datos, y el tendido de 10 km de fibra óptica, entre otros.