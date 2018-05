2013 a 2017: inversión en infraestructura es el nuevo norte para el país

El tránsito entre los últimos años de la administración kirchnerista y el modelo de Cambiemos implicó varios golpes de timón para un sector ya exhausto de navegar entre crisis.

-2013

El armador nacional Abadía del Mar firma un contrato con el Astillero Río Santiago (ARS), para la construcción de dos remolcadores de 70 toneladas de tiro. El acuerdo, rubricado por los presidentes de Abadía del Mar, Ricardo Cazou, y de ARS, Héctor Scavuzzo se diluye con el tiempo. El astillero no posee el capital necesario para comprar el equipamiento. La Provincia de Buenos Aires no tiene fondos y como el astillero le debe dinero al Banco Provincia la entidad crediticia no le avala las cartas de crédito. Los remolcadores, que debieran estar operando, aún se encuentran a medio hacer.

La Administración General de Puertos SE aprueba el Contrato de Concesión de la Terminal Nº 5, con Buenos Aires Container Terminal Services SA (Bactssa), que seguirá operando en dicha plaza por el plazo de 36 meses. La terminal concentra el 70% del tráfico proveniente del Lejano Oriente.

La Cámara de Puertos Privados Comerciales celebra 25 años de vida. Se lleva acabo el Consejo Consultivo de la Prefectura Naval Argentina donde se exponen los tres estudios con el fin de extender a 245 metros la eslora de los buques que puedan transitar por el Paraná.

En La Plata se desatan los festejos. Llegan a Tecplata, las cuatro flamantes grúas pórticos y 7 RTGs, para el movimiento de contenedores en playa. Estos equipos dan vida a una terminal que, según sus accionistas, está llamada a ser un faro logístico en la región. El proyecto que se inició en 2009, y que ha requerido una inversión de u$s 385 millones, queda solo en eso, en un proyecto, porque nunca logra iniciar operaciones.

Por el fluctuante crecimiento de la economía global, el tráfico marítimo mundial aumenta sólo un 3,8% y el volumen total transportado alcanza casi 9.600 millones de toneladas. Gran parte de esa expansión corresponde al transporte de carga seca, en particular mercancías a granel, que aumenta un 5,6%. Por su parte, el tráfico portuario mundial de contenedores se amplía en un 5,6%, y alcanza los 651,1 millones de Teus.

-2014

Al cumplirse tres años del cepo cambiario, Transport & Cargo realiza una edición especial donde expresa su visión crítica sobre la medida. No son tiempos fáciles para contradecir públicamente las acciones de gobierno, sin embargo son varios los referentes del sector que hacen oír su voz.

Jorge Metz, experto en temas marítimos y portuarios, y luego subsecretario de Puertos y Vías Navegables durante la gestión Macri, considera que "el actual modelo económico trae mayor inflación y déficit fiscal, y menor comercio exterior e inversión".

Julio Delfino señala que "se impide la planificación de los embarques. Estos son los imponderables con aviso, como DJAIs que son observadas sin razón o permisos de exportación que no aparecen en tiempo y forma".

Patrick Campbell, presidente del Grupo NYK Multimar, pide dejar de lado todo tipo de ideologías a la hora de analizar los efectos del cepo cambiario y del comercio exterior administrado. "Simplemente hay que mirar los volúmenes transportados en contenedores en los últimos años. Si se toman las cifras de 2008, en aquél momento se proyectaba duplicar los volúmenes para 2014. Sin embargo, la realidad muestra que no solo no se alcanzaron dichos guarismos sino que el volumen total decreció".

A un año de vigencia, la Disposición 1108 emanada de la Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables de la Nación achica el mercado y genera críticas en las dos orillas del Río de la Plata. La norma establece que las cargas de exportación que salen de puertos argentinos solo pueden ser transbordadas en otras terminales nacionales o de miembros del Mercosur con los que el país mantiene acuerdos de transporte marítimo. Esto significa que Uruguay queda afuera. La disposición es derogada por el presidente Macri a los pocos días de llegar a la Casa Rosada.

"Estoy aquí para decir que Argentina tiene una deuda con este sector productivo, que pronto tenemos que saldar con la aprobación de la Ley de Industria Naval y Marina Mercante", sostiene el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada. La deuda fue finalmente saldada, pero con la siguiente presidencia, tres años más tarde.

-2015

Para el proyecto Vaca Muerta, el Ministerio de Interior y Transporte a cargo de Florencio Randazzo cede a YPF 81 vagones y dos locomotoras que pertenecían al Belgrano Cargas. En total, la petrolera dispone de 191 vagones: 81 en comodato, 30 de Ferroexpreso Pampeano y 80 de Ferrosur Roca.

Transport & Cargo realiza un informe especial desde Panamá frente a la próxima apertura de la nuevas esclusas en la vía interoceánica. Los expertos señalan que la millonaria obra cambiará la logística mundial.

La cifra de importaciones ya efectuadas y no pagadas por el Banco Central crece día a día. Al mes de mayo, el retraso se estima en unos u$s 5.500 millones. El 50% por autopartes (90% de origen brasileño), 25% por insumos para los armados en Tierra del Fuego, y el 25% restante de diversos mercados. El importe atrasado supera los u$s 6.800 millones.

Con un Scioli lanzado como candidato presidencial del oficialismo, se monta un mega acto en Tecplata para celebrar el inicio de sus operaciones. Allí recala el "MV Argentino II" de Patagonia Shipping con la promesa de descargar 150 contenedores cada 15 días en su viaje regular desde Tierra del Fuego. A pesar de haber ido gratis, el buque no vuelve a los muelles platenses.

Macri asume la presidencia, y por primera vez se crea el ministerio de Transportes de la Nación. En sus primeras declaraciones a la prensa, el flamante ministro Guillermo Dietrich expresa en Transport & Cargo que "este es un cambio fundamental porque permitirá trabajar con todos los modos de transporte de la forma más eficiente que se puede encontrar. Queremos que el transporte logre un alto grado de previsibilidad, y se eviten los cuellos de botella que hoy afectan la cadena logística".

El 17 de diciembre se elimina el cepo cambiario.

-2016

El nuevo gobierno lanza el plan de infraestructura más ambicioso de la historia argentina y contempla, entre otras cuestiones, duplicar las autopistas del país.

"En cuatro años vamos a hacer lo que se hizo en 65 años", anticipa el ministro Dietrich.

En Vialidad Nacional hay 1.000 los kilómetros de autopistas en ejecución, 3.000 kilómetros de rutas son repavimentadas y 1.300 kilómetros se comienzan a pavimentar.

Diez aeropuertos tienen obras este año. Los inaugurados son Río Gallegos, Córdoba y Tucumán y Mendoza; y los que continúan en construcción: Aeroparque, Comodoro Rivadavia, Iguazú, Chapelco, Trelew, y Ezeiza.

Los trabajos forman parte de un plan de renovación que se lleva adelante junto a Aeropuertos Argentina 2000 para la modernización de 19 aeropuertos de todo el país con una inversión total de $18.000 millones hasta 2019.

El ferrocarril Belgrano Cargas recibe una inversión de u$s 2.470 millones para rehabilitar los 1.600 kilómetros de vías entre las provincias de Jujuy, Salta y Santa Fe, además de la compra del material rodante como vagones y locomotoras.

El proyecto de recomposición de la red comienza con trabajos de rehabilitación de 500 kilómetros de vías. Además llegan los primeros 1.00 vagones provenientes de China de los 1.000 pautados hasta 2017. También hay obras en marcha en los puertos de Quequén, Itá Ibate, Madryn, Comodoro Rivadavia, Ushuaia, y Buenos Aires. Solo para los puertos de la zona de Rosario, se anuncian inversiones por u$s 1.400 millones.

Se anulan los certificados TAP, se autoriza a navegar a los convoyes de 290 metros de eslora, hay media sanción del proyecto de Ley para la Marina Mercante, y se ponen en marcha la Comisión Tripartita y el Consejo Federal Portuario. Asimismo se reduce la tarifa de remoques y se anula una tasa en el Municipio de Timbúes que encarecía las operaciones.

La Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto San Martín que preside Herme Juárez amplía la oferta de servicios en el principal polo agroexportador de la Argentina. Con inversión de los trabajadores suma dos nuevos remolcadores.

-2017

Finaliza la obra de Puerto Comodoro Rivadavia, y se logran importantes avances en los trabajos de infraestructura en Puerto Madryn. Se habilita de un gran números de puertos privados que desde hace años operan bajo permisos precarios.

"Antes tenían cada seis meses la habilitación precaria de un funcionario, que tal vez recibía algún favor para renovarla. Estas señales de seguridad jurídica, normas claras e iguales para todos logran que el sector portuario sea de los que más inversiones está haciendo en Argentina, junto al energético y la construcción", resalta Dietrich.

Se completan los primeros 200 kilómetros de vías del Belgrano Cargas y conforman la primera etapa del plan integral de reactivación de 1.600 kilómetros. Ya se observa inversión privada alrededor de la vía, como centros de acopio. Un ejemplo es la planta de AGD en Pampa del Infierno.

Después de 12 años comienza a operar una compañía aérea nueva, Avianca, que ya vuela a Rosario, Mar del Plata y conecta con una escala ambas ciudades. En noviembre se vive otro día con record de pasajeros en Aerolíneas Argentinas y se supera por tercera vez el registro histórico. Con el Boeing 737-800 MAX, es la primera vez en 67 años que la empresa presenta un avión nuevo el mismo año de su lanzamiento. Llega la segunda empresa nueva, FlyBondi que presenta su avión en sociedad y empieza a volar. También aprueban 153 rutas para Norwegian, que arriba con una inversión de u$s 4.000 millones. Atrás de todo esto hay más empleo, Andes duplica su plantilla. Flybondi tiene 140 personas trabajando y el año que viene va a tener 500.

El Senado sanciona las leyes para fomentar la Marina Mercante y la Industria Naval. Luego el presidente Macri veta artículos clave para el desarrollo de la construcción naval.

Tras la intervención y normalización del gremio, se desarrollan las elecciones para la nueva conducción de Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y por primera vez se utiliza la boleta electrónica. Triunfa Raúl Durdos.

Pulseada

A inicios de 2015, la relación entre el ministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo y el subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación Horacio Tettamanti no da para más. Randazzo no solo desatiende los temas marítimos, portuarios, y de industria naval. También se ocupa de bloquear las distintas iniciativas que parten de la subsecretaría. Un solo ejemplo alcanza: en noviembre de 2016, Tettamanti tiene los votos de la mayoría de los representantes portuarios del continente para alcanzar la presidencia de la Comisión Interamericana de Puertos de la OEA. Sin embargo, no puede ser elegido porque Randazzo no le autoriza la compra de su pasaje a Washington.

La pulseada la gana finalmente Tettamanti. Por los decretos 441 y 442/2015 la subsecretaría pasa a la cartera de Economía como dependiente de la Secretaría de Coordinación y Mejora de la Competitividad.

Transición

Luego del triunfo electoral de Mauricio Macri, se lleva a cabo lo que quizá es la única transición democrática y cordial entre gobiernos. Una semana antes de la asunción de la nueva administración, Horacio Tettamanti le abre las puertas de la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación a Jorge Metz, y lo pone al tanto sobre los asuntos del despacho. A nivel de subsecretarios y de directores nacionales se sucedieron reuniones diarias entre los entrantes y salientes las que duraron hasta el momento mismo de la jura del nuevo jefe de estado.