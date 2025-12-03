“Tu Proyecto en USA 2025: El Puente entre América Latina y las oportunidades reales en Estados Unidos” tendrá lugar el próximo jueves 4 de diciembre a partir de las 17,45 hs en el “Hotel Emperador”, Salón sito en Av. del Libertador 420, CABA.

Los oradores serán: Ana Serrat, Broker de Negocios & Real Estate y CEO Interbloom Group, Natalia Fridman, Abogada Especialista en Inmigración y titular de Fridman Inmigration Law, Alex Sirulnik, Abogado Especialista en Negocios & Propiedades y titular de ADS Title Services, Juan Terc, Asesor Financiero experto en Créditos Hipotecarios AmWest Funding Corp y Mariano Perednik, Asesor Contable y Tributario y socio de MTR & Associates.

Además de poseer una importante trayectoria, los expositores viven y trabajan en los Estados Unidos lo cual les permite brindar conceptos desde una perspectiva “del mundo real”, aportando herramientas para poder invertir o residir en los Estados Unidos, sin perder tiempo en trámites innecesarios.

Tras la conferencia se abrirá un espacio interactivo de preguntas y respuestas entre los asistentes y oradores.

Se trata de una gran oportunidad para conocer cómo adquirir negocios o franquicias, colaborar con el desarrollo de emprendimientos, compra-venta de propiedades residenciales, comerciales -locales, naves-warehouses-y terrenos, informarse sobre opciones disponibles de compra en el mercado actual, realizar nuevas inversiones y concretar intercambios comerciales. También para evaluar los visados migratorios disponibles para argentinos y cuál se adapta al perfil del interesado, descubrir posibilidades de financiamiento para extranjeros y sus beneficios, valorar los tipos de corporaciones disponibles y su tributación en los Estados Unidos, entre otros.

Para asistir a “tu proyecto en USA 2025” es necesario inscribirse previamente y de manera gratuita. Los cupos son limitados.