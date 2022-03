"A bordo siempre me van a ver toda sucia y despeinada"

¿Cómo decidiste entrar en esta industria que está mayormente manejada por hombres?

Siempre me gustó la mecánica y estudié en una escuela técnica. Además, mi padrino que se dedica a lo mismo, me contó dónde se había formado. Empecé a investigar y finalmente me inscribí en la Escuela Nacional Fluvial. Esta institución tiene un régimen militar y un exigente programa académico. Hay que estudiar mucho, hacer guardias, y es muy difícil dedicarse mientras tanto a otra cosa . Una vez recibida, cuando estaba haciendo pilotinaje en un buque petrolero con tripulación del sindicato de Dragado y Balizamiento, logré con ayuda del gremio una entrevista, y luego ingresar a la Compañía Sudamericana de Dragados .

¿Fueron difíciles los comienzos? ¿Qué barreras tuviste que derribar?

-Muchas veces se nos percibe como que traemos problemas, el embarazo, los hijos, tiene un poco de todo el ser mujer. Aquí hay que convivir varias semanas o meses con hombres, es muy difícil que seamos más de dos mujeres a bordo, una sola vez compartí un par de días con una compañera y después nunca más. Está el grupo que no quiere saber nada con mujeres, y los que lo ven como algo bueno, es otro ánimo, el ambiente es más alegre. También es cierto que trabajé con gente grande predispuesta a ayudarme .

¿Se notan avances este último tiempo respecto a una mayor presencia y reconocimiento de la mujer en la actividad?

- Me recibí en 2016 y empecé a trabajar en 2017. Hice mi primer embarque en una draga, luego varios relevos, y al hacer bien las cosas quedé efectiva. En lo personal subirme a un barco es ir a trabajar, si me puedo llevar una amistad bienvenida sea, pero siempre me vas a ver toda sucia, despeinada, hago mi trabajo, lo que tengo que hacer, si después en los descansos nos podemos juntar o por ejemplo ver una película está todo bien, sino no importa . Por suerte siempre me tocó trabajar con gente buena onda, no tuve problemas.

¿Qué temas faltan aún resolver para consolidar la participación de la mujer en esta industria?