Netflix pierde u$s 1000 millones por los que comparten cuentas y va a la "guerra"

De acuerdo a datos publicados recientemente por el diario inglés The Independent, cerca de un 10% de los abonados de Netflix comparte su suscripción, lo que significa que unos 15 millones de personas no pagan por el uso del servicio y no son clientes registrados.

Esto significa una pérdida de más de u$s 135 millones por mes, o u$s 1600 millones anuales, según un estudio de la firma de análisis Magid.

De modo que compartir perfiles se ha convertido en una amenaza a la integridad del sistema de Netflix y también a su estructura de ganancias, que por primera vez desde su creación no aumentó suscripciones, ni tampoco obtuvo beneficios significativos, en especial por la dura competencia que debe enfrentar últimamente, pero sobre todo, por el hecho que la mayoría de las nuevas ofertas son más económicas.

El tema se mencionó en la última "llamada" de ganancias financieras de la empresa. En ese momento, el jefe de productos de Netflix, Greg Peters, sugirió que la compañía está vigilando la situación.

"Continuamos monitoreándolo", dijo Peters. "Continuaremos analizando la situación y veremos formas amigables para empujar a los consumidores al borde de eso", agregó.

Que Netflix se esté fijando en las contraseñas ahora y no lo haya hecho antes tiene su explicación. La plataforma suma 158 millones de suscriptores, según precisó el 16 de octubre, algo menos de lo que tenía previsto. Este año, cuando estrenó la tercera temporada de su gran éxito Stranger Things, logró 6,8 millones de clientes nuevos, unos 700.000 menos de lo que esperaba. De ellos, 520.000 se dieron de alta en Estados Unidos, un mercado cada vez más saturado de ofertas y donde resulta cada vez más difícil crecer. Los otros 6,3 millones llegaron de otros países.

Durante los próximos meses, coincidiendo con importantes estrenos para su audiencia como la tercera temporada de The Crown y una películas encaminadas a los grandes premios de Hollywood, como The Irishman, de Martin Scorsese, y Los dos Papas de Fernando Meirelles, Netflix tiene previsto sumar 7,6 millones de nuevos suscriptores. Pero en caso de que esas películas no sirvan para ganar clientes, el mejor plan B sería un mayor control en el uso de contraseñas.

De cualquier manera, los usuarios que comparten deben esperar una suerte de "represión" inminente en el uso compartido de contraseñas, sin importar lo que Netflix decida hacer.

Es que un fenómeno semejante ocurre con el resto de las plataformas que compiten en la actualidad: el 11% de Hulu y el 6% de Amazon Prime Video comparten sus datos.

Según información de The Hollywood Reporter que releva el diario Gestión, la Alianza para la Creatividad y el Entretenimiento, un grupo antipiratería con miembros como Warner Brothers, Disney, Netflix, Sony y Paramount, se está preparando para lanzar una ofensiva contra el uso compartido de contraseñas en un intento por ayudar a sus miembros.

Así, a medida que la guerra del streaming continúa sumando jugadores, los consumidores pueden esperar que las empresas comiencen a cambiar sus planes de marketing de forma dramática, con el intercambio de contraseñas, entre otras opciones.