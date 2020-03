Gigante mundial del fitness compra una startup argentina y acelera su expansión en la región 

ClassPass, la plataforma líder a nivel mundial en el mercado de entrenamiento físico y bienestar, anunció la adquisición de Clickypass, la principal plataforma deportiva en Argentina. Esta adquisición se da en el marco de la reciente decisión estratégica de ClassPass de crecer y expandirse dentro de América Latina, y se da en conjunto con la adquisición de MuvPass, la red de fitness líder en Chile.

"ClassPass ha logrado avances significativos en América Latina desde que ingresó a Brasil en diciembre de 2019", destacó la vicepresidenta internacional de ClassPass, Chloe Ross. "Clickypass y MuvPass han logrado un gran crecimiento en los últimos años. Nos complace darles la bienvenida a sus equipos, miembros y socios a ClassPass, mientras continuamos impulsando nuestra expansión en LATAM".

Clickypass, es una plataforma digital argentina que comercializa una suscripción, la cual le da acceso a sus usuarios a entrenar en miles de gimnasios y centros deportivos.

La startup que fue fundada el año 2013 por Ezequiel Bucai, Alejandro Silvestre y Gonzalo Conde, provee servicios a empresas como Mercado Libre, Globant, Google, Holcim, Molinos Río de la Plata, entre otras 150 compañías.

La startup, que recibió inversión del fondo norteamericano 500 Startups, es la primera empresa del portafolio de la incubadora cordobesa Incutex que logra un exit, “marcando un hito tanto para la incubadora como para Córdoba”, explicaron desde la firma.

ClassPass, con su sede central en Nueva York, fue fundada en 2013. La compañía recaudó recientemente una Serie E de 285 millones de dólares dirigida por L Catterton y Apax Digital, recibiendo una valuación de más de mil millones de dólares para convertirse en la primera compañía en alcanzar este hito en 2020. “Más de cinco millones de clases están disponibles para reservar cada mes y hasta la fecha se han realizado más de 100 millones de reservas en la plataforma”, sostiene un comunicado de la compañía.

"No hay otra membresía de fitness con un alcance de tal magnitud como ClassPass", agrega Ezequiel Bucai, CEO de Clickypass, quien se integra a ClassPass como Head of Partner Development for Chile and Argentina. "Es emocionante formar parte de su red. Continuaremos ofreciendo a nuestros miembros una excelente experiencia y esperamos inspirar a más personas a llevar una vida más activa y saludable".

“ClassPass cuenta con la mayor red de centros de entrenamiento en el mundo -superando cualquier otra plataforma de fitness- y ofrece a los miembros acceso a más de 30.000 gimnasios y centros deportivos. Los clientes pueden usar una membresía a nivel mundial en 30 países que abarcan los 5 continentes”, dice el comunicado que anunció la operación.



La operación se da en el contexto de que las dos startups, de origen chileno y argentino, siendo potenciales competidores optaron por colaborar para construir juntos un proyecto de mayor impacto.

"Clickypass y MuvPass ya venían trabajando juntas con el objetivo de consolidar nuestra posición como la mayor red fitness de Latinoamérica", expresó Javier Araya, actual CEO de MuvPass quien se unirá al equipo de ClassPass como General Manager for Chile and Argentina. Y agregó: "Nuestro equipo está entusiasmado de ser parte de ClassPass. Asociarnos con el líder mundial del sector permitirá obtener los mejores recursos disponibles para que nuestra red de socios continúe creciendo y podamos entregar un servicio cada vez mejor a nuestros clientes".

“Dentro de las innovaciones al servicio que se introducirán con esta operación destaca el exitoso sistema global de créditos de ClassPass permite a los miembros obtener una mayor flexibilidad de su membresía. Es un algoritmo basado en machine learning para dinamizar la oferta de actividades, lo que permite a los usuarios y centros deportivos maximizar el valor que obtienen de la plataforma”, explicaron.