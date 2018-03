Android y Windows pelean el liderazgo en accesos a Internet

Windows está a punto de perder su trono como el sistema operativo desde el cual se accede más a Internet, como consecuencia del auge del uso y venta de los smartphones en detrimento del de las computadoras. Esto sucede porque las conexiones a la web a través de teléfonos con Android representaron en febrero pasado el 37,42% del total, lo que llevó al sistema operativo de Google a desafiar el histórico dominio de Windows. El sistema de Microsoft lo superó por apenas poco más de 1% de los accesos, ya que según la compañía de monitorización StatCounter, desde éste último se produjeron el 38,59% de las conexiones a Internet.



Los equipos con iOS, en tanto, alcanzaron un 12,99% de los accesos, mientras que el 5,24% de las conexiones se realizaron desde computadoras de Apple (con OS X) y apenas un 0,77% desde Linux.



Se trata de una situación "impensable hace cinco años", indicó en un comunicado reproducido por EFE el consejero delegado de StatCounter, Aodhan Cullen.



En 2012 Windows abarcaba nada menos que un porcentaje de 82% de las conexiones a Internet y Android, apenas un 2,2%, una situación que cambió debido al crecimiento exponencial de la adopción de teléfonos inteligentes y a la contracción del mercado de computadoras personales.



"Android, de Google, está desafiando a Windows, de Microsoft, como el sistema operativo más popular de acceso a Internet", sostuvo Cullen.



En octubre pasado, StatCounter detectó que el uso de la red desde tabletas y móviles había sobrepasado por primera vez las conexiones desde PC.



Claro que Windows todavía domina a nivel global el mercado de sistemas operativos para computadoras desktop (PC y laptops) con un 84,1% de participación durante el mes pasado. "Windows ganó la guerra de las computadoras de escritorio, pero el campo de batalla se movió", explicó Cullen.



En América del Norte, Windows mantiene su liderazgo en los accesos en general, con el 40,7% del total en febrero, seguido por iOS (24,9%) y Android (20,3%). Algo similar sucede en Europa, donde Windows (51,8%) más que duplica el nivel de Android (23,5%). Pero, en cambio, Android lidera cómodamente en Asia, región donde supera el 50% de los accesos, con el 51.8% del total, frente a apenas el 29,8% de Windows.



Las estadísticas de StatCounter Global Stats se basan en más de 15.000 millones de accesos a páginas por mes de más de 2,5 millones de sitios web.



Ayer, además, se cumplieron cinco años desde la creación de Google Play. Con motivo de este aniversario, la compañía desarrolladora de Android publicó la lista de apps más descargadas de la historia para este sistema operativo, entre las que no se incluyen las que ya vienen preinstaladas en los dispositivos ni tampoco los servicios propios de Google.



El top cinco de las apps más descargadas fue liderado por Facebook, seguido por Messenger, Pandora Radio, Instagram y Snapchat.



En el caso de los juegos los más descargados fueron Candy Crush Saga, Subway Surfers, Temple Run 2, Despicable Me y Clash of Clans.