Un aniversario con novedades

Este no es un año cualquiera para SMSV Compañía Argentina de Seguros S.A. y para SMSV Asesores de Seguros S.A., ya que no solo acaba de cerrar el ejercicio 2017/2018 con números positivos, sino que también celebra su 15° aniversario con una posición de privilegio en el mercado. Mariano De Luca se encuentra al frente tanto de la aseguradora como del bróker de seguros, cuyo principal accionista es la Sociedad Militar Seguro de Vida que provee servicios mutuales a los miembros de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y sus familias desde 1901. "La idea es que estas compañías sigan el mismo camino y cumplan también más de 100 años cada una. Nacieron con ese objetivo", afirma.

Para celebrar un nuevo año de vida de ambas empresas, el ejecutivo señala, que tienen varios proyectos en mente, entre ellos la apertura de nuevas oficinas, el lanzamiento de productos innovadores y un rebranding de la identidad de marca de las empresas. Además, De Luca rescata la importancia de la figura del productor asesor de seguros ante el avance de la transformación digital.

- ¿Qué análisis haces de la evolución de la compañía en estos años?

Los primeros años fueron difíciles, como toda empresa nueva, y yo diría que hace unos años las compañías comenzaron a crecer con muy buenos resultados. Nosotros hemos estado creciendo entre 15 / 20 puntos reales por encima de la inflación durante estos años. A tal punto que el bróker hoy está posicionado entre los 25 más importantes de la Argentina. La aseguradora, en lo que es sepelio, vida colectivo e individual, está entre las principales empresas del país. Hemos crecido mucho en estas ramas porque tenemos productos diferenciales.

- ¿Qué resultados arrojó el balance del último ejercicio 2017/2018?

Este último año nos ha ido muy bien. Comparado con el mercado de seguros en general, que ha crecido entre un 25 y 26 por ciento, nosotros cerramos el ejercicio con más de un 30 por ciento de crecimiento, tanto en el bróker como en la aseguradora. En lo que fue crecimiento real de ventas, fue un poco más moderado que el año anterior. Cerramos con un poco más del 30 por ciento de crecimiento en producción y casi un 50 por ciento más en resultados respecto al año pasado.

- ¿Cuáles son las proyecciones para este año?

A partir de julio vemos un primer semestre del nuevo ejercicio económico moderado, aunque la expectativa es que nos vaya bien. Las compañías van a generar una buena utilidad, pero estamos proyectando un crecimiento más leve. El mercado de seguros está muy atado a lo que es el crecimiento del PBI, entonces cuando las familias y empresas tienen menos dinero, la actividad se reduce. Los pronósticos dan un primer semestre del ejercicio económico moderado, esperamos que el segundo pueda repuntar un poco más.

- ¿Qué novedades tienen preparadas para celebrar el 15° aniversario de las empresas?

En septiembre vamos a inaugurar nuestras nuevas oficinas, se trata de un piso nuevo de 750 metros cuadrados que, en este momento, estamos remodelando. A su vez, hemos decidido hacer una renovación total de lo que es la identidad de marca, que ya hemos presentado con un logo más dinámico y actualizado. Con respecto a nuestros servicios, ofrecemos una amplia variedad de productos patrimoniales y de vida. Esperamos que en breve se concrete la suba de deducción impositiva de impuesto a las ganancias en lo que respecta a los seguros de vida. Esto será un gran impulso.

- Mirando hacia el futuro, ¿cuáles son los principales desafíos para la industria?

El gran desafío en la industria será poder atender la demanda de todos los jóvenes que se van a incorporar al mercado y que van a demandar otro tipo de seguros. Productos que, aún, todavía no pensamos. Aquellos que no se sumen a esta era tecnológica quedaran desactualizados. Creo que se van a demandar productos más temporarios, nosotros vemos que, en algunos países, por ejemplo, se toman seguros por uno, dos o tres días. La industria tiene que estar preparada para atender esa demanda. Están entrando nuevos jugadores que demandan nuevos seguros, nuevas coberturas, con nuevas formas de interactuar, y que tenemos que atender. La renovación y la evolución en las empresas, ya no es una opción, es una obligación.