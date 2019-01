Seguros: cuáles son las pólizas que cubren a los vehículos playeros

Los seguros temporales cubren una necesidad puntual y procuran ayudar a que circulen menos vehículos sin seguro obligatorio, hasta que adopten una coberturaanual. Funcionan como un complemento de la póliza anual y en ningún caso puede llegar a sustituirla. Al referirse a seguros temporales, se puede hablar de coberturas para cuatriciclos y buggys, la nueva elección veraniega de vehículos abiertos y deportivos.

"El buggy nació en la Argentina en los años 70, como un vehículo recreativo, copiando una idea nacida a fin de los 60 en Estados Unidos", cuenta Pablo Hernán Viera, administrador y uno de los fundadores del Club de Amigos del Buggy (ver recuadro).

Qué ofrece el mercado

"En Provincia Seguros -destaca Félix Marino, gerente General Provincia Seguros- trabajamos con esquemas de emisión a largo plazo, es decir, buscamos asegurar el riesgo por un tiempo prolongado durante el período en que el asegurado posea la unidad. Pero si el mismo desea un seguro temporal, se puede dar de baja cuando lo disponga. Lógicamente, se cobra por el tiempo utilizado".

Por su parte, Claudio Dulfano, director Técnico de La Caja, aclara que "La Caja no comercializa seguros temporales inferiores a los 30 días. Si bien, no cuenta con seguros por día o semana o quincena, la característica de seguro con vigencia mensual le permite a la compañía tener una posición diferente a la mayoría del mercado tradicional".

Por SOFÍA BUSTAMANTE

Buggys

La Caja comercializa, con carácter general, seguros para autos, motos y vehículos UTV con vigencias mensuales. "Al cabo de ese plazo, el asegurado podrá continuar con su póliza, siempre con períodos mensuales de vigencia. La Caja cuenta con seguro para vehículos UTV patentados o registrados que no sean de competición ni con características deportivas. Deben ser utilizados en lugares permitidos", informa Dulfano.

Provincia Seguros también vio la veta de los buggys. "Aseguramos a aquellos bienes registrables que cuenten con las medidas de seguridad obligatorias para transitar en la vía pública; existe un segmento de vehículos tipo buggy de alta calidad, que se pueden asegurar en coberturas de Responsabilidad Civil (RC) y Terceros, siempre que cumplan con los requisitos mencionados. Ahora bien, los buggys tradicionales de caños, armados fuera de fábrica y con poca estructura de seguridad, no los tomamos". "Buscamos asegurar el total de los riesgos que nuestros asegurados demandan en la medida que se ajusten a las normas de la compañía en cuanto a antigüedad y tipo de vehículo. En caso de un vehículo tipo buggy, se analiza de forma integral el perfil de cliente y el riesgo en sí", explica Marino.

En tanto, Rubén Omar Lozano, jefe La Nueva Cooperativa de Seguros, informa que "no emitimos pólizas de seguros temporales, como así tampoco para buggys. En el corto plazo, no tenemos proyectado incluir ese tipo de coberturas. Para el caso de los cuatriciclos, ofrecemos cobertura de RC para personas transportadas y no transportadas, con un límite de hasta $ 10 millones por acontecimiento".

Cuatriciclos

Desde Provincia Seguros sostienen que: "Para cuatriciclos, ofrecemos coberturas de RC y Terceros (Robo, Daño e Incendio Total). Y para el segmento de Alta Gama tenemos planes que, además, incluyen coberturas de Robo Parcial e Incendio Parcial. Como adicionales contamos con asistencia mecánica y reposición 0 km durante el primer año de vigencia de la póliza cuando la unidad hay sido asegurada como 0 km".

En el caso de los cuatriciclos, la Caja ofrece coberturas de RC, Daños Totales y RC más Robo.

En el marco de la normativa presentada para este verano con el fin de controlar el uso de cuatriciclos, por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, institución aliada en el marco del Programa Amigos de la Movilidad Sustentable y Segura, ATM Compañía de Seguros comparte consejos para circular de modo seguro:

1. Contar con la licencia habilitante y comprobante de dominio.

2. Contar con un seguro de RC, esencial para la seguridad patrimonial del conductor, así como para terceros damnificados. Así se está cubierto ante cualquier accidente.

3. Usar casco, tanto el conductor como el acompañante. Si el casco es abierto, colocarse protección ocular. El casco reduce un 42% las posibilidades de muerte.

4. Conducir solo por zonas o corredores permitidos, establecidos por cada municipio.

5. Respetar la carga máxima indicada por el fabricante. El exceso de carga condiciona las reacciones de manejo, produce alteraciones al frenar y lo hace más inestable, lo que puede generar un vuelco y producir lesiones.

6. Respetar la velocidad permitida y la cantidad máxima de ocupantes sugerida por el fabricante.

8. Los menores de 16 años no están autorizados a conducir cuatriciclos.

A la hora de elegir la compañía aseguradora se recomienda conocer la capacidad de cobertura y servicios a lo largo del país. Que cuente con una buena red de atención al asegurado. Y una óptima relación precio servicio.

En su la mayoría las compañías consultadas no comercializan este tipo de seguros y tampoco lo tienen considerado a futuro.

Karina Longo

Club de amigos

La aventura del buggy es la sensación del aire libre y el bajo mantenimiento, ya que su carrocería es de fibra de vidrio, resistente al óxido. Este vehículo trata de resurgir del olvido. "Debido a su centro de gravedad sobre el eje trasero, y la tracción trasera, es ideal para la playa, ya que permite que no se encaje en la arena", apunta Pablo Hernán Viera, administrador y uno de los fundadores del Club de Amigos del Buggy.

Fundado en 2010, el club cuenta con 500 miembros, muchos sin buggy o en proyecto de restauración. De forma activa, debe haber unos 50 o 60 en el país.

"Al haber pocos, es muy difícil que los alquilen, es casi un auto de colección", dice. Muchos de los buggys que se armaron en los 70 carecen de la documentación reglamentaria. Al ser kit cars o autos para armar uno mismo, muchos quedaron con los papeles del auto "donante" de la mecánica, la mayoría, de Renault Gordini. En el caso de los que fueron patentados, se puede asegurar solo contra RC, ya que, por la antigüedad, no se les da otra cosa. "Con la mayoría de los autos viejos, muchas empresas no quieren asegurarlos o solo ofrecen RC. Esto se debe a que es preferible asegurar un auto con confiabilidad en cuanto a seguridad se refiere, a accesibilidad a los repuestos en caso de hurto de alguna pieza, etcétera. El tema es que los buggys son automóviles, ya es otra cosa", remata Viera.