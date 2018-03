Responsabilidad Civil: la cabeza del mercado

Según el último informe de la SSN, durante 2017, las pólizas de Responsabilidad Civil (RC) representaron $ 8.965.469.000 en primas netas de emisión. Sumando las pólizas integrales para comercio, la facturación de contratos con algún ítem de protección contra terceros superó los $ 15.800 millones. La estadística no contempla al rubro automotor. Incluyendo la RC de vehículos, el movimiento supera los $ 211.000 millones y concentra casi el 40% del mercado.

¿Mayor conciencia aseguradora o pura obligación? Analizando las cifras de la SSN, hay un poco de cada cosa. El ramo crece en los rubros obligatorios y en los que no lo son. "La ley obliga a contratar pólizas de RC en automotores, en la actividad aeronáutica, los ascensores y los establecimientos educativos", detalla Juan Carlos Etchebehere, socio del estudio jurídico Nicholson y Cano. Los seguros obligatorios son los que más suman en el total, pero las coberturas optativas, sobre todo las que protegen a profesionales y comerciantes, representan el gran potencial. En 2017 crecieron 17%.

En las compañías aseguran que la RC es un rubro que cuenta con múltiples nichos. "Comercializamos una amplia gama de productos", afirma Marcelo Perona, gerente Técnico de Intégrity Seguros. El ejecutivo explica que las actividades comerciales e industriales generan la mayor cantidad de negocios. "Estas líneas se desarrollan bajo la cobertura de RC Comprensiva. Debemos destacar las relacionadas con eventos y exposiciones, solicitadas con frecuencia", explica. Otro nicho que funciona muy bien es el de cartelería. "Los carteles y letreros instalados en la vía pública requieren de una póliza de RC para ser habilitados", agrega Perona.

La construcción genera muchas operaciones. "Esta actividad tuvo una evolución, lo que favoreció la comercialización de la cobertura que protege al dueño o propietario de la obra, constructora, demoledor o director de obra frente a posibles daños que origen a terceros. La suba de las ventas se potenció en CABA por la exigencia de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, que obliga la contratación de una póliza por una suma asegurada fija establecida en las obras que impliquen demoliciones o excavaciones", dice Perona.

La normativa animó a varias compañías a diseñar nuevas pólizas. "A partir de la obligación de la suma mínima asegurada, en CABA, para todas las demoliciones mayores a 50,00 m2, ofrecemos coberturas diseñadas para acompañar a los directores de obras", apunta Maximiliano Rodríguez, subgerente de Seguros Generales de Provincia Seguros. La compañía tiene como meta concentrar el 2% del mercado en este tipo de primas.

"Casos mediáticos hacen que la sociedad tome conciencia sobre estar respaldados. No estamos hablando del profesional o empresa que realiza la actividad, sino también de los consumidores. A nadie se le ocurría enviar a sus hijos a una escuela que no cuente con un seguro de RC. Lamentablemente, en el caso de las demoliciones, la normativa fue producto de la preocupación social que generó la muerte de tres personas en un gimnasio de Villa Urquiza, que colapsó mientras en un lote aledaño se realizaba una excavación", destaca Rodríguez.

El ramo de los obligatorios tiene una cantidad de productos a medida de la letra chica de cada jurisdicción. "Tenemos coberturas de RC específicas para hospitales, gimnasios y establecimientos educativos. Esta última, de carácter obligatorio, se incluye en el seguro de Integral de Comercio y es un producto que combina riesgos como Accidentes Personales para alumnos y el Seguro de Vida Colectivo para el personal. Esta combinación tiene muy bajo costo, lo que la hace muy conveniente", indica María Luz Gómez, gerente Comercial del Instituto Asegurador Mercantil. La RC representa en el Instituto Asegurador Mercantil más del 30% de su cartera de patrimoniales.

Con inserción en el segmento comercios, la compañía lanzó hace poco una cobertura para parklets, espacios que extienden la atención de bares y restaurantes a la calzada. "Si bien están rodeados de las protecciones necesarias para la seguridad de sus clientes, deben resguardarse ya que también están bajo la supervisión del Gobierno de CABA con los centros comerciales a cielo abierto", explica Gómez.

También incursionaron en el negocio turístico. "Creamos Agencia Segura, que da respaldo ante las consecuencias económicas de los incidentes que puedan sufrir los clientes en sus oficinas o en otro lugar mientras se encuentren bajo custodia de la agencia. Abarca los errores u omisiones que produzcan perjuicios a sus clientes en cuanto a ingreso a otros países, transporte u hotelería y solidariamente con aquellos que sean responsabilidad directa de los prestadores contratados", agrega.

Para Horacio Bach, Head of Surety, Casualty & Financial Lines de Zurich Argentina, es un ramo en el que queda mucho por explotar. "Representa un mercado maduro en el segmento de grandes firmas y un mercado en desarrollo en el de pymes. Es importante lograr una mayor concientización en la necesidad de este tipo de productos en un país con alta tasa de judicialización, como es la Argentina", indica.

El mercado corporativo es la gran apuesta para Zurich. "Es un pilar estratégico en nuestra propuesta de valor al segmento corporativo. Contamos con una amplia gama de soluciones para satisfacer necesidades de las empresas, resguardando su patrimonio de daños o lesiones ocasionados a terceros, para que puedan desarrollar su actividad. Ofrecemos principalmente las coberturas RC Operaciones, RC Operaciones y Productos, y Retiro de Productos".

Las coberturas para profesionales, si bien no son obligatorias, avanzan a paso firme. Durante 2017 estas primas crecieron 10%. Las primas por mala praxis médica aumentaron un 15%. Hay especialidades, como la anestesiología, la obstetricia y la ginecología en las que es casi impensable dar turnos sin tener un contrato de RC, pero ahora se le están sumando otras menos litigiosas.

"Las profesiones vinculadas a la salud son las que más primas generan. Esto está relacionado con la mayor conciencia aseguradora dado que son ellos los más expuestos a reclamos", advierte Matías Decicilia, jefe del Sector de RC y Seguro Técnico de Federación Patronal Seguros. "Contamos con una amplia suscripción para personas físicas entre odontólogos, bioquímicos, farmacéuticos, psicólogos, kinesiólogos ya sea bajo la modalidad de póliza individual o colectiva y es restrictiva en lo que respecta a instituciones de salud".

La compañía está aprovechando el know how de uno de los ramos más litigiosos del mercado para avanzar sobre el resto de la RC. "Comercializamos las dos modalidades de coberturas que se encuentran vigentes en el mercado, Base Ocurrencia y base Reclamos. El profesional cuenta con asistencia legal, defensa en juicio civil y asesoramiento en lo penal, con un cuerpo de profesionales distribuidos en todo el país al servicio de nuestros asegurados".

Para este año planean continuar diseñando productos. "Actualizamos nuestras condiciones contractuales confeccionando un clausulado modular que les permitirá a los asegurados un mejor entendimiento. El formato de estas condiciones nos habilita a suscribir las profesiones más conocidas y solicitadas y también aquellas menos requeridas, e incluso adaptarlas a cualquier nueva profesión que se pueda crear en un futuro", indica Decicilia. El ejecutivo asegura que hay un gran potencial fuera del ámbito de la Salud. "Como contadores, abogados, escribanos e ingenieros. Queda mucho camino por recorrer. Trabajamos con los colegios y entidades que los agrupan para generar conciencia aseguradora", afirma.

Zurich apunta a un nicho prometedor: los CEOs. "Brindamos RC Directores y Gerentes, que cubre la pérdida económica que pudieran sufrir los directivos o ejecutivos de la empresa como consecuencia de un reclamo de un tercero ocasionado por un error u omisión en el ejercicio de sus funciones, y RC Profesional destinada a proteger a las empresas de servicios profesionales y a personas contra pérdidas financieras causadas a terceros por un error u omisión en prestación de sus funciones", apunta Bach.

Está planeando traer al país productos que andan muy bien en otros mercados, como la Cyber Liability, amplia gama de productos relacionados con el riesgo informático. "Nos encontramos en proceso de desarrollo para brindar un producto adaptado a las necesidades y regulaciones de nuestro país", adelanta Bach.

Mientras tanto continuarán acompañando la evolución del segmento corporativo. "Con fuerte hincapié en el desarrollo de nuevos negocios en especial en el segmento middle market, para ayudar a las pymes a proteger su negocio", indica el ejecutivo.

Martín Ferrari, CEO del bróker 123Seguro, afirma que la coyuntura hace que estas pólizas ganen potencial. "El seguro de RC crece porque al ir hacia un sistema más de libre empresa, las personas y las firmas tienen que transferir su riesgo a alguien, ya que existen más posibilidades de juicios o de acciones por temas relacionados con la RC o sea el daño que genera desde el punto de vista monetario a una persona la acción de un otro", subraya.

Bach coincide en que la RC está ligada a lo macro. "Confiamos en que el crecimiento económico esperado para los próximos años y el arribo de inversiones favorecerá el desarrollo y crecimiento de este tipo de productos. El segmento seguros tomará mayor participación en el PBI y que los productos de RC serán parte de los que empujen este crecimiento".

Vía judicial

El mercado está marcado por la litigiosidad y la RC no escapa a la ley. "Si bien es un costo para las aseguradas no está relacionado exclusivamente con el valor de las primas, lo que sí tiene relación directa es la siniestralidad de una actividad. Sin siniestros no hay ligitiosidad, y si hay deben estar acompañados por una buena respuesta de parte del asegurador", afirma Rodríguez. "Los índices de siniestralidad del mercado de seguros de RC registraron aumentos, por el incremento en los costos de cada siniestro. La mayor complejidad de los modelos de negocios pueden potenciar un aumento de los reclamos. Habrá que estar atentos a los incidentes cibernéticos, la nanotecnología, los drones, la retirada de productos y los incidentes medioambientales", dice Bach.