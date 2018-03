Pólizas por el mundo

España: el año de las aseguradoras

UK: Uber gana batalla legal

Costa Rica: a la cabeza

México: póliza anti-hackers

Chile: se promueven las inversiones

Corea: pérdidas por u$s 3.400 millones

Las aseguradoras españolas cerraron en 2016 el mejor año de su historia: vendieron, en total, 63.827 millones de euros en pólizas, un 12% más que en el 2015. Las estimaciones de cierre del ejercicio de 2016, que fueron publicados por el sitio web español Cinco Días, muestran que la facturación del ramo de no vida (autos, hogar, multirriesgo) aumentó el año pasado un 4,49%, gracias especialmente al tirón de los seguros para coches (+5,11%, hasta 10.565 millones). Hacía 12 años que este segmento no registraba un avance tan fuerte. También destacaron los seguros sanitarios, que aumentaron su facturación un 5,07%, hasta los 7.734 millones de euros. Por su parte, los multirriesgos ingresaron un 3,09% más por la venta de pólizas, hasta los 6.767 millones. Bajo este término se incluyen pólizas de hogar, comunidades de vecinos, comercios. Del mismo modo, el ahorro gestionado en productos de seguro de Vida -medido a través de las provisiones técnicas- alcanzó los 177.735 millones de euros en el año, lo que supone un incremento interanual del 5,98%. Según la Unespa, el 2017 será un año de mayor crecimiento.La empresa de servicios de transporte, Uber, ganó en Inglaterra el caso contra Transport’s for London (TfL), organismo que elevó una petición a la Corte para que los conductores tengan, por ley, un seguro comercial permanente.Asimismo, Uber ganó una segunda batalla. TfL también demandó que la empresa de taxis opere un call center en la capital inglesa y, a su vez, que a los choferes extranjeros se les exija aprobar un exámen de inglés. De acuerdo a un informe de Financial Times, Uber ganó el caso por las pólizas comerciales y el call center, pero TfL logró que la Corte apruebe la medida del exámen de inglés.Tom Elvidge, gerente General de Uber en Londres, aclaró que la firma iba a apelar a la causa de TfL ya que exigir un examen es “injusto” y pone en riesgo a 33 mil empleados. Para TfL, el requisito es fundamental ya que los conductores, en caso de emergencias médicas, puedan comunicarse adecuadamenteEl sistema asegurador de Costa Rica es el que más contribuyó al desarrollo con un aumento de u$s 133,96 millones, equivalentes a una suba del 12,6%. El ramo de Automóvil es el que más impulsó la dinámica del mercado con una suba de u$s 125,43 millones. En este ramo, Costa Rica es el país que mayores primas emitidas registra con un monto de 366,59 millones, es decir, el 35% del mercado total del Istmo. En segundo lugar, se ubica Panamá con un volumen de 283,29 millones, es decir, produjo el 27% del total. En segunda posición se ubica el ramo de Vida que, a diciembre de 2015, ocupó el primer lugar. En 2016, finalizó con una emisión de primas de 1.039,18 millones, que significó un incremento de 11,8%. En este plan el país que presenta mayor volumen de primas es Panamá, en el cual se emitieron primas por la suma de 346,17 millones equivalentes al 33,3% del mercado total. A continuación se posiciona Costa Rica emitiendo un volumen de primas de 185,85 millonesActualmente, se estima que 65 % de las empresas cuentan con medidas mínimas para proteger los datos que concentran, lo que las posiciona en situación de riesgo de enfrentar ataques cibernéticos. Estos delitos, según datos de GNP Seguros, representan pérdidas de 2 mil millones de dólares en México.Ante este panorama la aseguradora GNP lanzó un seguro que cubre financieramente a las empresas de los siniestros que enfrenten por ataques cibernéticos, como robo de base de datos, secuestro de información y otros hackeos.Desde GNP, destacaron que el seguro lo podrán adquirir desde pequeños negocios, como médicos, abogados hasta grandes empresas. La suma asegurada límite que contempla este seguro asciende a 10 millones de dólaresEl Consejo del Banco Central de Chile ha decidio ampliar el límite de inversión en el exterior para las compañías aseguradoras y reaseguradoras desde un 20% hasta el 30% de sus reservas técnicas y patrimonio de riesgo, acorde a las normas contenidas en la Ley N° 20.956, que estableció medidas para impulsar la productividad.Con el objetivo de resguardar que estos ajustes de cartera de inversión de las aseguradoras no afecten el funcionamiento de los pagos internos o externos y minimizar el riesgo que conllevan las inversiones, la ampliación del límite se materializará de forma gradual. Serán dos incrementos de 5%; uno ya fue ejecutado, el otro será el 1 de septiembrePor la crisis económica y financiera que se vive en Corea del Sur, las personas están cancelando las pólizas de seguros y esto generó, en los primeros nueves meses del 2016, pérdidas en las compañías por u$s 3.400 millones. Los datos los brindó el Servicio de Supervisión Financiera, organismo de control de ese país. La tendencia pudo ser anticipada por los malos resultados obtenidos por el sector en 2015. En ese año, se registraron pérdidas por más de u$s 4.000 millones.Producción: Santiago Lilo