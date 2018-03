Pólizas por el mundo

Estados Unidos: Obamacare vigente

Inglaterra: Futbolistas blindados

Nueva Zelanda: Alianza estratégica

Corea: Allianz Life estrena VP

En una entrevista para Fox News, el presidente Donald Trump afirmó que este año no habrá cambios en el sistema de salud conocido como ObamaCare. "Seguramente llevará un tiempo establecer una reforma y se podría dar el año que viene", aclaró el magnate, extendiendo su promesa de campaña.Según un estudio realizado por la aseguradora JLT Specialty (JLT), debido a las lesiones de los futbolistas de la Premier League, la liga inlgesa que es la más importantes del mundo, los clubes perdieron alrededor de u$s 130 millones en coberturas. Este monto fue alcanzado en tan solo media temporada de la liga, entre julio y diciembre de 2016, en un período que tuvo un pico histórico de más de 366 jugadores lesionados. En el ranking de clubes que sufrieron mayores erogaciones, el líder es Manchester City, que pagó más de u$s 16 millones. Lo siguen Arsenal, con pagos de u$s 14 millones; y West Ham, con un costo de u$s 11,5 millones. Las explicaciones que dan los analistas tienen un punto en común: un cronograma extenuante y la falta de descanso que tienen los clubes entre una temporada y la otra.La reaseguradora Swiss Re y la tecnológica alemana SAP se unieron para generar nuevos sistemas digitales y así atender las exigencias de los reguladores globales del rubro financiero. El objetivo es standarizar y simplificar el manejo de información y su presentación a los organismos.El exdirector del Instituto de Desarrollo de Seguros Coreano, Kim Soo-boong, pasará a ser vicepresidente de Allianz Life Korea en marzo.Producción: S.L.