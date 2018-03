Pólizas por el mundo

Estados Unidos: abren oficinas en Miami para llegar a clientes en América latina

Contego Underwriting, proveedor especialista de reaseguros y seguros a los mercados internacionales de la construcción y la ingeniería, anunció la inauguración de una nueva oficina en Miami que ofrece soporte y servicio locales a clientes en América latina. La apertura brindará a los agentes locales un acceso mejorado a la capacidad y experiencia de aseguramiento del mercado londinense en el campo internacional de maquinaria y plantas.El fondo de inversión estadounidense Apollo se ha adjudicado la aseguradora lusa Acoreana, cuya venta fue exigida por Bruselas en el plan de reestructuración impuesto a Banif, propietario del 47,7% de sus acciones y que posteriormente se adjudicó el Santander, mientras que el 52,3% restante es propiedad de Rentipar. Apollo se adjudicó en 2014 Tranquilidades, la aseguradora del antiguo BES, y ahora integrará la cuarta compañía del país en No Vida, con 274,56 millones de euros en ingresos por primas.Los consumidores de la generación Y son más propensos a comprar un seguro online, utilizando una tablet o un teléfono móvil que las personas más mayores, según revela un estudio centrado en Reino Unido lanzado recientemente por Finaccord. Partiendo del análisis de una gama de diferentes productos de seguros comúnmente adquiridos por los clientes individuales, el informe revela que el 16,2% de todas las compras online de todos estos tipos de pólizas en el país se hizo el pasado año a través de un dispositivo móvil, mientras que el 84,8% restante fueron adquiridos a través de un ordenador portátil o de mesa. Entre los millennials, el 20,3% de las pólizas online se contrataron mediante un dispositivo móvil (13,9% usa una tablet y un 6,4% un teléfono móvil). Entre los consumidores de entre 35 y 54 y los de 55 años, el ratio baja al 14,2% y el 14,3%, respectivamente.Según un informe reciente presentado por Crédito y Caución, desde finales de 2014, la Administración está sometida a una gran presión social por los escándalos de corrupción que ha debilitado su capacidad para acometer las reformas estructurales del país y prevé que la contracción económica en Brasil alcance el 3% en 2016, con un empeoramiento del desempleo y una inflación cercana al 7%. La retracción económica dificulta la consolidación fiscal. Este año, se prevé que el déficit alcance el 8% llevando la deuda pública hasta el 70% del PBI. También el crecimiento de la deuda corporativa entre 2007 y 2014 es uno de los más intensos que se han registrado en los mercados emergentes.Los pagos empresariales siguieron deteriorándose en 2015 retrasos en los pagos en 8 de cada 10 empresas chinas, según la 13° encuesta sobre gestión del riesgo de crédito en las compañías realizada por Coface. Un alto porcentaje de los encuestados (más de 4 puntos porcentuales, es decir el 10% del total) registraron retrasos en los pagos superiores a 150 días; un 17,9% de las empresas encuestadas se han enfrentado a retrasos en los pagos de larga duración (más de 180 días) y las cantidades adeudadas representan un 5% de su cifra de negocio anual. La aseguradora prevé que el PBI se ralentizará hasta el 6,5% este año (frente al 6,9% de 2015), y que la presión a la baja sobre el RMB y la volatilidad del mercado de valores serán dos de las principales preocupaciones para el mercado durante este ejercicio.La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) dio a conocer el Informe Financiero del Mercado Asegurador correspondiente a 2015. Entre enero y diciembre, las ventas totales de este mercado alcanzaron los u$s 10.432 millones, lo que significó un aumento real del 14,5% respecto a las registradas en igual periodo del año anterior. En cuanto a los beneficios, éstos sumaron los u$s 605 millones, lo que representó un alza real del 22,7% con relación a los obtenidos en 2014.La salvadoreña Seguros Vivir recibirá una inversión de u$s 1,5 millón en los próximos dos meses, como parte del nacimiento de Grupo Humano en República Dominicana y Centroamérica. "Vamos a completar en los próximos 60 días el patrimonio de la empresa hasta que alcance los 5 millones de dólares", expresó el presidente ejecutivo de Grupo Humano, Eduardo Cruz. El empresario dominicano aclaró que esta meta se alcanzará durante el primer semestre de 2016.