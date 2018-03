Pólizas por el mundo

Uruguay: siguen en aumento los pagos por siniestros sin cobertura

El Banco Central del Uruguay adelantó información del sector asegurador. El sector pagó en 2015 unos u$s 676 millones en indemnizaciones a sus asegurados, de acuerdo a un informe que divulgó la Asociación Uruguay de Empresas Aseguradoras. La evolución de los siniestros abonados por coberturas especiales del Seguro Obligatorio de Automotores (SOA) mantuvo su tendencia alcista. Al cierre del ejercicio 2015, se abonaron u$s 4,7 millones por 924 reclamos, correspondientes a siniestros generados por vehículos que carecían del seguro, se dieron a la fuga o eran hurtados.La venta de seguros contra riesgos catastróficos en México reportó un alza de 27% durante 2015, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). El año pasado, la colocación de estas primas cerró en unos u$s 852.534 millones, monto superior a los u$s 668.032 millones que se contrataron en 2014. Estos seguros cubren las afectaciones que provoque un fenómeno natural como puede ser un terremoto o huracán.El seguro del automóvil puede variar hasta 670 euros según dónde se resida, de acuerdo al índice de precios del seguro del automóvil, elaborado por el comparador Rastreator.com. Así, en Galicia se paga una media de 397 euros en la modalidad de terceros ampliado y 1.130 a todo riesgo, la tercera más alta, mientras que Ceuta y Melilla es la zona más cara en ambas modalidades, 428 euros en terceros ampliado y 1.528 euros a todo riesgo. La diferencia de precio puede llegar al 57% para la modalidad de los seguros a terceros ampliado, hasta los 155 euros y al 79% para el tipo de seguro a todo riesgo, unos 670 euros.Donald Trump publicó un plan de reforma de salud de siete puntos en el que pide que se derogue el Obamacare, al eliminar las barreras estatales que impiden la venta de seguros médicos y al hacer que los pagos de las primas de seguro de salud de los individuos sean deducibles de impuestos. Las reformas buscan ampliar el acceso a la asistencia médica, al hacer que la atención médica sea más accesible y al mejorar su calidad, de acuerdo con el plan publicado en el sitio web de la campaña de Trump. El candidato demócrata también pide que se elimine el mandato individual, el cual bajo Obamacare requiere que todos los estadounidenses tengan seguro de salud.La FFSA, que reúne a las aseguradoras francesas, y la GEMA, que hace lo propio con las entidades mutualistas, continúan sus trabajos para, a partir del 1° de julio, contar con un único órgano de representación que se denominará Fédération Française de l'Assurance (FFA). Así, se decidió la estructura interna, con una Secretaría General, un responsable de la División de Asuntos Públicos y Comunicación, un responsable de la Gestión de Asuntos Sociales y una Dirección de Tecnología e Innovación. En todos los casos, reportarán directamente al presidente. Además, habrá dos delegaciones generales, que se encargarán de diferentes áreas dentro de la estructura interna. Una más enfocada al negocio asegurador y otra más funcional (economía, estudios y estadísticas; y europea e internacional).La industria de seguros en Chile continúa mostrándose muy dinámica en términos de fusiones y adquisiciones, a pesar de la fuerte competencia de mercado. En el negocio de Seguros Generales, Fitch indica que la entrada de nuevos actores en los últimos años se manifestaría en una brusca redistribución de las primas entre las compañías ligadas a aseguradores internacionales y locales. Así, las firmas ligadas a inversores extranjeros que habían concentrado en los últimos años entre el 60% y el 65% del volumen de primas, tenderían a concentrar en el corto y mediano plazo rangos de entre el 85% y el 90% de la prima suscrita. Por otro lado, Fitch prevé para este año un incremento nominal de las primas de seguros de Vida en torno al 10%, "evidenciando una desaceleración respecto del intenso crecimiento de prima del 19% esperado para 2015".