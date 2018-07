Las coberturas para el agro ante el cambio de paradigma

Las nuevas tecnologías permiten tomar decisiones para incrementar la producción y anticiparnos a las consecuencias del cambio climático. En este sentido, según Ezequiel Glinsky, director de proyectos de transformación digital de Microsoft Argentina, "el futuro del campo pasa por la inversión en tecnología que sea accesible para todos. La Inteligencia Artificial puede ser el acelerador más grande del progreso".

El de seguros es uno de los sectores de la economía que menos adopción e innovación tecnológica ha exhibido en los últimos años. Sin embargo, empresas como Paraná Seguros ya utilizan estas tecnologías para generar información de valor, tomar decisiones que ayudan incrementar la producción y anticipar las consecuencias de los cambios climáticos. Guillermo A. Thomas, Gerente de Agro Granizo de Paraná Seguros, dice al respecto: "Ese retraso en la adopción tecnológica puede convertirse en oportunidad ya que está todo por hacerse en materia de servicios al asegurado y nuevas coberturas. El sector agrícola se ha convertido en un factor de crecimiento y estratégicamente ha subido su valoración mundial".

La empresa desarrolló el sistema de alarma Terogranizo, una aplicación que se diseñó para complementar a los seguros agrícolas de granizo a partir del procesamiento inteligente de datos. Brinda un servicio de utilidad para el agricultor, combinando Internet de las Cosas, tecnologías predictivas climáticas y soportes de comunicación. Lo que hace es advertir a los productores tres horas antes sobre tormentas fuertes y probable caída de granizo. El sistema procesa los datos con Microsoft Azure que, basándose en información que recibe en tiempo real, provee al asegurado y a la firma datos confiables para poder avanzar en la tasación y cobertura de daños. El sistema comenzó a enviar mensajes el 25 de agosto de 2017 y produjo 2067 alertas y 2323 alarmas hasta la fecha.

"Desde Paraná Seguros estamos impulsando acciones que apuntan a brindar al agricultor, las herramientas necesarias para el monitoreo de sus seguros agrícolas. En la actualidad 'granizo con adicionales', pero en el futuro cercano será 'multirriesgo", expone el vocero y agrega: "Si bien la comunidad agroindustrial argentina es una de las más proclives del mundo en la adopción rápida de nuevas tecnologías, en lo que es seguros estamos un poco más retrasados. Son necesarios la acción educativa, los productos verdaderamente útiles, trasparentes, la prima customizada, tasaciones ágiles y profesionales, rápido pago de siniestros y prácticas sanas en materia aseguradora y de servicios conexos".

Por SOFÍA WACHLER Mirá también El desafío de la conquista del espacio Las coberturas para satélites se encuentran en plena evolución y la industira invierte unos 30.000 millones de euros en primas. Cerca de 40 compañías aseguradoras actualmente se reparten los riesgos aeroespaciales.

Actualmente se encuentra asegurada aproximadamente el 50% del área sembrada del país, mientras que en Estados Unidos esa cifra llega al 90%. "Debiera subir por encima del nivel máximo ocurrido en la campaña 2012-13 del 61% para encaminarse a un nivel de aseguramiento cercano al 80%", plantea el ejecutivo. "De concretarse el seguro multirriesgo con participación estatal estaría más cerca de lograrse ese objetivo en el mediano plazo. De lo contrario, la curva de crecimiento será seguramente más lenta".

Hay que mencionar que no existe conciencia aseguradora en la mayor parte de los agricultores. No obstante, depende de la aversión al riesgo de cada uno de ellos la cual es más evidente en los productores chicos y medianos de la Pampa Húmeda. "En general no siempre aseguran, evalúan el nivel de endeudamiento, los precios a futuro. Los grandes productores tienen mayor tendencia a asegurar cada campaña, sobre todo, si son compañías con accionistas a quienes responder". Para revertir esta realidad, con TeroGranizo Paraná Seguros realiza todos los años entre 20 y 30 charlas con agricultores educando a través de los casos analizados y mostrando datos de la realidad respecto a la conveniencia de estar asegurado. "Es un cambio cultural que debe ser considerado", expresa Guillermo A. Thomas.

Por su parte, Jorge Civano, director de la aseguradora, concluye: "Al seguro agrícola lo vemos estancado en cuanto al volumen. La guerra de tarifas ha minado la rentabilidad de la rama y ha desalentado a continuar operando en el país a muchas reaseguradoras internacionales. Granizo debiera ser un nicho más protagónico teniendo en cuenta su importancia estratégica en un país destinado a producir más de 200.000 millones de toneladas de cereales y oleaginosas en pocos años".

Desde fin de 2015 Paraná Seguros se encuentra en un proceso de recambio tecnológico. En el marco de este proceso, implementó un nuevo sistema central (Comercial y ERP) que permitió fijar las bases para el crecimiento en materia de productos y servicios de valor a los asegurados, terceros y productores y asesores de seguros.