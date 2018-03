La transformación digital en la industria aseguradora

El contexto en el que nos encontramos no se trata de una época con algunos cambios, sino de un verdadero cambio de época. La transformación digital está impactando en toda la sociedad, y en consecuencia, en la industria del seguro, siendo un desafío que los miembros del sector no pueden dejar de contemplar.

La gran irrupción del big data, producto de la enorme penetración de Internet a escala mundial y la masiva apropiación de la gente a través del uso de las redes sociales, ha generado en las empresas la necesidad de repensar todos sus procesos y su modelo de negocios para sobrevivir en sus mercados.

Hoy, el consumidor de la industria cambió. Un joven de 25 años no tolera que le hagan llenar papeles y atravesar largos trámites para poder gestionar una póliza, sino que quiere estar cubierto y acceder a una experiencia de usuario personalizada mediante un simple clic. Asimismo, se trata de una persona que investiga y dice lo que piensa en las redes sociales, poniendo sus opiniones, intereses, y preocupaciones a disposición de quienes quieran o puedan escucharlos.

Esta situación que parece una amenaza es una gran oportunidad, en donde internet es la estrategia de la transformación organizativa. Esta transformación no debe implicar un cambio de identidad pero sí del modelo de negocios. Si bien encontramos algunos portales de la industria que tratan de sustituir de forma online los mismos mecanismos que hacían en el mundo offline, consideramos que eso sólo no va a funcionar. Si es digital es rápido, es transparente, elimina los obstáculos, las burocracias y las fronteras, por eso se hace necesario planificar un cambio verdadero.

En este contexto, ¿cuáles son las vías tecnológicas que las empresas del sector deberían tener en cuenta para transformar digitalmente la industria de seguros? Desde CESSI, la Cámara de la Industria argentina del Software y los Servicios Informáticos, consideramos que son cinco los tópicos principales:



- Nube (Cloud): esta tendencia será cada vez más escuchada desde los departamentos de tecnología. Las empresas están migrando sus actuales plataformas a la nube, lo que les libera hasta un 80% de su presupuesto asignado a IT para destinarlo a incorporar herramientas y proyectos de software que le agreguen valor a su negocio.



- Análisis predictivo (Analytics): el big data es solo ruido si no puede analizarse para detectar patrones de comportamiento, entender lo que la gente quiere y encontrar los nichos de valor en los que la empresa se puede especializar.



- Dispositivos móviles inteligentes (Mobile): tienen una capilaridad única para llegar al consumidor y ganarse su decisión de compra generando más y mejores puntos de contacto, dentro de una experiencia multicanal 7x24. Los que no puedan llegar al teléfono, no podrán llegar al consumidor para ganarse su decisión de compra.



- Redes sociales (Social): La información está fuera de la empresa. Los usuarios dicen lo que piensan acerca de las compañías de una forma viral y exponencial. Anteriormente, el diferencial del productor de seguros era la capacidad de conocer las necesidades particulares de los consumidores. Ahora esas opiniones están online, sólo es cuestión de poder recabarlas y analizarlas.



- Contexto de máxima seguridad (Security): que resguarde a las transacciones comerciales de los ciberdelitos, tales como los de fraude contra la identidad y la privacidad.

Quienes logren esta transformación digital a través del CAMSS (Cloud, Analytics, Mobile, Social, Security) serán los disruptores de su mercado y emergerán como los auténticos líderes del sector. Las empresas socias de CESSI están preparadas para ayudar a las organizaciones de la industria del seguro para que logren un exitoso viaje hacia lo digital.