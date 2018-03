La agenda 2017 del CEO asegurador

Una amplia oferta de congresos convoca una vez más a los profesionales del universo de los seguros en distintas ciudades del mundo. ¿El objetivo? Debatir sobre la actualidad y el futuro del nicho. Aquí, una lista de recomendados, y sugerencias para aprovechar y conocer los atractivos turísticos de cada destino.

Producción: Agustina Devincenzi

24° Edición de la Semana del Seguro

52° Jornadas de Estudio para Directores del Sector Seguros

Cumbre de Gestión de Siniestros América latina

XXI Congreso de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos

36° Conferencia Hemisférica de Seguros Fides

Con una veintena de actividades en tres jornadas y más de 300 ponentes, es el punto de encuentro de la industria aseguradora española. Todos los años reúne a entidades del rubro para debatir soluciones estratégicas y cambios normativos. Esta vez, se recreará la famosa sala de suscripción de Lloyd’s, con boxes que albergarán a suscriptores de distintos sindicatos.Dónde: Centro de Convenciones Norte de la Institución Ferial de Madrid (IFEMA), Madrid, España.Cuándo: Del 21 al 23 de febrero.Costo: La entrada es libre y gratuita, con previa inscripción, aunque hay charlas privadas.Dato: Algunos hoteles madrileños ofrecen descuentos durante la Semana del Seguro. Para acceder al listado de aquellos que se encuentran adheridos, se debe consultar la web del evento.Tip viajero: El seminario se realiza a 30 minutos del centro de Madrid, al que se puede llegar por metro o auto para visitar sus principales atracciones.Más información:http://semanadelseguro.inese.es/Bajo el concepto "Entendiendo el mundo que viene" y con hincapié en el crecimiento, estas jornadas analizarán el contexto venidero y los retos que deberán afrontar quienes están a cargo de la dirección. La inscripción cierra el 24 de marzo.Dónde: Grand Hotel Krasnapolsky, Ámsterdam, Holanda.Cuándo: Del 23 al 25 de abril.Costo: Para asistentes solos y adheridos a Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones (ICEA), cuesta 1.275 euros + IVA. De lo contrario, 1.875 + IVA. Para quienes vayan acompañados, vale 1.775 euros + IVA (adheridos), y 2.375 + IVA (no adheridos). Además de la participación en el congreso, el monto incluye un cóctel, cafés, dos almuerzos, una cena y excursiones para acompañantes.Dato: El alojamiento en el hotel sede no está incluido, pero existen varias promociones. En la página web del evento, hay detalles de las tarifas especiales que brindan.Tip viajero: Localizado en la plaza principal y cerca de los mayores puntos de interés, el Grand Hotel Krasnapolsky cuenta con vistas panorámicas y se encuentra a 15 minutos en tranvía del barrio de los museos. Por otra parte, ya están planeadas las actividades para los acompañantes, que se pueden chequear en el sitio web del encuentro.Más información: rebeca.gonzalez@icea.esLa novedad de 2017. Se trata de la primera cumbre dedicada a transformar el manejo de siniestros en una ventaja competitiva, con foco en una estrategia basada en el equilibrio entre el cliente y los gastos de gestión. Entre los oradores, hay representantes de Zurich, Allianz y AXA Seguros, que compartirán los aciertos y errores a lo largo de su trayectoria.Dónde: Mayfair Hotel & Spa, Miami, Estados Unidos.Cuándo: 25 y 26 de abril.Costo: El importe ronda en torno a los u$s 2.799 y contempla la asistencia a las charlas, dos almuerzos y los coffee break.Dato: La conferencia pone especial atención en el relacionamiento, por lo que genera espacios para que los asistentes se conozcan. Para alcanzar este fin, propone un método "más efectivo" que el "tradicional": antes de que suene la campana, en las sesiones de speed networking tienen solo dos minutos para presentarse, intercambiar tarjetas y acordar una cita para más tarde en los networking cafés.Tip viajero: Las proximidades del hotel sede abarcan a sitios turísticos como el centro comercial CocoWalk, el Parque Histórico Estatal Barnacle, el museo y los jardines de Vizcaya, la bahía Biscayne y Key Biscayne, entre otros.Más información: info@hansonwade.comEn mayo, llega el XXI Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos (CLAIN) con ejes temáticos que girarán en torno a la administración de riesgos y tendencias reglamentarias. Los interesados pueden anotarse antes en el concurso de ensayos. Los ganadores recibirán una invitación con todos los gastos pagos, más un incentivo económico. Dentro de este marco, tendrá lugar EXPO CLAIN, donde las organizaciones podrán exponer sus servicios.Dónde: Hotel Real InterContinental de San José, Costa Rica, localizado junto al centro comercial más prestigioso de la ciudad, el Multiplaza Escazú, con 365 locales, restaurantes y los complejos empresariales más importantes.Cuándo: 18 y 19 de mayo.Costo: Antes del 17 de marzo, el encuentro tiene un valor de u$s 625. Luego, u$s 675.Dato: El programa incluye el ingreso a todas las conferencias y a EXPO CLAIN, dos almuerzos, una cena de bienvenida y otra de cierre, material en formato digital, certificado de asistencia y porta documentos.Tip viajero: El Volcán de Arenal, la Isla Tortuga, el Parque Nacional Manuel Antonio, el teleférico del bosque lluvioso y el tour del café, entre las excursiones que se pueden hacer.Más información: http://www.clain2017.com/La Federación Interamericana de Empresas de Seguros (Fides) realiza una vez más su Conferencia Hemisférica. Bajo el lema "Seguros ante la ola del futuro", la edición XXXVI se centrará en el impacto de las nuevas generaciones en el nicho, los últimos canales de comercialización, la contratación de pólizas por medios electrónicos y los riesgos cibernéticos. Formarán parte de la reunión referentes internacionales y líderes argentinos de Pirámide Technologies, Markel International y Berkley.Dónde: Hotel Crowne Plaza San Salvador, El Salvador, estratégicamente ubicado en el complejo financiero World Trade Center, donde convergen centros gastronómicos y multinacionales.Cuándo: Del 12 al 15 de noviembre.Costo: Para los miembros de FIDES, el precio del evento es de u$s 1.050 hasta marzo. A partir de entonces, deberán abonar u$s 1.200. Para quienes no son socios, cuesta u$s 1.400 hasta marzo y, a partir de abril, u$s 1.500. Incluye un cóctel de bienvenida y una cena de gala.Dato: En la página web, hay datos sobre el visado y sugerencias sobre dónde alojarse, con los valores, el detalle de los servicios que presta cada hotel y la opción de realizar reservas.Tip viajero: El Salvador fue elegido como uno de los 10 mejores destinos en 2016, de acuerdo con The Rough Guide, publicación británica especializada en viajes. Las áreas cercanas al hotel sede cuentan con restaurantes variados y a 50 minutos de la capital se puede disfrutar de playas, paseos verdes y sitios arqueológicos. Además, ofrecerán un plan turístico para los participantes y sus acompañantes. Para los primeros, tendrá el mismo valor que la inscripción, mientras que para los segundos, u$s 400.Más información: http://fides2017.com/es/