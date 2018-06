El universo asegurador juega su Mundial

Con el Mundial de fútbol no solo el equipo de Lionel Messi apuesta por el éxito. También se abre un amplio abanico de negocios donde se destacan empresas que, con promociones, aprovechan la fiebre mundialista y prometen a sus clientes que si la selección argentina gana, ellos también. Quien jugó la primera carta fuerte fue una reconocida marca de electrodomésticos, que un par de fechas antes del cierre de las sufridas eliminatorias de la selección, ofreció televisores gratis en el caso de que el equipo de Jorge Sampaoli quede eliminado del Mundial. Si bien hubo quienes pensaban que una hipotética eliminación podía significar un problema para la compañía, lo cierto es que cada una de estas promociones viene acompañada de una aseguradora, que es la que desembolsa el dinero en caso de que el resultado del cual depende la promoción sea exitoso para el cliente.

El objetivo principal de este tipo de promociones es incrementar la venta de productos o, en segundo plano, premiar a los clientes que eligieron a la empresa, como una manera de gratificar su fidelidad. Este tipo de póliza se denomina seguro de contingencia, el cuál ofrece al asegurado la garantía de cobertura de posibles compromisos, compensaciones o indemnizaciones económicas que se han contraído con terceros con los cuales se asumen una serie de riesgos no cubiertos por los seguros tradicionales. En este sentido, los seguros de contingencias son aquellos que se contratan para proteger un posible perjuicio económico si, a consecuencia de algo inesperado (contingencia), algún evento determinado no se puede realizar. "La contingencia puede estar dada por condiciones de carácter natural, como ser clima adverso, o bien por la incomparecencia de una banda de rock o artista, o cualquier otro evento especifico relacionado con la actividad programada, como exhibiciones, conferencias o actos deportivos", ejemplifica Diego Repetti, P&C - Marine and Finex Manager de Willis Towers Watson.

Dentro de la categoría de seguros de contingencia, se destaca el seguro de premio (prize indemnity, en el mercado internacional), que es por el cual optan las empresas que apuestan por estas promociones mundialistas. "En este caso, consiste en premiar al cliente que ha comprado un determinado producto en el marco de una promoción sujeta al éxito de un evento. En el caso del Mundial, las propuestas son variadas y dependen de la creatividad del departamento de marketing o promoción de dichas empresas", amplía Repetti. Actualmente, Willis Towers Watson trabaja con diversas firmas que han contratado seguros de premio para el Mundial de Rusia.

El siniestro

En la mayoría de estas promociones mundialistas, el siniestro sería lo que todos los futboleros del país desean con fervor: que la Argentina salga campeón. Una vez fijada la cantidad asegurada, se determina la prima a pagar. Y ésta depende de las chances futbolísticas del país.

"Esta modalidad de seguros tiene directa relación con cálculos probabilísticos acerca de cuán probable o no pueda resultar el éxito de lo que se está asegurando como premio. Si ocurre determinado evento, este sería el siniestro, y lo que los aseguradores deberían pagar en concepto de suma asegurada o limite de indemnización. En base a esta variable, junto con las probabilidades de cuanta certeza exista que ocurra este hecho, se determinará el precio de este seguro. En el caso de la Argentina, tiene más chances de ganar el Mundial que otros países cuyo historial en la competición no es tan bueno. Esta probabilidad de éxito tiene una directa relación con el precio que los aseguradores o reaseguradores cotizan este seguro", explica Andrea Mosquera, Senior Broker - Finex & Specie de Willis Towers Watson.

¿Qué tipo de resultados tiene este tipo de promociones? "Nuestra experiencia nos indica que estas promociones son eficientes, ya que incrementan las ventas de las empresas. Es recomendable que contraten un seguro de este tipo, dado que en caso de que se produzca el hecho que se está premiando, la empresa deberá desembolsar el monto real de lo estipulado en la promoción", concluye Mosquera.

Cobertura médica

Los seguros médicos también juegan su Mundial. Para captar fanáticos, las empresas abren el abanico de ofertas. Tal es el caso de Assit Card, que además de apostar por la promoción 2x1, armó un operativo especial para Rusia. Los hinchas argentinos contarán con clínicas y médicos a domicilio disponibles 24/7 en todas las sedes donde se jueguen los partidos y habrá disponibles más de 100 hospitales a lo largo de todo el país con cobertura, en especial en establecimientos cercanos a los estadios. Desde su app, la firma también apuesta por Telemed, un servicio de videollamada donde un médico argentino puede atender consultas. "Con Telemed el paciente obtendrá una consulta médica por medio de la autogestión evitando pérdidas de tiempo innecesarias. La inmediatez de este servicio permite optimizar la atención ante síntomas leves que pueden ser tratados con las indicaciones de un médico sin tener que el viajero moverse de donde este", resalta Federico Tarling, CSO de Assist Card, que para el Mundial de Rusia recomienda contar con una cobertura no inferior a u$s 250.000 de asistencia.