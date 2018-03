El segmento de M&A se renueva

El 14 de enero, ACE Limited anunció la adquisición de Chubb, creando la compañía de seguros de propiedad y responsabilidad civil más grande del mundo que cotiza en bolsa.

ACE pagó cerca de u$s 29.500 millones en total en efectivo y acciones, basados en el más reciente precio de cierre de las acciones de ACE Limited y el número de acciones en circulación de las acciones comunes de The Chubb Corporation al momento del cierre.

Herman Weiss, presidente de la Región Andina de Chubb Latin America, explicó: "Esta nueva compañía es el resultado de la compra de Chubb por parte de ACE Limited en enero, conformando una compañía líder en la industria de seguros con operaciones en 54 países".

En esta fusión se combinan la experiencia de 130 años de Chubb en la suscripción y la dedicación en servicios al cliente, a las tres décadas de técnica de suscripción, amplio apetito de riesgo y presencia global de ACE.

Weiss enfatizó que una de las principales razones de esta compra fue la de "convertirnos en un líder global en seguros comerciales y personales, de propiedad y responsabilidad civil, con un portafolio de productos excepcionalmente balanceado y una amplia y profunda presencia global. Además, contamos con amplias capacidades en canales de distribución y la capacidad de servir a una diversa gama de clientes comerciales y personales".

Marca centenaria

A nivel global, ACE adoptó el nombre de Chubb y la compañía ya comenzó a operar en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo "CB". Una aclaración, enfatizó Weiss: "Las aseguradoras locales de ACE y Chubb alrededor del mundo continuarán operando con sus nombres actuales hasta tanto se confirmen los requerimientos regulatorios locales. Tanto en los Estados Unidos como en la Argentina la marca será Chubb, un nombre con 130 años de patrimonio destacado por la excelencia y calidad del servicio". Y agregó: "Nos gustaría destacar también que la transición no tendrá ningún impacto en las pólizas y coberturas vigentes".

Sobre una base pro forma, la firma tiene una capitalización de mercado de u$s 51.2 mil millones, primas brutas suscritas anuales de u$s 37.000 millones y un total de activos de u$s 150.000 millones.

"Los especialistas en seguros se responsabilizan personalmente por su trabajo, a menudo firman sus productos. En Chubb, todos debemos sentirnos orgullosos de firmar cualquier trabajo. Por eso, al final de cada pieza de trabajo de Chubb, se firmará ‘Chubb Insured’", explicó Evan G. Greenberg, chairman y CEO de Chubb Limited.

En línea, el ejecutivo agregó: "Nos comprometemos con estándares exigentes de eficiencia técnica, estamos en constante aprendizaje y en la búsqueda permanente de formas de manejar nuestras habilidades técnicas. Como nuestro alcance como compañía es global y experiencia local, aplicamos nuestras habilidades técnicas localmente alrededor del mundo y sobre todo "somos optimistas sobre el futuro".

Logo e identidad visual

Chubb tendrá un nuevo logo, una expresión simple, sin símbolos o distracciones visuales adicionales. "Una simple, moderna y refinada expresión de Chubb", manifestó Greenberg. "Estamos creando un nuevo camino y necesitábamos una expresión visual para nuestra nueva visión. Todo empieza y termina con el nombre de Chubb. Nuestra identidad viene de nuestro nombre, lo que es un símbolo de calidad y fortaleza".

Para equilibrar la sencillez del logotipo, "decidimos tomar un enfoque innovador con nueve colores, que reflejan la diversidad y la energía de nuestra cultura, nuestra manera de pensar, la presencia mundial, los diferentes clientes a los que atendemos y productos que ofrecemos", concluyó.