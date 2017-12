El mundo asegurador y una cena solidaria

El 27 de noviembre se realizó la quinta edición de la noche solidaria del seguro, auspiciado por el Comité Asegurador Argentino y apoyado por las principales empresas de seguros del país. La calle Cerrito al 570 se iluminó para recibir figuras del espectáculo, el deporte y la cultura, y personalidades destacadas por su labor solidaria.

La conducción del evento quedó en manos de Julián Weich, que además de conductor es reconocido por su activo rol en iniciativas solidarias y co-autor del libro El 5% junto a Andy Freire.

Ayudar a los que ayudan fue el lema que que se vio reflejado a lo largo de la noche. Patricia Vitolo y el periodista Rubén Mundel fueron quienes lo impulsaron y organizaron la convocatoria de la cena. En sus respectivos discursos, ambos hicieron alusión a la importancia del compromiso de quienes pueden ayudar. "Esta es la noche en el que todo el sector asegurador se reúne para ayudar a los que ayudan. No suele pasar a menudo que las compañías que compiten en el mercado y las cámaras estén reunidas. Este es el único evento que las une para poder reconocer la labor de muchísimos argentinos que desde el anonimato o como figuras públicas que entienden las necesidades, pueden mostrar lo que se hace en el país, expresó Vitolo. El periodista habló sobre cómo hay que revalorizar la palabra solidaridad, compromiso social y la cultura solidaria. Y aseguró: Quizás la solidaridad sea la llave para comprender muchos de los problemas que tenemos como argentinos y muchos de los fracasos que vivimos. También nos sirve para entender porqué no podemos como argentinos potenciar todo lo bueno que tenemos.

La noche solidaria pretende generar mayor conciencia, en todos los actores sociales, sobre todas las necesidades y la importancia de un compromiso en conjunto. Dejar de lado la indiferencia y manifestar entre todos un compromiso en beneficio del bien común. En este encuentro queremos destacar la solidaridad por sobre la indiferencia", resumió al finalizar su discurso Vitolo.

Rubén Mundel citó al escritor mexicano, Octavio Paz, y se refirió a sus dichos en el sentido de que el progreso viene de la mano de dos palabras: libertad e igualdad. Esas palabras fueron alguna vez enfrentadas pero existe una tercera palabra que es la clave, "es la mano que las comunica, la virtud que las humaniza y las armoniza", según explicó Mundel. Esa palabra es la solidaridad.

Dar visibilidad

El objetivo del encuentro era destacar y dar visibilidad a los que trabajan solidariamente por el bien común. Distintas figuras y entidades fueron premiadas durante la cena. Entre ellos se encontraban las ONGs Gran Chaco que busca promover el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de poblaciones rurales, y La Higuera, que ofrece asistencia médica y social en el impenetrable chaqueño junto a residentes y estudiantes de medicina. Ambas fundaciones fueron reconocidas por su alto compromiso con las comunidades rurales del norte del país. La Fundación Hospital Santa Lucía fue destacada por ser una institución pública y gratuita dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, especializada en Oftalmología. Araceli González y Karina Mazzocco fueron dos figuras premiadas durante el evento. González por ser madrina del Centro de Rehabilitación Pilares de Esperanza, una fundación pública y gratuita destinada a la rehabilitación y tratamiento de personas discapacitadas, y Mazzocco del Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana "El Nido" cuyo fin es implementar la detección y atención personalizada de los trastornos del desarrollo infantil.

Luis Landriscina fue distinguido en el evento por su gran compromiso solidario con argentinos humildes y necesitados. Dos programas televisivos fueron galardonados en la noche solidaria del seguro. Uno fue "Andino y el país" con la conducción de Guillermo Andino y su mujer, Carolina Prat, que recorren el país dándole visibilidad a los que trabajan para ayudar a los más necesitados. Andino comentó: "Nosotros somos un vector, un medio dónde mostramos lo que tantas personas hacen por los demás. Vamos a los lugares y eso es lo que más me gusta. Podemos tener distinto color político pero la solidaridad la tienen que oír acá y en todo el mundo. Vamos por ese ejemplo multiplicador".

El otro programa fue "Puentes de Esperanza" conducido por Bettina Bulgheroni, una propuesta vinculada con la cultura solidaria en el que se tratan temas de inclusión y participación ciudadana. "Me hace feliz poder ser puente para tanta gente que en nuestro país nos necesita. Me permitió darle voz a todas aquellas personas que viven en esa argentina profunda y que no tienen manera de contar todo lo que son, todo lo que hacen", expresó Bulgheroni.

En una entrevista con El Cronista, Mundel explicó: "El seguro en sí es un sistema solidario porque es un sistema en el que todos los ciudadanos pagan una cuota mensual colectivamente para subvencionar el siniestro que tenga alguna persona. Es parte de un compromiso solidario". Y agregó: "Con este encuentro lo que buscamos es que, de alguna manera, el seguro le devuelva a la sociedad lo que recibe de esta".

La persona más esperada y ovacionada de la noche fue Margarita Barrientos. Su fuerte compromiso con los más necesitados y su activa participación social, que la impulsó a trabajar por los sectores más humildes, la han colocado como referente del mundo solidario en el país. En su discurso bromeó con la idea de que cada vez que decía que una obra realizada era la última, aparecía otra posibilidad para seguir trabajando por el otro y, así, inauguraba un nuevo proyecto.

La cena continuó con sorteos y subastas de una remera de River firmada por los jugadores, un vestido de autor y un cuadro. La noche solidaria del seguro culminó con un show de tango.