El futuro del riesgo

Los consumidores quieren servicios personalizados y la industria aseguradora no es la excepción. Los consumidores quieren elegir cómo, dónde y con qué frecuencia gestionar los riesgos. Para responder a esa demanda, la industria aseguradora debe recurrir a modelos de distribución estratégicos, nuevos y digitalizados. Entre las oportunidades que existen para la industria se encuentran: mobility, personalización conducida a través de la información, servicios on-demand, entre otros.

Los principales modelos de distribución que están transformando a la industria aseguradora son:

1 Asistentes virtuales: Se trata de plataformas móviles de asesoría, conducidas por data y basadas en la web. De esta forma, se puede adquirir y renovar seguros más fácilmente. A través de este servicio digitalizado, las aseguradoras pueden ofrecer un servicio más personalizado, orientado a las necesidades de los consumidores. Esto representa una gran oportunidad, al considerar que, de acuerdo al estudio de Accenture Future of Insurance, el 74% de los consumidores a nivel mundial dice estar dispuesto a recibir asesoría digital sobre qué tipo de seguros comprar, mientras el 65% quiere recibir alertas de ofertas especiales. La aseguradora Trov entrega servicios de seguros a sus clientes totalmente online. A través de un chatbot, las personas pueden asegurar ítems como laptops, teléfonos y cámaras, entre otros 30.000 ítems asegurables. En caso de un incidente, los usuarios hacen el reclamo a través del chatbot.

2 Orientación de riesgos día a día: El desarrollo de Internet de las Cosas permite hacer seguimiento de los hábitos de los consumidores. Gracias a esta información, las aseguradoras pueden realizar perfiles de riesgos y crear propuestas de valor. A través de aparatos conectados de salud, las aseguradoras pueden ofrecer planes personalizados. Por ejemplo, aquellos que llevan una vida más saludable podrían pagar tarifas más bajas. Vitality, la compañía de seguros británica, ya lo implementó. A través de aparatos conectados, los usuarios demuestran que llevan una vida más saludable y van acumulando puntos. Los que alcanzan más puntos son premiados con descuentos en sus seguros de vida. Según el reporte de Accenture, 56% de los consumidores a nivel global dice que le gustaría recibir asesoría personalizada sobre cómo reducir los riesgos de siniestros o lesiones.

3 Aseguradoras Plug and Play: Los consumidores están interesados en adquirir seguros mientras consumen otros productos. Por ejemplo, el 40% dice que compraría un seguro en una automotora, mientras 30% lo haría en un supermercado o retailer. Ante este escenario, algunas aseguradoras a nivel mundial ya están realizando alianzas con compañías de otros rubros. Un ejemplo es la compañía de seguros Chubb, la cual se alió con el retailer chino Suning para ofrecer a sus clientes seguros para los productos que adquieran online.

4 Ecosistema: La industria de seguros debe trabajar en conjunto con el ecosistema para agregar valor y responder a las necesidades financieras en su totalidad. Así, por ejemplo, la oportunidad está en realizar alianzas con bancos, proveedores de la salud, entre otros.

5 Operador de redes peer to peer: Debido a la abundante información online, las aseguradoras pueden desarrollar grupos de consumidores con intereses similares para crear paquetes enfocados en sus necesidades. La fintech Bought By Many ofrece un sistema de seguros diferente: la compañía analiza información online de consumidores para crear grupos con personas que buscan coberturas similares y así negociar con aseguradoras para adquirir buenos precios para esos grupos. Es una gran oportunidad para las aseguradoras, sobre todo cuando los consumidores tienden cada vez más hacia la economía compartida: de acuerdo con el estudio de Accenture, 55% de los consumidores de seguros afirma que consideraría un seguro de vida peer to peer, mientras 38% lo haría para un seguro de automóvil.

Estos modelos están llegando a la región. En México, Traveler 99 ofrece seguros a través de una aplicación para viajeros bajo la modalidad de pago por uso. ComparaOnline, en Chile, brinda el servicio de asistente virtual para acompañar al usuario en la selección y contratación del seguro. En Colombia, Sura está experimentando con el nuevo modelo de seguros peer to peer a través de WeSura.

En la Argentina, se están comenzando a ver algunos casos de estos nuevos modelos. Por ejemplo, AgenteMotor.com es un servicio para intermediarios de seguros, que permite crear en menos de cinco minutos un comparativo de seguro de vehículo con todas las aseguradoras con las que el intermediario posee convenios, aprovechando los ecosistemas de los que hace parte el usuario.

La transformación digital es la forma para mantenerse competitivo. Las aseguradoras que no den este paso, ponen en riesgo el 25% de sus ingresos.