Devoto: "La estrategia es levantarnos e ir a buscar clientes y no esperarlos en Buenos Aires"

En un mano a mano, Juan Martín Devoto, gerente General de Compañía de Seguros Insur, analiza las perspectivas para el mercado local y refuerza la estrategia de la empresa: estar más cerca de los sectores productivos abriendo sucursales en el interior del país.

- ¿Por qué la empresa se especializa en crédito y caución?

La empresa se formó en la argentina hace 10 años y pertenecemos al Grupo Continental y Atradius, líderes en Latinoamérica y en el mundo en seguros de crédito. Son seguros muy específicos relacionados con las empresas más que nada. Se da cobertura de las cuentas por cobrar, en los riesgos que existen en el pago de facturas para las empresas que venden a crédito y las cauciones relacionadas con las obligaciones de obras, licitaciones, temas judiciales, aduaneros, movimiento de mercadería. Nuestra firma en el seguro está especializada, es lo que denominamos una "aseguradora boutique", muy concentrada en lo que son los seguros para empresas en estos dos ramos.

- ¿Qué es lo que se puede asegurar en materia de créditos?

Hay dos productos. El crédito doméstico y el crédito a la exportación, que es para todos los productos que se venden al exterior y en que el riesgo está en el extranjero. El primero vinculado al crédito doméstico, tiene que ver con que estamos en momentos de incertidumbre, donde puede haber un parate o una contracción de demanda y eso hace que la cadena de pagos se tense.

- ¿Esto lo ves como algo generalizado o por rubros?

Vemos rubros que están sufriendo algún tipo de inconveniente como el agro por la sequía No estamos viendo una crisis en cuanto a la cadena de pago. Aunque venimos de años buenos, algunos problemas de este año elevan las alertas. Otro sector en problemas es el del retail: la baja del consumo tiene preocupados a todos, aun con buenas noticias como el Mundial. Lo que nosotros intentamos es acompañar a las empresas en lo que refiere a su crédito interno: vinos, economías regionales, que tuvo caídas importantes.

- ¿Y el crédito a la exportación?

Estamos retomando las exportaciones en la Argentina y ahí acompañamos a las empresas. El grupo al que pertenecemos tiene oficina en más de 50 países. Nos valemos de toda esa red de cobertura de datos y de seguimiento de las carteras que nos permiten asistir a los exportadores Argentinos en el exterior. Y eso es fundamental porque vos estás yendo a Marruecos o Turquía y necesitas un acompañamiento. Incluso en mercados desarrollados como Estados Unidos hay riesgos.

- ¿Qué tipo de riesgos y que acompañamiento dan?

El argentino está volviendo a mercados externos con sus productos después de varios años. Es importante tener un seguro de crédito, porque además de vender te estás exponiendo a estructuras internacionales; es ahí donde el producto vuelve a cobrar relevancia. No solo por el riesgo comercial sino también por el riesgo político: si te quieren pagar pero no pueden por alguna medida económica que tomó el país, donde puede haber clientes que comercialmente sea solvente pero que políticamente no dejan salir divisas. Ese riesgo político queda cubierto. Lo mismo puede pasar con algún golpe de Estado. El mundo está un poco más convulsionado: la guerra comercial de Estados Unidos y China pone en expectativa al resto de los países, hay también algunos complejos temas bélicos Todo eso hace que la parte comercial se resienta. El seguro está para eso y ahí cobramos importancia como herramienta de financiación y de protección de las empresas.

- ¿Qué complejidades tiene ofrecer seguros en la Argentina de hoy con tanta incertidumbre?

Estamos intentando dar respuestas en las áreas en que nos especializamos y tenemos el apoyo del grupo porque entienden como es la Argentina. Como compañía necesitamos dos apoyos: el de nuestros aseguradores que está entre los líderes del mercado internacional y de nuestra casa matriz para poder avanzar. En este caso tenemos ambos apoyos que nos hacen muy bien.

- ¿Cómo hacen para competir en el mercado y convencer de que el producto de ustedes vale la pena?

Estamos saliendo a complementar la cadena de financiación. En el seguro de crédito hoy está habiendo un trabajo conjunto con bancos, SGR porque las empresas no solo buscan la financiación sino también la cobertura. Ven en esta herramienta una mejor calificación en los bancos. Eso hace que uno tenga una tasa de financiación menor. Eso es positivo. Estamos en una etapa inicial en la Argentina, pero esta herramienta tiene en otros lados una relación muy estrecha con los sectores que prestan. Ahí nos tenemos que mover y crecer.

- ¿Qué planes tienen para este año?

Abrimos oficinas comerciales en Rosario y Mendoza. Creemos que en la Argentina hay muchas oportunidades en el interior, en las provincias. La idea es estar en puntos importantes: Rosario, eje fundamental del agro; Córdoba por su industria, Mendoza como salida a las exportaciones de frutas y bebidas. Estar donde están los asegurados y no manejar la cuestión desde la Central. Nuestra apuesta es estar junto al asegurado. En seguro de cauciones para competir con el resto del mercado sabemos que la inmediatez es imprescindible. Porque uno necesita la póliza de un segundo para otro. Y tiene que ser emitida firmada y legalizada al instante. Si yo la emito acá y la mando por correo, no llego.

- ¿Es decir que la idea es posicionarse fuerte en el interior?

Vemos complementarios nuestros dos sectores para avanzar en el interior. Nuestra estrategia es levantarnos e ir a buscar clientes y no esperarlos acá en Buenos Aires. Este año fue notable para la estrategia de la compañía.